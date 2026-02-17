https://sputniknews.uz/20260217/uzbekistan-davlatlar-sayyohlar-55768880.html
Топ-5: Ўзбекистонга энг кўп қайси давлатлардан сайёҳлар келган
Сайёҳларнинг 77 фоиздан ортиғини Қирғизистон, Тожикистон ва Қозоғистон фуқаролари ташкил этган. Топ-5 мамлакатлар қаторига Россия ва Афғонистон ҳам кирди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида 950 278 нафар чет эл фуқароси туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 271,6 минг нафарга кўп.Ташриф буюрувчиларнинг 77 фоиздан ортиғини қўшни давлатлар — Қирғизистон, Тожикистон ва Қозоғистон фуқаролари ташкил этган. Топ-5 мамлакатлар қаторига Россия ва Афғонистон ҳам кирган.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
2026
Янгиликлар
uz_UZ
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида 950 278 нафар чет эл фуқароси туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 271,6 минг нафарга кўп.
Ташриф буюрувчиларнинг 77 фоиздан ортиғини қўшни давлатлар — Қирғизистон, Тожикистон ва Қозоғистон фуқаролари ташкил этган. Топ-5 мамлакатлар қаторига Россия ва Афғонистон ҳам кирган.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.