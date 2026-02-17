Ўзбекистон
Ўзбекистонда Рамазон ойини ўтказиш бўйича президент қарори қабул қилинди
Ўзбекистонда Рамазон ойини ўтказиш бўйича президент қарори қабул қилинди
Президент қарорига кўра, ҳудудларда Рамазон ойини миллий қадриятларга мос тарзда ўтказиш, кам таъминланганларни қўллаб-қувватлаш, маҳаллаларда ҳамжиҳатликни кучайтириш ва исрофгарчиликка йўл қўймаслик чоралари белгиланди.
ТОШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Ўзбекистонда “Рамазон – меҳр-мурувват, аҳиллик ва шукроналик ойи” эзгу ғояси асосида муборак ойни миллий анъана ва қадриятларга мос тарзда ўтказиш чора-тадбирлари белгиланди. Бу бўйича тегишли президент қарори қабул қилинди.Қарорга кўра, ҳудудлар ҳокимликлари Дин ишлари бўйича қўмита, Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси, Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги, “Нуроний” жамғармаси ва бошқа ташкилотлар билан ҳамкорликда:– кам таъминланган ва ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳолини қўллаб-қувватлаш;– маҳаллаларда ўзаро ҳурмат, ҳамжиҳатлик ва адолат муҳитини мустаҳкамлаш;– табиий муҳитни асраш, қадамжо ва зиёратгоҳларни обод этиш ишларини амалга оширади.Миллий телерадиокомпания, Миллий ахборот агентлиги ва бошқа ОАВларга ушбу тадбирларни кенг ёритиш тавсия этилди.
ўзбекистон
Ўзбекистонда Рамазон ойини ўтказиш бўйича президент қарори қабул қилинди

09:26 17.02.2026 (янгиланди: 11:10 17.02.2026)
Ўзбекистонда Рамазон ойини миллий анъана ва қадриятларга мос тарзда ўтказиш, эҳтиёжманд аҳолини қўллаб-қувватлаш ва тадбирларни тежамкорлик асосида ташкил этиш бўйича қарор қабул қилинди.
ТОШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Ўзбекистонда “Рамазон – меҳр-мурувват, аҳиллик ва шукроналик ойи” эзгу ғояси асосида муборак ойни миллий анъана ва қадриятларга мос тарзда ўтказиш чора-тадбирлари белгиланди. Бу бўйича тегишли президент қарори қабул қилинди.
Қарорга кўра, ҳудудлар ҳокимликлари Дин ишлари бўйича қўмита, Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси, Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги, “Нуроний” жамғармаси ва бошқа ташкилотлар билан ҳамкорликда:
– кам таъминланган ва ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳолини қўллаб-қувватлаш;
– маҳаллаларда ўзаро ҳурмат, ҳамжиҳатлик ва адолат муҳитини мустаҳкамлаш;
– табиий муҳитни асраш, қадамжо ва зиёратгоҳларни обод этиш ишларини амалга оширади.
Шунингдек, Рамазон ойига доир тадбирларни исрофгарчиликка йўл қўймасдан, ихчам ва мазмунли тарзда ўтказишга алоҳида эътибор қаратилади.
Миллий телерадиокомпания, Миллий ахборот агентлиги ва бошқа ОАВларга ушбу тадбирларни кенг ёритиш тавсия этилди.
Рамазон ойи 19 февралдан бошланади
Кеча, 21:20
