Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260219/afghanistan-musiqa-asbob-yoqilish-55811585.html
Афғонистонда 500 та мусиқа асбоби ёқиб юборилди — улар шариатга зид деб топилди
Афғонистонда 500 та мусиқа асбоби ёқиб юборилди — улар шариатга зид деб топилди
Sputnik Ўзбекистон
Афғонистонда Эзгулик вазирлиги ходимлари Парвон вилоятида 500 дан ортиқ мусиқа асбобини ёқиб юборди. Расмийлар бу ҳаракатни иллатларга қарши кураш доирасидаги чора деб изоҳлади.
2026-02-19T11:08+0500
2026-02-19T11:39+0500
афғонистон
дунё янгиликлари
дунёда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/13/55811904_0:160:1536:1024_1920x0_80_0_0_ea7959502149bf4641baf2e82173b513.png
ТОШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Афғонистонда Эзгуликка ундаш, иллатларнинг олдини олиш ва шикоятларни кўриб чиқиш вазирлиги (Аҳлоқ ва эзгулик вазирлиги) ходимлари 500 та мусиқа асбобини ёқиб юборди."Pajhwok" нашрининг хабар беришича, бу буюмлар Парвон вилояти аҳолисидан йиғиб олинган бўлиб, расмийлар томонидан шариатга зид деб топилган.Департамент бошлиғи Макбул Аҳмад Вакаснинг агентликка маълум қилишича, "турли маросимларда рақс ва байрамларда фойдаланиладиган" бу буюмлар сўнгги бир йил ичида вилоятнинг маъмурий маркази — Чорикор шаҳрида ҳам, туманда ҳам йиғилган.Вакас "ушбу акция иллатга қарши узлуксиз курашнинг бир қисми" эканини таъкидлаб, аҳолини шариатга зид деб ҳисобланган буюмлардан фойдаланмасликка чақирди.
https://sputniknews.uz/20260126/afghanistan-oav-tashkilotlar-litsenziya-bekor-55285446.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/13/55811904_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_d0d707fbacfc663f0dc1fdd9fd0cf8c3.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
афғонистон, эзгулик вазирлиги, мусиқа асбоблари, парвон, pajhwok, шариат, иллатларга қарши кураш
афғонистон, эзгулик вазирлиги, мусиқа асбоблари, парвон, pajhwok, шариат, иллатларга қарши кураш

Афғонистонда 500 та мусиқа асбоби ёқиб юборилди — улар шариатга зид деб топилди

11:08 19.02.2026 (янгиланди: 11:39 19.02.2026)
© Pajhwok NewsВ Афганистане сожгли 500 музыкальных инструментов
В Афганистане сожгли 500 музыкальных инструментов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.02.2026
© Pajhwok News
Oбуна бўлиш
Афғонистонда Эзгуликни тарғиб қилиш вазирлиги ходимлари Парвон вилоятида 500 тадан ортиқ мусиқа асбобини ёқиб юборди. Расмийлар бу ҳаракатни “иллатларга қарши кураш” доирасидаги чора деб изоҳламоқда.
ТОШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Афғонистонда Эзгуликка ундаш, иллатларнинг олдини олиш ва шикоятларни кўриб чиқиш вазирлиги (Аҳлоқ ва эзгулик вазирлиги) ходимлари 500 та мусиқа асбобини ёқиб юборди.
"Pajhwok" нашрининг хабар беришича, бу буюмлар Парвон вилояти аҳолисидан йиғиб олинган бўлиб, расмийлар томонидан шариатга зид деб топилган.

"Марказий Парвон вилоятида Эзгуликка ундаш, иллатларнинг олдини олиш ва шикоятларни кўриб чиқиш вазирлиги ( департаменти 500 тадан ортиқ мусиқа асбоблари ва уларга тегишли буюмлар ёқиб юборилгани ҳақида хабар берди," — дейилади хабарда.

Департамент бошлиғи Макбул Аҳмад Вакаснинг агентликка маълум қилишича, "турли маросимларда рақс ва байрамларда фойдаланиладиган" бу буюмлар сўнгги бир йил ичида вилоятнинг маъмурий маркази — Чорикор шаҳрида ҳам, туманда ҳам йиғилган.

"Мусиқа асбоблари Гулханди туманида ҳокимият вакиллари, бош разведка бошқармаси ва бошқа ваколатли органлар иштирокида ёқиб юборилди", — дея амалдорнинг сўзларини келтиради агентлик.

Вакас "ушбу акция иллатга қарши узлуксиз курашнинг бир қисми" эканини таъкидлаб, аҳолини шариатга зид деб ҳисобланган буюмлардан фойдаланмасликка чақирди.
Кобул манзараси - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.01.2026
Афғонистонда ОАВ ҳуқуқини ҳимоя қилувчи деярли барча ташкилотлар лицензияси бекор қилинди
26 Январ, 17:23
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0