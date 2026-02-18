Ўзбекистон
ОАВ: АҚШ Россияга қарши санкцияларни бекор қилиш сценарийларини ўрганмоқда
The Economist нашри маълумотига кўра, АҚШ Россияга қарши санкцияларни бекор қилиш сценарийларини ўрганиш бўйича тайёргарлик ишларининг катта қисмини амалга оширган. Тайёргарлик аллақачон бошлангани қайд этилди.
дунё янгиликлари
россия
дональд трамп
дунёда
ақш
санкциялар
ТОШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. АҚШ Россияга қарши санкцияларни бекор қилиш имкониятларини ўрганиш бўйича тайёргарлик ишларининг катта қисмини амалга оширган. Бу ҳақда "The Economist" журнали "Risk Advisory" консалтинг компанияси раҳбари Патрик Лордга таяниб хабар берди.Нашрнинг ёзишича, ўтган ёзда Дональд Трамп Украинага янги музокаралар босқичини бошлаш мақсадида босим ўтказганидан сўнг кўплаб америкалик ҳуқуқшунослар Россияга қарши санкцияларни бекор қилишнинг эҳтимолий сценарийларини ишлаб чиқиш устида ишлаган. Шу билан бирга, Россия расмийлари Ғарб томонидан жорий этилган санкциялар босимига мамлакат мослашаётганини бир неча бор таъкидлаган. Москвада Ғарб давлатлари санкцияларнинг самарадорлиги масаласида очиқ тан олишга тайёр эмаслиги қайд этилган.
ақш, россия, санкциялар, the economist, дональд трамп, санкцияларни бекор қилиш, risk advisory, патрик лорд, ғарб санкциялари, халқаро сиёсат
13:49 18.02.2026
© Sputnik / Игорь НаймушинЗдание Капитолия в Вашингтоне.
© Sputnik / Игорь Наймушин
Oбуна бўлиш
Нашр манбасига кўра, америкалик ҳуқуқшунослар санкцияларни олиб ташлашнинг эҳтимолий вариантларини таҳлил қилган ва тайёргарлик ишларининг катта қисми аллақачон бажарилган.
ТОШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. АҚШ Россияга қарши санкцияларни бекор қилиш имкониятларини ўрганиш бўйича тайёргарлик ишларининг катта қисмини амалга оширган. Бу ҳақда "The Economist" журнали "Risk Advisory" консалтинг компанияси раҳбари Патрик Лордга таяниб хабар берди.
Нашрнинг ёзишича, ўтган ёзда Дональд Трамп Украинага янги музокаралар босқичини бошлаш мақсадида босим ўтказганидан сўнг кўплаб америкалик ҳуқуқшунослар Россияга қарши санкцияларни бекор қилишнинг эҳтимолий сценарийларини ишлаб чиқиш устида ишлаган.

Манбанинг қайд этишича, "тайёргарлик ишларининг катта қисми аллақачон бажарилган".

Шу билан бирга, Россия расмийлари Ғарб томонидан жорий этилган санкциялар босимига мамлакат мослашаётганини бир неча бор таъкидлаган. Москвада Ғарб давлатлари санкцияларнинг самарадорлиги масаласида очиқ тан олишга тайёр эмаслиги қайд этилган.
