Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260218/russia-ikki-qishloq-egallash-55787948.html
Россия ҳарбийлари Суми ва Запорожьеда икки қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Суми ва Запорожье вилоятларидаги икки аҳоли пункти устидан назорат ўрнатилганини маълум қилди. Харьковка ва Криничное қишлоқлари қўшинлар томонидан эгалланган.
2026-02-18T14:36+0500
2026-02-18T14:36+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
запорожье вилояти
ТОШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Россия ҳарбийлари Суми ва Запорожье вилоятларидаги икки аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик баёнотига кўра, “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Суми вилоятидаги Харьковка аҳоли пунктини эгаллаган.Шунингдек, “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятида душман мудофааси ичкарисига кириб боришни давом эттириб, Криничное аҳоли пунктини озод қилган.
https://sputniknews.uz/20260217/sumy-dpr-ikki-punkt-ozod-55755212.html
запорожье вилояти
Янгиликлар
россия, суми вилояти, запорожье вилояти, харьковка, криничное, россия мудофаа вазирлиги, “шимол” гуруҳи, “шарқ” гуруҳи, ҳарбий амалиёт, украина
14:36 18.02.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
© Sputnik / Станислав Красильников
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Вазирлик баёнотига кўра, “Шимол” қўшинлари Суми вилоятидаги Харьковкани, “Шарқ” гуруҳи эса Запорожье вилоятидаги Криничное аҳоли пунктини озод қилган.
ТОШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Россия ҳарбийлари Суми ва Запорожье вилоятларидаги икки аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Вазирлик баёнотига кўра, “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Суми вилоятидаги Харьковка аҳоли пунктини эгаллаган.
Шунингдек, “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятида душман мудофааси ичкарисига кириб боришни давом эттириб, Криничное аҳоли пунктини озод қилган.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Мудофаа вазирлиги: Суми вилояти ва ДХРда икки аҳоли пункти озод қилинди
Кеча, 10:56
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Мудофаа вазирлиги: Суми вилояти ва ДХРда икки аҳоли пункти озод қилинди
Кеча, 10:56
