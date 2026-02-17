Мирзиёев 17 февраль куни АҚШга ташриф буюради: Ғазо масаласи муҳокама қилинади

https://sputniknews.uz/20260217/mirziyoev-usa-tashrif-55752797.html
Вашингтонда ўтадиган Тинчлик кенгашининг биринчи саммитида Ғазо секторини тиклаш, гуманитар ёрдам ва минтақада барқарорлик масалалари муҳокама қилинади. Мирзиёев иқтисодий ҳужжатларни имзолаш маросимида ҳам иштирок этади.
2026-02-17T09:57+0500
2026-02-17T09:57+0500
2026-02-17T10:00+0500
ТОШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев АҚШ президенти Дональд Трамп таклифига кўра 17–19 февраль кунлари амалий ташриф билан Вашингтон шаҳрида бўлади. Бу ҳақда Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати хабар қилди.Ташриф доирасида давлат раҳбари Тинчлик кенгашининг дастлабки йиғилишида иштирок этади. Кенгашнинг биринчи саммити АҚШ Тинчлик институтида бўлиб ўтади.Шунингдек, ташрифнинг ишбилармонлик дастури доирасида Американинг етакчи компаниялари ва молия институтлари раҳбарлари иштирокида стратегик лойиҳалар тақдимоти ўтказилиши, иқтисодий соҳада икки томонлама ҳужжатлар имзоланиши режалаштирилган.Маълумот учун, Тинчлик кенгаши Дональд Трамп ташаббуси билан ташкил этилган бўлиб, Ўзбекистон жорий йил январь ойида Давос шаҳрида унга таъсисчи давлат сифатида қўшилган эди.
