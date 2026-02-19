https://sputniknews.uz/20260219/china-kardioxirurg-uzbekistan-bola-operatsiya-55818432.html
Хитой кардиохирурглари Ўзбекистонда юрагида нуқсони бор 500 болани операция қилиши мумкин
Хитойлик кардиожарроҳлар Ўзбекистонда юрак нуқсони бўлган 500 нафар болага операция ўтказишни таклиф қилди. Лойиҳа доирасида тиббиёт муассасаларини модернизация қилиш масалалари ҳам муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Соғлиқни сақлаш вазири Асилбек Худаяров Хитойнинг Ўзбекистондаги элчиси Юй Цзюнь билан учрашувда хитойлик кардиожарроҳлар томонидан жорий йилда юрак нуқсони бўлган 500 нафар болага операция ўтказиш таклифини муҳокама қилди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, амалиётлар Болалар миллий тиббиёт маркази, Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ҳамда Тошкент давлат тиббиёт университети клиникасида ўтказилиши режалаштирилмоқда.Томонлар Хитой грантлари ҳисобидан амалга ошириладиган лойиҳаларни жадаллаштиришга келишиб олди.
ТОШКЕНТ, 19 фев — Sputnik.
Соғлиқни сақлаш вазири Асилбек Худаяров Хитойнинг Ўзбекистондаги элчиси Юй Цзюнь билан учрашувда хитойлик кардиожарроҳлар томонидан жорий йилда юрак нуқсони бўлган 500 нафар болага операция ўтказиш таклифини муҳокама қилди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди
Маълум қилинишича, амалиётлар Болалар миллий тиббиёт маркази, Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ҳамда Тошкент давлат тиббиёт университети клиникасида ўтказилиши режалаштирилмоқда.
Учрашувда тиббиёт муассасаларини модернизация қилиш, суд-тиббий экспертиза марказини техник жиҳатдан кучайтириш ва анъанавий Хитой табобати бўйича грант лойиҳалари истиқболлари ҳам муҳокама қилинди.
Томонлар Хитой грантлари ҳисобидан амалга ошириладиган лойиҳаларни жадаллаштиришга келишиб олди.