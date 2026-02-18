https://sputniknews.uz/20260218/ramazon-moddiy-yordam-berilish-55778639.html
Рамазонда 6 минг бемор бепул даволанади, эҳтиёжманд ва кексаларга моддий ёрдам берилади
Рамазонда 6 минг бемор бепул даволанади, эҳтиёжманд ва кексаларга моддий ёрдам берилади
Sputnik Ўзбекистон
Муборак Рамазон ойида эҳтиёжманд аҳолини қўллаб-қувватлаш чоралари белгиланди. Ижтимоий реестрдагиларга 1 млн ва 500 минг сўмдан ёрдам ажратилади, 6 минг беморнинг даволаниш харажатлари қопланади.
2026-02-18T10:31+0500
2026-02-18T10:31+0500
2026-02-18T10:49+0500
ўзбекистон
жамият
ногиронлиги бўлган шахслар
рамазон ойи
беморлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/12/55779042_30:0:1024:559_1920x0_80_0_0_eea602c7262e3c01c95175d7ccfe9cf9.jpg
ТОШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Муборак Рамазон ойида эҳтиёжманд аҳолини давлат томонидан ижтимоий қўллаб-қувватлаш чоралари белгиланди. Бу ҳақда тегишли президент қарори қабул қилинди.Қарорга мувофиқ, ижтимоий реестрдаги оилаларнинг 6 минг нафар бемор аъзосининг даволаниши ва жарроҳлик амалиёти билан боғлиқ харажатлар қоплаб берилади.Шунингдек, қуйидаги тоифадаги шахсларга 1 миллион сўм миқдорида бир марталик моддий ёрдам ажратилади:Ижтимоий реестрнинг “камбағал оила” тоифасидаги ҳамда “маҳалла еттилиги” томонидан шакллантирилган қўшимча рўйхатга киритилган эҳтиёжманд оилаларга 500 минг сўмдан ёрдам кўрсатилади.Маблағлар 1 мартга қадар оилаларнинг ижтимоий карта ёки банк пластик карталарига ўтказиб берилади.
https://sputniknews.uz/20260217/uzbekistan-ramazon-otkazish-qaror-55752002.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/12/55779042_164:0:909:559_1920x0_80_0_0_1461f300410467694abb5c5e431b4ecd.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
рамазон, моддий ёрдам, президент қарори, ижтимоий реестр, камбағал оила, ёлғиз кекса, ногиронлиги бўлган шахс, етим болалар, 1 миллион сўм, 500 минг сўм, ўзбекистон
рамазон, моддий ёрдам, президент қарори, ижтимоий реестр, камбағал оила, ёлғиз кекса, ногиронлиги бўлган шахс, етим болалар, 1 миллион сўм, 500 минг сўм, ўзбекистон
Рамазонда 6 минг бемор бепул даволанади, эҳтиёжманд ва кексаларга моддий ёрдам берилади
10:31 18.02.2026 (янгиланди: 10:49 18.02.2026)
Ёрдам Ижтимоий реестрдаги оилаларга, ўзгалар парваришига муҳтож ёлғиз кексалар ва ногиронлиги бўлган шахслар реестридагиларга ҳамда етим болалар яшаётган оилаларга ажратилади.
ТОШКЕНТ, 18 фев — Sputnik.
Муборак Рамазон ойида эҳтиёжманд аҳолини давлат томонидан ижтимоий қўллаб-қувватлаш чоралари белгиланди. Бу ҳақда тегишли президент қарори қабул қилинди
.
Қарорга мувофиқ, ижтимоий реестрдаги оилаларнинг 6 минг нафар бемор аъзосининг даволаниши ва жарроҳлик амалиёти билан боғлиқ харажатлар қоплаб берилади.
Шунингдек, қуйидаги тоифадаги шахсларга 1 миллион сўм миқдорида бир марталик моддий ёрдам ажратилади:
Ижтимоий реестрнинг “давлат таъминотидаги оила” тоифасига киритилган оилаларга;
ўзгалар парваришига муҳтож бўлган ёлғиз яшовчи кексалар ва ногиронлиги бўлган шахслар реестридаги фуқароларга;
етим ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар яшаётган оилаларга.
Ижтимоий реестрнинг “камбағал оила” тоифасидаги ҳамда “маҳалла еттилиги” томонидан шакллантирилган қўшимча рўйхатга киритилган эҳтиёжманд оилаларга 500 минг сўмдан ёрдам кўрсатилади.
Маблағлар 1 мартга қадар оилаларнинг ижтимоий карта ёки банк пластик карталарига ўтказиб берилади.