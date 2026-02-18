Маккада Ўзбекистон маҳсулотлари ҳафталиги ўтказилиши мумкин

https://sputniknews.uz/20260218/mecca-uzbekistan-mahsulotlar-haftalik-55798464.html
Sputnik Ўзбекистон
Макка Савдо палатаси жорий йилда “Ўзбекистон маҳсулотлари ҳафталиги”ни ўтказишни таклиф қилди. Учрашувда савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш ва қўшма бизнес тадбирлар ташкил этиш масалалари муҳокама қилинди.
2026-02-18T17:58+0500
саудия арабистони
савдо-саноат палатаси
учрашув
кўргазма
савдо
иқтисод
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/12/55798236_0:188:1280:908_1920x0_80_0_0_34f7ae6a3ede3d50bfeda323b3430abd.jpg
ТОШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Макка Савдо палатаси бош котиби Тҳамер Ал-баъзим жорий йилда Макка шаҳрида Ўзбекистон маҳсулотлари ҳафталигини ўтказишни таклиф қилди. Бу ҳақда Савдо-саноат палатаси матбуот хизмати хабар берди.Мазкур таклиф Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси раиси биринчи ўринбосари Давронбек Қурбонов бошчилигидаги делегация билан учрашув чоғида илгари сурилди.Музокаралар давомида тадбиркорлар ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни кучайтириш ва ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиш мақсадида қўшма тадбирлар ташкил этиш зарурлиги таъкидланди. Хусусан, Ўзбекистонда Макка тадбиркорлари иштирокида бизнес-форумлар ва B2B учрашувлар ўтказиш таклифи қўллаб-қувватланди.Учрашув якунида томонлар таклифларни амалга оширишга келишиб олди.
https://sputniknews.uz/20260215/mecca-tadbirkor-korgazma-ishtirok-55714317.html
саудия арабистони
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/12/55798236_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c35f97ec4a19ce1727cb0b6efe509521.jpg
макка, ўзбекистон маҳсулотлари ҳафталиги, савдо-саноат палатаси, тҳамер албаъзим, давронбек қурбонов, makkah halal forum 2026, b2b учрашувлар, савдо-иқтисодий ҳамкорлик, саудия арабистони
