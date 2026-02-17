https://sputniknews.uz/20260217/ramazon-mijoz-huquq-cheklov-kafe-chora-55755823.html
Рамазонда мижозлар танлов ҳуқуқини чеклаган кафеларга чора кўрилади — Рақобат қўмитаси
Рақобат қўмитасига кўра, “сет” тўпламини мажбурий қилиш ёки фақат тўплам орқали хизмат кўрсатиш орқали истеъмолчиларнинг эркин танлов ҳуқуқи чекланмаслиги лозим. Қонунбузилиш аниқланса, чора кўрилади.
Маълум қилинишича, айрим кафе ва ресторанларда минимал нарх белгилаш ёки фақат тўплам шаклида хизмат кўрсатиш орқали истеъмолчиларнинг эркин танлов ҳуқуқи чекланаётгани аломатлари кузатилмоқда. Қўмита бундай ҳолатлардан огоҳлантирди.Қўмита таъкидлашича, овқатланиш корхоналари:Шунингдек, Конституциянинг 65-моддасига кўра, давлат истеъмолчилар ҳуқуқларининг устуворлигини ҳисобга олган ҳолда тадбиркорлик эркинлигини кафолатлайди.
рақобат қўмитаси, рамазон, акция сетлар, комплекс овқат тўплами, кафе, ресторан, истеъмолчи ҳуқуқлари, эркин танлов, қонунбузилиш, ўзбекистон
11:31 17.02.2026 (янгиланди: 11:36 17.02.2026)
ТОШКЕНТ, 17 фев — Sputnik.
Рамазон ойида умумий овқатланиш корхоналари томонидан “акция сетлар” (комплекс овқатлар тўплами)ни мажбурий жорий этиш ҳолатларига нисбатан белгиланган тартибда таъсир чоралари кўрилади. Бу ҳақда Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, айрим кафе ва ресторанларда минимал нарх белгилаш ёки фақат тўплам шаклида хизмат кўрсатиш орқали истеъмолчиларнинг эркин танлов ҳуқуқи чекланаётгани аломатлари кузатилмоқда. Қўмита бундай ҳолатлардан огоҳлантирди.
“Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунга мувофиқ, харидор товар ва хизматни эркин танлаш ҳуқуқига эга. Сотувчи эса истеъмолчини қўшимча товар ёки хизмат харид қилишга қисташга ҳақли эмас.
Қўмита таъкидлашича, овқатланиш корхоналари:
мижозни “сет” тўпламини харид қилишга мажбурламаслиги;
истеъмолчи “сет”ни рад этган тақдирда, унга менюдаги бошқа таомларга буюртма бериш ҳуқуқини чекламаслиги;
соғлиққа салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган маҳсулотларни мажбурий таркибга киритмаслиги лозим.
Шунингдек, Конституциянинг 65-моддасига кўра, давлат истеъмолчилар ҳуқуқларининг устуворлигини ҳисобга олган ҳолда тадбиркорлик эркинлигини кафолатлайди.