Made in Uzbekistan Маккада: 30дан ортиқ тадбиркор ҳалол форум кўргазмасида иштирок этмоқда

Макка шаҳрида ўтаётган “Makkah Halal Forum 2026” кўргазмасида Ўзбекистондан 30 дан ортиқ тадбиркор иштирок этмоқда. 170 кв.м миллий стендда экспортбоп озиқ-овқат ва қайта ишланган маҳсулотлар тақдим этилди.
ТОШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Саудия Арабистонининг Макка шаҳрида ўтказилаётган халқаро “Makkah Halal Forum 2026” кўргазмасида Ўзбекистондан 30 нафардан ортиқ тадбиркор “Made in Uzbekistan” ягона миллий стенди остида ўз маҳсулотларини намойиш этмоқда. Бу ҳақда Савдо-саноат палатаси матбуот хизмати хабар берди.14–16 февраль кунлари давом этадиган форум ҳалол саноат соҳасидаги етакчи ишлаб чиқарувчилар ва инвесторларни бир майдонга жамлади. 1200 кв.м ҳудудда ташкил этилган тадбирда 15 та давлатдан 130 нафардан ортиқ тадбиркор иштирок этмоқда.Мазкур иштирок Ўзбекистоннинг халқаро ҳалол бозоридаги имкониятларини намойиш этиш, янги шериклар топиш ва экспорт географиясини кенгайтиришга хизмат қилиши кутилмоқда.
2026
ўзбекистон, саудия арабистони, макка, makkah halal forum 2026, ҳалол саноат, халқаро кўргазма, made in uzbekistan, савдо-саноат палатаси, экспорт, ҳалол бозори, қуритилган мева-сабзавотлар, озиқ-овқат маҳсулотлари, 14–16 февраль
ТОШКЕНТ, 15 фев — Sputnik.
Саудия Арабистонининг Макка шаҳрида ўтказилаётган халқаро “Makkah Halal Forum 2026” кўргазмасида Ўзбекистондан 30 нафардан ортиқ тадбиркор “Made in Uzbekistan” ягона миллий стенди остида ўз маҳсулотларини намойиш этмоқда. Бу ҳақда Савдо-саноат палатаси матбуот хизмати хабар берди
14–16 февраль кунлари давом этадиган форум ҳалол саноат соҳасидаги етакчи ишлаб чиқарувчилар ва инвесторларни бир майдонга жамлади. 1200 кв.м ҳудудда ташкил этилган тадбирда 15 та давлатдан 130 нафардан ортиқ тадбиркор иштирок этмоқда.
Ўзбекистон миллий стенди 170 кв.мдан зиёд майдонни эгаллаган. Унда маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг экспортбоп маҳсулотлари — қуритилган ва қайта ишланган мева-сабзавотлар, турли озиқ-овқат маҳсулотлари ҳамда бошқа тайёр товарлар тақдим этилди.
Мазкур иштирок Ўзбекистоннинг халқаро ҳалол бозоридаги имкониятларини намойиш этиш, янги шериклар топиш ва экспорт географиясини кенгайтиришга хизмат қилиши кутилмоқда.