https://sputniknews.uz/20260115/russia-qoshinlar-hudud-ozod-54810264.html
Россия қўшинлари икки ҳафтада 8 қишлоқ ва 300 кв.км ҳудуд озод қилди: Герасимов баёнотлари
Россия қўшинлари икки ҳафтада 8 қишлоқ ва 300 кв.км ҳудуд озод қилди: Герасимов баёнотлари
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги хабар қилишича, Бош штаб бошлиғи Валерий Герасимов Днепропетровск йўналишидаги текширув чоғида фронтдаги вазият бўйича қатор баёнотлар берди.
2026-01-15T11:08+0500
2026-01-15T11:08+0500
2026-01-15T11:08+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари
дунёда
қуролли кучлар
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0d/48365603_0:25:899:531_1920x0_80_0_0_e61c31fa7c4764a080aeae3a29e86881.jpg
ТОШКEНТ, 15 янв — Sputnik. Январь ойининг дастлабки икки ҳафтасида саккизта аҳоли пункти озод қилинди ва 300 квадрат километрдан ортиқ ҳудуд Россия қўшинлари назоратига ўтди.Бу ҳақда Россия Қуролли Кучлари Бош штаби бошлиғи генерал Валерий Герасимов маълум қилди, дея хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.Маълум қилинишича, Валерий Герасимов ушбу баёнотни Днепропетровск йўналишида “Марказ” гуруҳи бўлинмалари фаолиятини текшириш чоғида билдирган.Генерал Валерий Герасимовнинг бошқа баёнотлари:
https://sputniknews.uz/20251231/gerasimov-rossiya-qoshinlari-54580756.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0d/48365603_80:0:820:555_1920x0_80_0_0_d1fce82678694437238c0305c8bc61a4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, россия мудофаа вазирлиги, валерий герасимов, бош штаб бошлиғи, ҳарбий баёнот, украинадаги вазият, днепропетровск йўналиши, запорожье, купянск, константиновка, ҳарбий ҳаракатлар, фронтдаги ҳолат
россия, россия мудофаа вазирлиги, валерий герасимов, бош штаб бошлиғи, ҳарбий баёнот, украинадаги вазият, днепропетровск йўналиши, запорожье, купянск, константиновка, ҳарбий ҳаракатлар, фронтдаги ҳолат
Россия қўшинлари икки ҳафтада 8 қишлоқ ва 300 кв.км ҳудуд озод қилди: Герасимов баёнотлари
Россия Қуролли Кучлари Бош штаби бошлиғи “Марказ” гуруҳи бўлинмалари фаолиятини текшириш чоғида фронтдаги вазият юзасидан қатор баёнотлар берди
ТОШКEНТ, 15 янв — Sputnik. Январь ойининг дастлабки икки ҳафтасида саккизта аҳоли пункти озод қилинди ва 300 квадрат километрдан ортиқ ҳудуд Россия қўшинлари назоратига ўтди.
Бу ҳақда Россия Қуролли Кучлари Бош штаби бошлиғи генерал Валерий Герасимов маълум қилди
, дея хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.
Маълум қилинишича, Валерий Герасимов ушбу баёнотни Днепропетровск йўналишида “Марказ” гуруҳи бўлинмалари фаолиятини текшириш чоғида билдирган.
Генерал Валерий Герасимовнинг бошқа баёнотлари:
бирлашган қўшинлар қўшилмалари ва ҳарбий қисмларнинг ҳужуми деярли барча йўналишларда давом этмоқда;
“Днепр” гуруҳи кучлари Запорожье шаҳри томон ҳужум қилмоқда;
Купянск-Узловаяни озод қилиш якунланиш босқичида;
Купянск йўналишида “Ғарб” гуруҳи қўшинлари Оскол дарёсининг шарқий қирғоғида қуршаб олинган Украина Қуролли кучлари бўлинмаларини йўқ қилишда давом этмоқда;
Украина Қуролли Кучлари қўмондонлиги йўқотишлар билан ҳисоблашмасдан, ҳар қандай йўл билан ҳужумларни тўхтатишга уринаётгани таъкидланди;
Константиновка шаҳрида Украина Қуролли Кучлари бўлинмаларини йўқ қилиш бўйича жанглар давом этмоқда.