Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260219/china-kardioxirurg-uzbekistan-bola-operatsiya-55818432.html
Хитой кардиохирурглари Ўзбекистонда юрагида нуқсони бор 500 болани операция қилиши мумкин
Хитой кардиохирурглари Ўзбекистонда юрагида нуқсони бор 500 болани операция қилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Хитойлик кардиожарроҳлар Ўзбекистонда юрак нуқсони бўлган 500 нафар болага операция ўтказишни таклиф қилди. Лойиҳа доирасида тиббиёт муассасаларини модернизация қилиш масалалари ҳам муҳокама қилинди.
2026-02-19T15:26+0500
2026-02-19T15:26+0500
ўзбекистон
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
ҳамкорлик
жамият
хитой
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/40/22/402249_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_70e25932f7845cbd72dbe6df4b0a4e0c.jpg
ТОШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Соғлиқни сақлаш вазири Асилбек Худаяров Хитойнинг Ўзбекистондаги элчиси Юй Цзюнь билан учрашувда хитойлик кардиожарроҳлар томонидан жорий йилда юрак нуқсони бўлган 500 нафар болага операция ўтказиш таклифини муҳокама қилди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, амалиётлар Болалар миллий тиббиёт маркази, Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ҳамда Тошкент давлат тиббиёт университети клиникасида ўтказилиши режалаштирилмоқда.Томонлар Хитой грантлари ҳисобидан амалга ошириладиган лойиҳаларни жадаллаштиришга келишиб олди.
https://sputniknews.uz/20250925/uzbekistan-china-shifokor-hamkorlik-koz-jarrohlik-amaliyot-52240378.html
ўзбекистон
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/40/22/402249_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_f1c5e451754f9579a624e6d1b2e2458f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, хитой, кардиожарроҳ, юрак операцияси, болалар тиббиёти, соғлиқни сақлаш, грант лойиҳалари, тиббий ҳамкорлик
ўзбекистон, хитой, кардиожарроҳ, юрак операцияси, болалар тиббиёти, соғлиқни сақлаш, грант лойиҳалари, тиббий ҳамкорлик

Хитой кардиохирурглари Ўзбекистонда юрагида нуқсони бор 500 болани операция қилиши мумкин

15:26 19.02.2026
© Sputnik / Александр Кондратюк / Медиабанкка ўтишХирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.02.2026
© Sputnik / Александр Кондратюк
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Хитой элчиси билан учрашувда юрагида нуқсони бор болалар операцияси, Хитой табобати бўйича грант лойиҳалари ва тиббиёт муассасаларини модернизация қилиш масалалари муҳокама қилинди
ТОШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Соғлиқни сақлаш вазири Асилбек Худаяров Хитойнинг Ўзбекистондаги элчиси Юй Цзюнь билан учрашувда хитойлик кардиожарроҳлар томонидан жорий йилда юрак нуқсони бўлган 500 нафар болага операция ўтказиш таклифини муҳокама қилди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, амалиётлар Болалар миллий тиббиёт маркази, Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ҳамда Тошкент давлат тиббиёт университети клиникасида ўтказилиши режалаштирилмоқда.

Учрашувда тиббиёт муассасаларини модернизация қилиш, суд-тиббий экспертиза марказини техник жиҳатдан кучайтириш ва анъанавий Хитой табобати бўйича грант лойиҳалари истиқболлари ҳам муҳокама қилинди.

Томонлар Хитой грантлари ҳисобидан амалга ошириладиган лойиҳаларни жадаллаштиришга келишиб олди.
Узбекистан и Китай активно сотрудничают в медицине - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.09.2025
Ўзбекистон ва Хитой шифокорлари ҳамкорликда бепул кўз жарроҳлик амалиётларини ўтказишади
25 Сентябр 2025, 16:43
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0