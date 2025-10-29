https://sputniknews.uz/20251029/serbia-uzbekistan-deklaratsiya-hujjatlar-imzolanish-53050450.html
Сербия–Ўзбекистон ҳамкорлиги: Қўшма декларация ва ўндан ортиқ ҳужжатлар имзоланди
Сербия–Ўзбекистон ҳамкорлиги: Қўшма декларация ва ўндан ортиқ ҳужжатлар имзоланди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда бўлиб ўтган олий даражадаги музокаралар чоғида Президентлар Шавкат Мирзиёев ва Александр Вучич Қўшма декларация ва ўндан ортиқ ҳужжатларни имзолаб, Ўзбекистон–Сербия ҳамкорлигида янги босқични бошладилар.
2025-10-29T09:12+0500
2025-10-29T09:12+0500
2025-10-29T09:12+0500
ўзбекистон
сербия
ташқи сиёсат
ҳамкорлик
иқтисод
таълим
илм-фан
сунъий интеллект
миграция
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1d/53050110_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_79eb54044750aa6e736fc0c51ea50d99.jpg
ТОШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган музокаралар якунида Президент Шавкат Мирзиёев ва Сербия Республикаси Президенти Александр Вучич Қўшма декларацияни имзоладилар. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Етакчилар ҳузурида ҳукуматлараро ва идоралараро ҳужжатлар тўпламини қабул қилиш маросими ҳам бўлиб ўтди. Жумладан:– Инвестицияларни ўзаро рағбатлантириш ва ҳимоя қилиш тўғрисида битим;– Иқтисодий ҳамкорлик тўғрисида битим;– Тиббий хизматлар соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида битим;– Туризм соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида битим;– Таълим, фан ва маданият соҳаларидаги ҳамкорлик тўғрисида битим;– Муҳандислик, илғор технологиялар, сунъий интеллект ва турдош соҳалардаги ҳамкорлик тўғрисида битим;– Дипломатик кадрлар тайёрлаш соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида баённома;– Ташқи ишлар вазирликлари ўртасидаги ҳамкорлик бўйича 2026-2027 йилларга мўлжалланган дастур;– Меҳнат миграцияси соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида меморандум;– Спорт ва жисмоний тарбия соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида баённома;– Тошкент ва Белград шаҳарлари ўртасида шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисида битим.Шунингдек, музокаралар якунида Кўксарой қароргоҳида дарахт экиш маросими бўлди.Фахрий меҳмонлар хиёбонида Шавкат Мирзиёев ва Александр Вучич мамлакатлар дўстлик ҳамда шериклик муносабатларини мустаҳкамлашга, икки томонлама муносабатлар тарихида янги саҳифа очишга муштарак интилиш ифодаси сифатида дарахт экдилар.
https://sputniknews.uz/20251028/ozbekiston-serbiya-muzokaralar-53046413.html
ўзбекистон
сербия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1d/53050110_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2480f558bb568ad7c2cc82b3372af483.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон сербия муносабатлари, мирзиёев вучич учрашуви, тошкентда музокаралар, қўшма декларация, иқтисодий ҳамкорлик ўзбекистон сербия, инвестиция битими, туризм соҳасида ҳамкорлик, меҳнат миграцияси меморандум, тошкент белград шериклик
ўзбекистон сербия муносабатлари, мирзиёев вучич учрашуви, тошкентда музокаралар, қўшма декларация, иқтисодий ҳамкорлик ўзбекистон сербия, инвестиция битими, туризм соҳасида ҳамкорлик, меҳнат миграцияси меморандум, тошкент белград шериклик
Сербия–Ўзбекистон ҳамкорлиги: Қўшма декларация ва ўндан ортиқ ҳужжатлар имзоланди
Ўзбекистон ва Сербия Президентлари миграция, таълим, иқтисодиёт, туризм ва илғор технологияларда ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган Қўшма декларация ҳамда ўндан ортиқ ҳужжатлар имзоладилар
ТОШКЕНТ, 29 окт – Sputnik.
Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган музокаралар якунида Президент Шавкат Мирзиёев ва Сербия Республикаси Президенти Александр Вучич Қўшма декларацияни имзоладилар. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Етакчилар ҳузурида ҳукуматлараро ва идоралараро ҳужжатлар тўпламини қабул қилиш маросими ҳам бўлиб ўтди. Жумладан:
– Инвестицияларни ўзаро рағбатлантириш ва ҳимоя қилиш тўғрисида битим;
– Иқтисодий ҳамкорлик тўғрисида битим;
– Тиббий хизматлар соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида битим;
– Туризм соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида битим;
– Таълим, фан ва маданият соҳаларидаги ҳамкорлик тўғрисида битим;
– Муҳандислик, илғор технологиялар, сунъий интеллект ва турдош соҳалардаги ҳамкорлик тўғрисида битим;
– Дипломатик кадрлар тайёрлаш соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида баённома;
– Ташқи ишлар вазирликлари ўртасидаги ҳамкорлик бўйича 2026-2027 йилларга мўлжалланган дастур;
– Меҳнат миграцияси соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида меморандум;
– Спорт ва жисмоний тарбия соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида баённома;
– Тошкент ва Белград шаҳарлари ўртасида шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисида битим.
Шунингдек, музокаралар якунида Кўксарой қароргоҳида дарахт экиш маросими бўлди
.
Фахрий меҳмонлар хиёбонида Шавкат Мирзиёев ва Александр Вучич мамлакатлар дўстлик ҳамда шериклик муносабатларини мустаҳкамлашга, икки томонлама муносабатлар тарихида янги саҳифа очишга муштарак интилиш ифодаси сифатида дарахт экдилар.