https://sputniknews.uz/20260217/sumy-dpr-ikki-punkt-ozod-55755212.html
Россия Мудофаа вазирлиги: Суми вилояти ва ДХРда икки аҳоли пункти озод қилинди
2026-02-17T10:56+0500
2026-02-17T10:56+0500
2026-02-17T10:56+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0a/55596291_0:246:3204:2048_1920x0_80_0_0_74265e0663bec3557e29e7550a66cb77.jpg
ТОШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Суми вилояти ва Донецк Халқ Республикасидаги икки аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, “Жануб” қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасининг Минковка аҳоли пунктини озод этгани билдирилди.Баёнотда қайд этилишича, “Ғарб” гуруҳи бўлинмалари қулай марра ва позицияларни эгаллаган, “Марказ” ва “Днепр” гуруҳлари тактик вазиятни яхшилаган."Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига юришни давом эттирди.Бундан ташқари, “Днепр” гуруҳига қарашли “Орлан-10” учувчисиз аппарати Украина Қуролли кучларига тегишли объектни аниқлаб, координаталарни артиллериячиларга узатган. Вазирлик маълумотига кўра, артиллерия зарбаси натижасида ушбу вақтинчалик жойлашув пункти яксон қилинган.
https://sputniknews.uz/20260215/russia-bosh-shtab-boshliq-bayonotlar-55721499.html
украина
2026
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0a/55596291_473:0:3204:2048_1920x0_80_0_0_c22ce8110275ff6a838306a22ad8c402.jpg
