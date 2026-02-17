Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260217/uzbekistan-davlatlar-sayyohlar-55768880.html
Топ-5: Ўзбекистонга энг кўп қайси давлатлардан сайёҳлар келган
Топ-5: Ўзбекистонга энг кўп қайси давлатлардан сайёҳлар келган
Sputnik Ўзбекистон
Сайёҳларнинг 77 фоиздан ортиғини Қирғизистон, Тожикистон ва Қозоғистон фуқаролари ташкил этган. Топ-5 мамлакатлар қаторига Россия ва Афғонистон ҳам кирди.
2026-02-17T19:23+0500
2026-02-17T19:23+0500
инфографика
туристлар
туризм
сайёҳлар
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/11/55758962_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_344a6fcf0b5a34fe66a71a1027c47550.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида 950 278 нафар чет эл фуқароси туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 271,6 минг нафарга кўп.Ташриф буюрувчиларнинг 77 фоиздан ортиғини қўшни давлатлар — Қирғизистон, Тожикистон ва Қозоғистон фуқаролари ташкил этган. Топ-5 мамлакатлар қаторига Россия ва Афғонистон ҳам кирган.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/11/55758962_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_178e6bac6f620170b0cdd62c91adca02.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон туризм, 2026 январь, хорижий сайёҳлар, миллий статистика қўмитаси, қирғизистон, тожикистон, қозоғистон, россия, афғонистон, туристик ташриф
ўзбекистон туризм, 2026 январь, хорижий сайёҳлар, миллий статистика қўмитаси, қирғизистон, тожикистон, қозоғистон, россия, афғонистон, туристик ташриф

Топ-5: Ўзбекистонга энг кўп қайси давлатлардан сайёҳлар келган

19:23 17.02.2026
Oбуна бўлиш
Сайёҳларнинг 77 фоиздан ортиғини Қирғизистон, Тожикистон ва Қозоғистон фуқаролари ташкил этган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида 950 278 нафар чет эл фуқароси туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 271,6 минг нафарга кўп.
Ташриф буюрувчиларнинг 77 фоиздан ортиғини қўшни давлатлар — Қирғизистон, Тожикистон ва Қозоғистон фуқаролари ташкил этган. Топ-5 мамлакатлар қаторига Россия ва Афғонистон ҳам кирган.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Топ_5_туристы_из_каких_стран_чаще_всего_посещали_Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон
Топ_5_туристы_из_каких_стран_чаще_всего_посещали_Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0