Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260211/onkologiya-kamaytirish-rosatom-strategiya-55614599.html
Онкологияни камайтириш, юқори технологияли тиббиёт: Росатом билан стратегия ишлаб чиқилади
Онкологияни камайтириш, юқори технологияли тиббиёт: Росатом билан стратегия ишлаб чиқилади
Sputnik Ўзбекистон
"Ўзатом" агентлигида ядро тиббиётини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди. Томонлар циклотрон, радиофармацевтика ва PET/КТ марказлари бўйича йўл харитасини ишлаб чиқишга келишди.
2026-02-11T10:56+0500
2026-02-11T10:56+0500
ўзатом
жамият
росатом
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0b/55614364_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_97468fa5e2a2237cf3d731009b687bf2.jpg
ТОШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. "Ўзатом" агентлигида Ўзбекистонда ядро тиббиётини ривожлантириш истиқболларига бағишланган ишчи йиғилиш бўлиб ўтди. Бу ҳақда агентлик матбуот хизмати хабар берди.Йиғилишда Соғлиқни сақлаш вазирлиги, тегишли идоралар, етакчи тиббиёт марказлари ва "Росатом Қурилиш Технологиялари" дивизиони экспертлари иштирок этди.Россия томони циклотрон комплекслари, радиофармацевтика ишлаб чиқариши ва PET/КТ диагностика марказларини ташкил этиш бўйича тажрибасини тақдим этди. Шунингдек, "тайёр ҳолда топшириладиган" инфратузилма лойиҳалари мисол қилинди.Лойиҳалар ядро технологиялари асосида онкологик касалликларни эрта ташхислаш ва замонавий даволаш имкониятларини кенгайтиришга қаратилган.Таъкидланишича, бундай ташаббуслар президент Шавкат Мирзиёев томонидан фаол қўллаб-қувватланмоқда: унинг раҳбарлигида Тошкентда ядро тиббиёти марказини ташкил этиш лойиҳаси бошланган. У PET/КТ, циклотрон, радиофармлаборатория, гамма-пичоқ ва кибер-пичоқ ускуналари билан жиҳозланади.Буларнинг барчаси юқори технологияли тиббий ёрдамдан фойдаланиш имкониятини ошириш ва оғир касалликларнинг олдини олиш мақсадида амалга оширилмоқда."Ўзатом" агентлиги ядро тиббиётини ривожлантириш, илғор технологияларни жорий этиш ва онкологик касалликларни замонавий ташхислаш имкониятларини кенгайтиришни қўллаб-қувватламоқда.
https://sputniknews.uz/20251218/uzbekistan-radiofarmatsevtika-ishlab-chiqarilish-54284427.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0b/55614364_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9692d8c43b7aa5771d2596dd89ea1b61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзатом, росатом, ядро тиббиёти, pet/кт, циклотрон, радиофармацевтика, тошкент, онкология, ташхис, тиббий технологиялар
ўзатом, росатом, ядро тиббиёти, pet/кт, циклотрон, радиофармацевтика, тошкент, онкология, ташхис, тиббий технологиялар

Онкологияни камайтириш, юқори технологияли тиббиёт: Росатом билан стратегия ишлаб чиқилади

10:56 11.02.2026
© Агентство "Узатом"В "Узатом" состоялось рабочее совещание, посвящённое перспективам развития ядерной медицины
В Узатом состоялось рабочее совещание, посвящённое перспективам развития ядерной медицины - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.02.2026
© Агентство "Узатом"
Oбуна бўлиш
Йиғилишда "Росатом" билан ядро тиббиётини ривожлантириш, онкологияни эрта ташхислаш ва юқори технологияли тиббий ёрдамни кенгайтириш бўйича стратегия ишлаб чиқиш масалалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. "Ўзатом" агентлигида Ўзбекистонда ядро тиббиётини ривожлантириш истиқболларига бағишланган ишчи йиғилиш бўлиб ўтди. Бу ҳақда агентлик матбуот хизмати хабар берди.
Йиғилишда Соғлиқни сақлаш вазирлиги, тегишли идоралар, етакчи тиббиёт марказлари ва "Росатом Қурилиш Технологиялари" дивизиони экспертлари иштирок этди.
Россия томони циклотрон комплекслари, радиофармацевтика ишлаб чиқариши ва PET/КТ диагностика марказларини ташкил этиш бўйича тажрибасини тақдим этди. Шунингдек, "тайёр ҳолда топшириладиган" инфратузилма лойиҳалари мисол қилинди.
Томонлар Ўзбекистонда ядро тиббиётини ривожлантириш бўйича йўл харитаси ва стратегияни биргаликда ишлаб чиқишга келишиб олди. Бу технологиялар трансфери, мутахассислар тайёрлаш ва тиббий хизмат сифатини оширишга хизмат қилади.
Лойиҳалар ядро технологиялари асосида онкологик касалликларни эрта ташхислаш ва замонавий даволаш имкониятларини кенгайтиришга қаратилган.
Таъкидланишича, бундай ташаббуслар президент Шавкат Мирзиёев томонидан фаол қўллаб-қувватланмоқда: унинг раҳбарлигида Тошкентда ядро тиббиёти марказини ташкил этиш лойиҳаси бошланган. У PET/КТ, циклотрон, радиофармлаборатория, гамма-пичоқ ва кибер-пичоқ ускуналари билан жиҳозланади.
Буларнинг барчаси юқори технологияли тиббий ёрдамдан фойдаланиш имкониятини ошириш ва оғир касалликларнинг олдини олиш мақсадида амалга оширилмоқда.
"Ўзатом" агентлиги ядро тиббиётини ривожлантириш, илғор технологияларни жорий этиш ва онкологик касалликларни замонавий ташхислаш имкониятларини кенгайтиришни қўллаб-қувватламоқда.
Как в Узбекистане производят радиопрепараты - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.12.2025
Ўзбекистонда радиофармацевтика: қандай ва ким учун ишлаб чиқарилади
18 Декабр 2025, 18:57
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0