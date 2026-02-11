https://sputniknews.uz/20260211/onkologiya-kamaytirish-rosatom-strategiya-55614599.html
Онкологияни камайтириш, юқори технологияли тиббиёт: Росатом билан стратегия ишлаб чиқилади
Онкологияни камайтириш, юқори технологияли тиббиёт: Росатом билан стратегия ишлаб чиқилади
Sputnik Ўзбекистон
"Ўзатом" агентлигида ядро тиббиётини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди. Томонлар циклотрон, радиофармацевтика ва PET/КТ марказлари бўйича йўл харитасини ишлаб чиқишга келишди.
2026-02-11T10:56+0500
2026-02-11T10:56+0500
2026-02-11T10:56+0500
ўзатом
жамият
росатом
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0b/55614364_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_97468fa5e2a2237cf3d731009b687bf2.jpg
ТОШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. "Ўзатом" агентлигида Ўзбекистонда ядро тиббиётини ривожлантириш истиқболларига бағишланган ишчи йиғилиш бўлиб ўтди. Бу ҳақда агентлик матбуот хизмати хабар берди.Йиғилишда Соғлиқни сақлаш вазирлиги, тегишли идоралар, етакчи тиббиёт марказлари ва "Росатом Қурилиш Технологиялари" дивизиони экспертлари иштирок этди.Россия томони циклотрон комплекслари, радиофармацевтика ишлаб чиқариши ва PET/КТ диагностика марказларини ташкил этиш бўйича тажрибасини тақдим этди. Шунингдек, "тайёр ҳолда топшириладиган" инфратузилма лойиҳалари мисол қилинди.Лойиҳалар ядро технологиялари асосида онкологик касалликларни эрта ташхислаш ва замонавий даволаш имкониятларини кенгайтиришга қаратилган.Таъкидланишича, бундай ташаббуслар президент Шавкат Мирзиёев томонидан фаол қўллаб-қувватланмоқда: унинг раҳбарлигида Тошкентда ядро тиббиёти марказини ташкил этиш лойиҳаси бошланган. У PET/КТ, циклотрон, радиофармлаборатория, гамма-пичоқ ва кибер-пичоқ ускуналари билан жиҳозланади.Буларнинг барчаси юқори технологияли тиббий ёрдамдан фойдаланиш имкониятини ошириш ва оғир касалликларнинг олдини олиш мақсадида амалга оширилмоқда."Ўзатом" агентлиги ядро тиббиётини ривожлантириш, илғор технологияларни жорий этиш ва онкологик касалликларни замонавий ташхислаш имкониятларини кенгайтиришни қўллаб-қувватламоқда.
https://sputniknews.uz/20251218/uzbekistan-radiofarmatsevtika-ishlab-chiqarilish-54284427.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0b/55614364_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9692d8c43b7aa5771d2596dd89ea1b61.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзатом, росатом, ядро тиббиёти, pet/кт, циклотрон, радиофармацевтика, тошкент, онкология, ташхис, тиббий технологиялар
ўзатом, росатом, ядро тиббиёти, pet/кт, циклотрон, радиофармацевтика, тошкент, онкология, ташхис, тиббий технологиялар
Онкологияни камайтириш, юқори технологияли тиббиёт: Росатом билан стратегия ишлаб чиқилади
Йиғилишда "Росатом" билан ядро тиббиётини ривожлантириш, онкологияни эрта ташхислаш ва юқори технологияли тиббий ёрдамни кенгайтириш бўйича стратегия ишлаб чиқиш масалалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 11 фев — Sputnik.
"Ўзатом" агентлигида Ўзбекистонда ядро тиббиётини ривожлантириш истиқболларига бағишланган ишчи йиғилиш бўлиб ўтди. Бу ҳақда агентлик матбуот хизмати хабар берди
.
Йиғилишда Соғлиқни сақлаш вазирлиги, тегишли идоралар, етакчи тиббиёт марказлари ва "Росатом Қурилиш Технологиялари" дивизиони экспертлари иштирок этди.
Россия томони циклотрон комплекслари, радиофармацевтика ишлаб чиқариши ва PET/КТ диагностика марказларини ташкил этиш бўйича тажрибасини тақдим этди. Шунингдек, "тайёр ҳолда топшириладиган" инфратузилма лойиҳалари мисол қилинди.
Томонлар Ўзбекистонда ядро тиббиётини ривожлантириш бўйича йўл харитаси ва стратегияни биргаликда ишлаб чиқишга келишиб олди. Бу технологиялар трансфери, мутахассислар тайёрлаш ва тиббий хизмат сифатини оширишга хизмат қилади.
Лойиҳалар ядро технологиялари асосида онкологик касалликларни эрта ташхислаш ва замонавий даволаш имкониятларини кенгайтиришга қаратилган.
Таъкидланишича, бундай ташаббуслар президент Шавкат Мирзиёев томонидан фаол қўллаб-қувватланмоқда: унинг раҳбарлигида Тошкентда ядро тиббиёти марказини ташкил этиш лойиҳаси бошланган. У PET/КТ, циклотрон, радиофармлаборатория, гамма-пичоқ ва кибер-пичоқ ускуналари билан жиҳозланади.
Буларнинг барчаси юқори технологияли тиббий ёрдамдан фойдаланиш имкониятини ошириш ва оғир касалликларнинг олдини олиш мақсадида амалга оширилмоқда.
"Ўзатом" агентлиги ядро тиббиётини ривожлантириш, илғор технологияларни жорий этиш ва онкологик касалликларни замонавий ташхислаш имкониятларини кенгайтиришни қўллаб-қувватламоқда.