https://sputniknews.uz/20260210/qishloq-xojalik-akademiya-taqdimot-55576943.html
Қишлоқ хўжалик илмий марказлари академияга бирлаштирилади
Қишлоқ хўжалик илмий марказлари академияга бирлаштирилади
Sputnik Ўзбекистон
Президент қишлоқ хўжалигида ерларни ўзлаштириш, илм-фанни бирлаштириш ва маҳаллий кўчатчиликни ривожлантириш чораларини кўриб чиқди. 2030 йилгача яйловлар яхшиланади, боғлар кенгаяди, йилига 27 млн кўчат тайёрлаш режалаштирилган.
2026-02-10T09:28+0500
2026-02-10T09:28+0500
2026-02-10T10:03+0500
ўзбекистон
тошкент давлат аграр университети
мева-сабзавот
шавкат мирзиёев
жамият
қишлоқ хўжалиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0a/55576766_44:158:1280:853_1920x0_80_0_0_7bb383a3842024d06f2ff2f2a03942ae.jpg
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев қишлоқ хўжалигида янги ерларни ўзлаштириш ва илм-фанни янги босқичга олиб чиқишга оид таклифлар тақдимоти билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.2030 йилгача 938 минг гектар яйловларни яхшилаш режаси белгиланди. 22 илмий марказ, 260 лаборатория ва 2,5 мингдан ортиқ олимни Қишлоқ хўжалиги фанлари академиясига бирлаштириш, таълим-илм-ишлаб чиқаришни узвий боғлаш вазифаси қўйилди.2026 йилда 25,5 минг гектар боғ ва 5 минг гектар узумзор барпо этилиб, 48 минг иш ўрни яратилади. Ҳозирда импорт қилинаётган 60 миллион долларлик кўчатларни маҳаллий шароитда, Европа стандартлари асосида етиштириш имконияти қайд этилди.Агентлик 200 тадан ортиқ вирусдан холи, юқори ҳосилли оналик навлар коллекциясини яратган. Йил якунигача шу навларни кўпайтириш ва ҳудудларга етказиш учун ташкил этилган мажмуаларни ишга тушириб, йилига 27 миллион дона кўчат тайёрлаш вазифаси қўйилди.Президент мутасаддиларга тегишли топшириқлар берди.
https://sputniknews.uz/20251210/prezident-qishloq-xojalik-uchrashuv-54065432.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0a/55576766_231:66:1280:853_1920x0_80_0_0_3b9b90ff7764490bf65477f18afbd11f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, шавкат мирзиёев, қишлоқ хўжалиги, яйлов, қишлоқ хўжалиги фанлари академияси, кўчатчилик, мевачилик, узумзор, агрокластер, илмий марказ, лаборатория, оналик нав, вирусдан холи кўчат
ўзбекистон, шавкат мирзиёев, қишлоқ хўжалиги, яйлов, қишлоқ хўжалиги фанлари академияси, кўчатчилик, мевачилик, узумзор, агрокластер, илмий марказ, лаборатория, оналик нав, вирусдан холи кўчат
Қишлоқ хўжалик илмий марказлари академияга бирлаштирилади
09:28 10.02.2026 (янгиланди: 10:03 10.02.2026)
Президентга қишлоқ хўжалигида ерларни ўзлаштириш, илм-фанни ягона тизимга бирлаштириш ва маҳаллий кўчатчиликни кенгайтиришга қаратилган таклифлар тақдим этилди
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев қишлоқ хўжалигида янги ерларни ўзлаштириш ва илм-фанни янги босқичга олиб чиқишга оид таклифлар тақдимоти билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
2030 йилгача 938 минг гектар яйловларни яхшилаш режаси белгиланди. 22 илмий марказ, 260 лаборатория ва 2,5 мингдан ортиқ олимни Қишлоқ хўжалиги фанлари академиясига бирлаштириш, таълим-илм-ишлаб чиқаришни узвий боғлаш вазифаси қўйилди.
Келгусида 6,8 минг талаба агрокластер ва корхоналарда, 2,6 мингдан ортиғи эса вазирлик тизимидаги 22 илмий институтда амалиёт ўтайди. Фермерлар фарзандларини имтиёзли контракт асосида қабул қилиш, 7 йўналишда ўқишни 3 йилга тушириш, талабаларни тракторчи-машинистлик ва агродронлардан фойдаланишга ўқитиш режалаштирилган.
2026 йилда 25,5 минг гектар боғ ва 5 минг гектар узумзор барпо этилиб, 48 минг иш ўрни яратилади. Ҳозирда импорт қилинаётган 60 миллион долларлик кўчатларни маҳаллий шароитда, Европа стандартлари асосида етиштириш имконияти қайд этилди.
Агентлик 200 тадан ортиқ вирусдан холи, юқори ҳосилли оналик навлар коллекциясини яратган. Йил якунигача шу навларни кўпайтириш ва ҳудудларга етказиш учун ташкил этилган мажмуаларни ишга тушириб, йилига 27 миллион дона кўчат тайёрлаш вазифаси қўйилди.
Президент мутасаддиларга тегишли топшириқлар берди.