https://sputniknews.uz/20260219/afghanistan-musiqa-asbob-yoqilish-55811585.html
Афғонистонда 500 та мусиқа асбоби ёқиб юборилди — улар шариатга зид деб топилди
Афғонистонда 500 та мусиқа асбоби ёқиб юборилди — улар шариатга зид деб топилди
Sputnik Ўзбекистон
Афғонистонда Эзгулик вазирлиги ходимлари Парвон вилоятида 500 дан ортиқ мусиқа асбобини ёқиб юборди. Расмийлар бу ҳаракатни иллатларга қарши кураш доирасидаги чора деб изоҳлади.
2026-02-19T11:08+0500
2026-02-19T11:08+0500
2026-02-19T11:39+0500
афғонистон
дунё янгиликлари
дунёда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/13/55811904_0:160:1536:1024_1920x0_80_0_0_ea7959502149bf4641baf2e82173b513.png
ТОШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Афғонистонда Эзгуликка ундаш, иллатларнинг олдини олиш ва шикоятларни кўриб чиқиш вазирлиги (Аҳлоқ ва эзгулик вазирлиги) ходимлари 500 та мусиқа асбобини ёқиб юборди."Pajhwok" нашрининг хабар беришича, бу буюмлар Парвон вилояти аҳолисидан йиғиб олинган бўлиб, расмийлар томонидан шариатга зид деб топилган.Департамент бошлиғи Макбул Аҳмад Вакаснинг агентликка маълум қилишича, "турли маросимларда рақс ва байрамларда фойдаланиладиган" бу буюмлар сўнгги бир йил ичида вилоятнинг маъмурий маркази — Чорикор шаҳрида ҳам, туманда ҳам йиғилган.Вакас "ушбу акция иллатга қарши узлуксиз курашнинг бир қисми" эканини таъкидлаб, аҳолини шариатга зид деб ҳисобланган буюмлардан фойдаланмасликка чақирди.
https://sputniknews.uz/20260126/afghanistan-oav-tashkilotlar-litsenziya-bekor-55285446.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/13/55811904_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_d0d707fbacfc663f0dc1fdd9fd0cf8c3.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
афғонистон, эзгулик вазирлиги, мусиқа асбоблари, парвон, pajhwok, шариат, иллатларга қарши кураш
афғонистон, эзгулик вазирлиги, мусиқа асбоблари, парвон, pajhwok, шариат, иллатларга қарши кураш
Афғонистонда 500 та мусиқа асбоби ёқиб юборилди — улар шариатга зид деб топилди
11:08 19.02.2026 (янгиланди: 11:39 19.02.2026)
Афғонистонда Эзгуликни тарғиб қилиш вазирлиги ходимлари Парвон вилоятида 500 тадан ортиқ мусиқа асбобини ёқиб юборди. Расмийлар бу ҳаракатни “иллатларга қарши кураш” доирасидаги чора деб изоҳламоқда.
ТОШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Афғонистонда Эзгуликка ундаш, иллатларнинг олдини олиш ва шикоятларни кўриб чиқиш вазирлиги (Аҳлоқ ва эзгулик вазирлиги) ходимлари 500 та мусиқа асбобини ёқиб юборди.
"Pajhwok" нашрининг хабар беришича
, бу буюмлар Парвон вилояти аҳолисидан йиғиб олинган бўлиб, расмийлар томонидан шариатга зид деб топилган.
"Марказий Парвон вилоятида Эзгуликка ундаш, иллатларнинг олдини олиш ва шикоятларни кўриб чиқиш вазирлиги ( департаменти 500 тадан ортиқ мусиқа асбоблари ва уларга тегишли буюмлар ёқиб юборилгани ҳақида хабар берди," — дейилади хабарда.
Департамент бошлиғи Макбул Аҳмад Вакаснинг агентликка маълум қилишича, "турли маросимларда рақс ва байрамларда фойдаланиладиган" бу буюмлар сўнгги бир йил ичида вилоятнинг маъмурий маркази — Чорикор шаҳрида ҳам, туманда ҳам йиғилган.
"Мусиқа асбоблари Гулханди туманида ҳокимият вакиллари, бош разведка бошқармаси ва бошқа ваколатли органлар иштирокида ёқиб юборилди", — дея амалдорнинг сўзларини келтиради агентлик.
Вакас "ушбу акция иллатга қарши узлуксиз курашнинг бир қисми" эканини таъкидлаб, аҳолини шариатга зид деб ҳисобланган буюмлардан фойдаланмасликка чақирди.