Илмий тадқиқотлар учун ускуналар қандай харид қилинади: янги тартиб тасдиқланди
Ҳукумат қарори билан илмий ташкилотларни лаборатория асбоб-ускуналари ва сарфлов материаллари билан таъминлаш тартиби тасдиқланди. Аризалар махсус ахборот тизими орқали қабул қилиниб, 10 иш кунида кўриб чиқилади.
2026-02-18T12:55+0500
ТОШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Ўзбекистонда илмий фаолият соҳасидаги ташкилотларни лаборатория асбоб-ускуналари, сарфлов материаллари ва бутловчи қисмлар билан таъминлаш тартиби белгиланди. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди.Низомга мувофиқ, харид учун ариза қуйидаги шахслар томонидан тақдим этилади:Ариза махсус ахборот тизими орқали юборилади ва у тегишли тадқиқотни амалга оширишга масъул ташкилот раҳбари томонидан келишилади.Агентлик шакллантирилган буюртмаларни 10 иш куни ичида белгиланган талабларга мувофиқлигини кўриб чиқади. Маъқулланган аризалар махсус ахборот тизими орқали Харид комиссиясига юборилади.
ТОШКЕНТ, 18 фев — Sputnik.
Ўзбекистонда илмий фаолият соҳасидаги ташкилотларни лаборатория асбоб-ускуналари, сарфлов материаллари ва бутловчи қисмлар билан таъминлаш тартиби белгиланди. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди
.
Низомга мувофиқ, харид учун ариза қуйидаги шахслар томонидан тақдим этилади:
илмий лойиҳаларда — лойиҳа раҳбари;
илмий мавзулар бўйича — илмий бўлинма раҳбари ёки дастурда тегишли мавзуга раҳбарлик қилувчи шахс;
диссертация тадқиқотларида — докторантнинг илмий раҳбари ёки келишув асосида илмий даража ва унвонга эга докторантлардан бири.
Аризада илмий фаолият йўналиши кўрсатилиб, марказлашган давлат хариди ёки мустақил харид усулларидан бири танланади.
Ариза махсус ахборот тизими орқали юборилади ва у тегишли тадқиқотни амалга оширишга масъул ташкилот раҳбари томонидан келишилади.
Агентлик шакллантирилган буюртмаларни 10 иш куни ичида белгиланган талабларга мувофиқлигини кўриб чиқади. Маъқулланган аризалар махсус ахборот тизими орқали Харид комиссиясига юборилади.