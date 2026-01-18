https://sputniknews.uz/20260118/cis-garb-sanktsiya-oqibat-yumshatish-54878689.html
МДҲ Ғарб санкциялари оқибатларини юмшатишга эришди — бош котиб
Sputnik Ўзбекистон
МДҲ бош котиби Сергей Лебедевнинг айтишича, Ҳамдўстлик давлатлари санкция сиёсати оқибатларини юмшатишга муваффақ бўлган. 2025 йил 9 ойида Ғарбга 1,16 млрд тонна юк ташилган.
мдҳ
санкция
иқтисод
сергей лебедев
транзит ташиш
импорт
ТОШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги давлатлари биргаликда Ғарбнинг санкция сиёсати оқибатларини имкон қадар юмшатишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда МДҲ бош котиби Сергей Лебедев РИА Новостига берган интервьюсида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, саноат, агросаноат мажмуаси ва иқтисодиётнинг бошқа тармоқларидаги ҳамкорлик яхши натижа бермоқда.
Янгиликлар
uz_UZ
мдҳ, мустақил давлатлар ҳамдўстлиги, сергей лебедев, ғарб санкциялари, санкция сиёсати, импорт ўрнини босиш, мдҳ иқтисодиёти, темир йўл транспорти, транзит юк оқимлари, йўловчи ташиш, энергетика ҳамкорлиги, транспорт ва алоқа, риа новости
МДҲ Ғарб санкциялари оқибатларини юмшатишга эришди — бош котиб
14:59 18.01.2026 (янгиланди: 15:01 18.01.2026)
Таъкидланишича, ҳамдўстлик мамлакатлари ўзаро ҳамкорлик орқали ташқи босим шароитида иқтисодий барқарорликни сақлаш ва транспорт-логистика йўналишларида узлуксизликни таъминлашга эришмоқда
ТОШКЕНТ, 18 янв — Sputnik.
Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги давлатлари биргаликда Ғарбнинг санкция сиёсати оқибатларини имкон қадар юмшатишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда МДҲ бош котиби Сергей Лебедев РИА Новостига берган интервьюсида маълум қилди
"Биз глобал чақириқлар ва ташқи босимларга биргаликда жавоб бериш ва қарши туришга муваффақ бўлмоқдамиз. Биргаликдаги саъй-ҳаракатлар билан биз импорт ўрнини босиш бўйича фаол ҳаракат қилмоқдамиз, бу эса нодўстона санкциялар сиёсати оқибатларини имкон қадар юмшатиш имконини берди," - деди Лебедев.
Унинг сўзларига кўра, саноат, агросаноат мажмуаси ва иқтисодиётнинг бошқа тармоқларидаги ҳамкорлик яхши натижа бермоқда.
"Энергетика, транспорт ва алоқа, яъни трансчегаравий ҳамкорлик алоҳида аҳамиятга эга бўлган соҳалардаги ҳамкорлик уларнинг узлуксиз ишлашини ва транзит салоҳиятини кенг рўёбга чиқаришни таъминлайди. Шундай қилиб, транзит юк оқимларининг санкциявий чекланишига қарамай, 2025 йилнинг 9 ойи давомида Ҳамдўстлик темир йўллари орқали Ғарбга 1 166,8 миллион тонна юк ташилди ва юк айланмаси деярли 2024 йил даражасида сақланиб қолди. Халқаро йўналишларда ташилган йўловчилар сони эса, аксинча, 13,6 фоизга ошиб, 8,4 миллион йўловчини ташкил этди," - деди бош котиб.