АЭС ва хавфсизлик: Қозоғистон элчиси билан атом ҳамкорлиги муҳокама қилинди

Ўзбекистон ва Қозоғистон вакиллари Жиззахдаги АЭС лойиҳаси, ядровий хавфсизлик ва атом соҳасидаги ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди. Томонлар мулоқотни давом эттиришга келишиб олди.
ТОШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. “Ўзатом” агентлиги директори Азим Ахмедхаджаев ва Қозоғистоннинг Ўзбекистондаги элчиси Бейбут Атамқулов ўртасида ишчи учрашув бўлиб ўтди. Бу ҳақда агентлик матбуот хизмати хабар берди.Томонлар тинч атом соҳасидаги ҳамкорлик, Жиззах вилоятида режалаштирилаётган АЭС лойиҳаси, шунингдек, ядровий ва экологик хавфсизлик масалаларини муҳокама қилди.Учрашувда кадрлар тайёрлаш, илмий тадқиқотлар, радиоэкологик мониторинг ва фавқулодда вазиятларда тезкор ахборот алмашиш механизмларини ривожлантириш масалаларига эътибор қаратилди. Шунингдек, тегишли идоралар ўртасида доимий ишчи алоқа каналини йўлга қўйиш муҳимлиги таъкидланди.Томонлар атом энергетикаси бўйича минтақавий компетенциялар маркази доирасида қўшма таълим дастурлари ва эксперт ҳамкорлигини кенгайтиришга қизиқиш билдирдилар. Шунингдек, мулоқотни давом эттиришга келишиб олинди. Бу, хусусан, 2026 йилда Қозоғистон Атом энергияси агентлиги вакилларининг “Ўзатом”га режалаштирилган ишчи ташрифи доирасида амалга оширилади.
© Агентство "Узатом"
Oбуна бўлиш
Учрашувда Жиззах вилоятидаги АЭС лойиҳаси, ядровий ва экологик хавфсизлик, шунингдек, атом соҳасидаги қўшма ҳамкорлик йўналишлари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. “Ўзатом” агентлиги директори Азим Ахмедхаджаев ва Қозоғистоннинг Ўзбекистондаги элчиси Бейбут Атамқулов ўртасида ишчи учрашув бўлиб ўтди. Бу ҳақда агентлик матбуот хизмати хабар берди.
Томонлар тинч атом соҳасидаги ҳамкорлик, Жиззах вилоятида режалаштирилаётган АЭС лойиҳаси, шунингдек, ядровий ва экологик хавфсизлик масалаларини муҳокама қилди.
Қозоғистон томони Ўзбекистоннинг Вена конвенциясига қўшилишини юқори баҳолаб, бу қўшни давлатлар учун ядровий хавфсизлик бўйича муҳим ҳуқуқий кафолат эканини таъкидлади.
Учрашувда кадрлар тайёрлаш, илмий тадқиқотлар, радиоэкологик мониторинг ва фавқулодда вазиятларда тезкор ахборот алмашиш механизмларини ривожлантириш масалаларига эътибор қаратилди. Шунингдек, тегишли идоралар ўртасида доимий ишчи алоқа каналини йўлга қўйиш муҳимлиги таъкидланди.
Томонлар атом энергетикаси бўйича минтақавий компетенциялар маркази доирасида қўшма таълим дастурлари ва эксперт ҳамкорлигини кенгайтиришга қизиқиш билдирдилар.
Шунингдек, мулоқотни давом эттиришга келишиб олинди. Бу, хусусан, 2026 йилда Қозоғистон Атом энергияси агентлиги вакилларининг “Ўзатом”га режалаштирилган ишчи ташрифи доирасида амалга оширилади.
