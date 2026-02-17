Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия Мудофаа вазирлиги: Суми вилояти ва ДХРда икки аҳоли пункти озод қилинди
ТОШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Суми вилояти ва Донецк Халқ Республикасидаги икки аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, “Жануб” қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасининг Минковка аҳоли пунктини озод этгани билдирилди.Баёнотда қайд этилишича, “Ғарб” гуруҳи бўлинмалари қулай марра ва позицияларни эгаллаган, “Марказ” ва “Днепр” гуруҳлари тактик вазиятни яхшилаган."Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига юришни давом эттирди.Бундан ташқари, “Днепр” гуруҳига қарашли “Орлан-10” учувчисиз аппарати Украина Қуролли кучларига тегишли объектни аниқлаб, координаталарни артиллериячиларга узатган. Вазирлик маълумотига кўра, артиллерия зарбаси натижасида ушбу вақтинчалик жойлашув пункти яксон қилинган.
Россия Мудофаа вазирлиги: Суми вилояти ва ДХРда икки аҳоли пункти озод қилинди

Боевая подготовка инженерных войск группировки войск "Запад" в ЛНР
Боевая подготовка инженерных войск группировки войск Запад в ЛНР - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.02.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Медиабанкка ўтиш
“Шимол” ва “Жанубий” гуруҳлар Покровка ва Минковкани озод қилди. “Марказ” ва “Днепр” гуруҳлари тактик вазиятни яхшилаган, душманнинг вақтинчалик жойлашув пункти йўқ қилинган.
ТОШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Суми вилояти ва Донецк Халқ Республикасидаги икки аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.

Вазирлик маълумотига кўра, “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Суми вилоятининг Покровка аҳоли пунктини озод қилган.

Шунингдек, “Жануб” қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасининг Минковка аҳоли пунктини озод этгани билдирилди.
Баёнотда қайд этилишича, “Ғарб” гуруҳи бўлинмалари қулай марра ва позицияларни эгаллаган, “Марказ” ва “Днепр” гуруҳлари тактик вазиятни яхшилаган.
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига юришни давом эттирди.
Бундан ташқари, “Днепр” гуруҳига қарашли “Орлан-10” учувчисиз аппарати Украина Қуролли кучларига тегишли объектни аниқлаб, координаталарни артиллериячиларга узатган. Вазирлик маълумотига кўра, артиллерия зарбаси натижасида ушбу вақтинчалик жойлашув пункти яксон қилинган.
Валерий Герасимов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.02.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Магдалиновка, Приморское ва Запасное озод қилинди - Россия ҚК Бош штаби бошлиғи баёнотлари
15 Феврал, 17:45
0