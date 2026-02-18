https://sputniknews.uz/20260218/russia-ikki-qishloq-egallash-55787948.html
Россия ҳарбийлари Суми ва Запорожьеда икки қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Суми ва Запорожье вилоятларидаги икки аҳоли пункти устидан назорат ўрнатилганини маълум қилди. Харьковка ва Криничное қишлоқлари қўшинлар томонидан эгалланган.
ТОШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Россия ҳарбийлари Суми ва Запорожье вилоятларидаги икки аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик баёнотига кўра, “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Суми вилоятидаги Харьковка аҳоли пунктини эгаллаган.Шунингдек, “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятида душман мудофааси ичкарисига кириб боришни давом эттириб, Криничное аҳоли пунктини озод қилган.
запорожье вилояти
