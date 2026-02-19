Ўзбекистон
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия Мудофаа вазирлиги Суми вилоятидаги Харьковка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатиш операцияси тафсилотларини очиқлади. Ҳужумда БПЛА ва мобил миномёт гуруҳлари қўллангани айтилди.
ТОШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Россия Мудофаа вазирлиги Суми вилоятидаги Харьковка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатиш операцияси тафсилотларини маълум қилди.Вазирлик хабарига кўра, қишлоқ устидан назорат 80-алоҳида мотоўқчи бригадасининг ҳужум гуруҳлари томонидан қатъий ҳаракатлар натижасида ўрнатилган.Шунингдек, ҳужумчи бўлинмалар ҳимояланган алоқа воситалари ва қишки маскировка кийимларидан фойдаланган ҳолда яширинча яқинлашган ва душман қаршилигини тезда бостирган.Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Суми ва Харьков вилоятлари чегара ҳудудларида хавфсизлик ҳудудини кенгайтиришда давом этмоқда.Суми вилоятидаги Харьковка кеча озод қилингани маълум бўлганди.
© Sputnik / РИА Новости / Медиабанкка ўтишРабота гаубиц "Мста-Б" в южном секторе СВО
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.02.2026
© Sputnik / РИА Новости
/
Медиабанкка ўтиш
Вазирлик маълумотига кўра, ҳужумда учувчисиз аппаратлар ва мобил миномёт гуруҳлари қўлланилган.
ТОШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Россия Мудофаа вазирлиги Суми вилоятидаги Харьковка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатиш операцияси тафсилотларини маълум қилди.
Вазирлик хабарига кўра, қишлоқ устидан назорат 80-алоҳида мотоўқчи бригадасининг ҳужум гуруҳлари томонидан қатъий ҳаракатлар натижасида ўрнатилган.
Қайд этилишича, асосий ҳужумдан олдин тунда оптик толали учувчисиз учиш аппаратлари ҳамда мобил миномёт гуруҳлари душман позициялари бўйлаб фаол ишлаган.
Шунингдек, ҳужумчи бўлинмалар ҳимояланган алоқа воситалари ва қишки маскировка кийимларидан фойдаланган ҳолда яширинча яқинлашган ва душман қаршилигини тезда бостирган.
Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Суми ва Харьков вилоятлари чегара ҳудудларида хавфсизлик ҳудудини кенгайтиришда давом этмоқда.
Суми вилоятидаги Харьковка кеча озод қилингани маълум бўлганди.
