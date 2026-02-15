https://sputniknews.uz/20260215/russia-bosh-shtab-boshliq-bayonotlar-55721499.html
Магдалиновка, Приморское ва Запасное озод қилинди - Россия ҚК Бош штаби бошлиғи баёнотлари
Магдалиновка, Приморское ва Запасное озод қилинди - Россия ҚК Бош штаби бошлиғи баёнотлари
Sputnik Ўзбекистон
Россия Қуролли Кучлари Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов маълум қилишича, февраль ойининг икки ҳафтасида 12 та аҳоли пункти озод қилинди, 200 кв.кмдан ортиқ ҳудуд назоратга олинди.
2026-02-15T17:45+0500
2026-02-15T17:45+0500
2026-02-15T17:45+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
украина
валерий герасимов
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1f/54580414_0:51:1604:953_1920x0_80_0_0_bee5ce7fcbf2af5dfb185717fc9f3d0e.jpg
ТОШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Февраль ойининг икки ҳафтасида Россия қўшинлари 12 та аҳоли пунктини озод қилди, 200 квадрат километрдан ортиқ ҳудуд назоратга олинди. Бу ҳақда Россия Қуролли Кучлари Бош штаби бошлиғи — Мудофаа вазирининг биринчи ўринбосари, армия генерали Валерий Герасимов “Марказ” қўшинлари гуруҳи бошқарув пунктида жанговар вазифалар ижросини текшириш чоғида маълум қилди.Герасимовнинг сўзларига кўра, ҳужум барча йўналишларда давом этмоқда, Украина Қуролли Кучлари катта йўқотишларга дуч келмоқда. Россия томони учувчисиз тизимлардан фаол фойдаланмоқда ва уларни душманга нисбатан ўртача икки баравар кўп қўлламоқда.Герасимовнинг бошқа баёнотлари:“Днепр” гуруҳи Запорожье йўналишида ҳужумни давом эттириб, Магдалиновка, Приморское ва Запасное аҳоли пунктларини назоратга олди.Энг шиддатли жанглар “Марказ” гуруҳи масъулият зонасида олиб борилмоқда. Доброполье йўналишида ҳужум ривожлантирилмоқда, Янги Донбасс ва Белицкое аҳоли пунктларини озод қилиш давом этмоқда. Шунингдек, Новопавловка ва Новоподгорний учун жанглар кетмоқда.“Ғарб” гуруҳи Оскол дарёсининг шарқий қирғоғидаги позицияларни мустаҳкамламоқда. Краснолиманский йўналишида Дробишево ва Яровая аҳоли пунктларини тозалаш ишлари якунланмоқда.“Жанубий” гуруҳ Славянск йўналишида ҳаракатланмоқда. Резниковкани озод қилиш ниҳоясига етмоқда. “Шарқ” гуруҳи Запорожье вилоятининг шарқий қисмида ҳужумни ривожлантирмоқда, душман тузилмалари катта йўқотишларга учрамоқда.
https://sputniknews.uz/20260115/russia-qoshinlar-hudud-ozod-54810264.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1f/54580414_133:0:1470:1003_1920x0_80_0_0_71a6edf50cc3a1a0c698c8c3b0d22301.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия қуролли кучлари, валерий герасимов, бош штаб, марказ қўшинлари гуруҳи, шимол гуруҳи, ғарб гуруҳи, жанубий гуруҳ, днепр гуруҳи, запорожье вилояти, суми вилояти, харьков вилояти, доброполье, славянск, 12 та аҳоли пункти, 200 квадрат километр
россия қуролли кучлари, валерий герасимов, бош штаб, марказ қўшинлари гуруҳи, шимол гуруҳи, ғарб гуруҳи, жанубий гуруҳ, днепр гуруҳи, запорожье вилояти, суми вилояти, харьков вилояти, доброполье, славянск, 12 та аҳоли пункти, 200 квадрат километр
Магдалиновка, Приморское ва Запасное озод қилинди - Россия ҚК Бош штаби бошлиғи баёнотлари
Россия Қуролли Кучлари Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимовнинг маълум қилишича, февралнинг икки ҳафтасида 12 та аҳоли пункти озод қилинди ва 200 кв. километрдан ортиқ ҳудуд назоратга олинди
ТОШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Февраль ойининг икки ҳафтасида Россия қўшинлари 12 та аҳоли пунктини озод қилди, 200 квадрат километрдан ортиқ ҳудуд назоратга олинди.
Бу ҳақда Россия Қуролли Кучлари Бош штаби бошлиғи — Мудофаа вазирининг биринчи ўринбосари, армия генерали Валерий Герасимов “Марказ” қўшинлари гуруҳи бошқарув пунктида жанговар вазифалар ижросини текшириш чоғида маълум қилди
.
Герасимовнинг сўзларига кўра, ҳужум барча йўналишларда давом этмоқда, Украина Қуролли Кучлари катта йўқотишларга дуч келмоқда. Россия томони учувчисиз тизимлардан фаол фойдаланмоқда ва уларни душманга нисбатан ўртача икки баравар кўп қўлламоқда.
Герасимовнинг бошқа баёнотлари:
“Днепр” гуруҳи Запорожье йўналишида ҳужумни давом эттириб, Магдалиновка, Приморское ва Запасное аҳоли пунктларини назоратга олди.
“Шимол” гуруҳи Суми ва Харьков вилоятлари чегара ҳудудларида хавфсизлик зонасини кенгайтирмоқда.
Энг шиддатли жанглар “Марказ” гуруҳи масъулият зонасида олиб борилмоқда. Доброполье йўналишида ҳужум ривожлантирилмоқда, Янги Донбасс ва Белицкое аҳоли пунктларини озод қилиш давом этмоқда. Шунингдек, Новопавловка ва Новоподгорний учун жанглар кетмоқда.
“Ғарб” гуруҳи Оскол дарёсининг шарқий қирғоғидаги позицияларни мустаҳкамламоқда. Краснолиманский йўналишида Дробишево ва Яровая аҳоли пунктларини тозалаш ишлари якунланмоқда.
“Жанубий” гуруҳ Славянск йўналишида ҳаракатланмоқда. Резниковкани озод қилиш ниҳоясига етмоқда.
“Шарқ” гуруҳи Запорожье вилоятининг шарқий қисмида ҳужумни ривожлантирмоқда, душман тузилмалари катта йўқотишларга учрамоқда.