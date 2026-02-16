https://sputniknews.uz/20260216/trassa-harakat-ong-tomon-55723909.html
ЙҲХБ: А380 трассасининг 673–678 км қисмида ҳаракат вақтинча ўнг томонга ўтказилди
А380 "Ғузор — Бухоро — Нукус — Бейнеу" автомобиль йўлининг 673–678 км участкасида транспорт ҳаракати вақтинча ўнг томон бўйлаб ташкил этилди. Реконструкция ишлари 673–698 км оралиғида давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. А380 "Ғузор — Бухоро — Нукус — Бейнеу" трассасининг 673–678 км участкасида транспорт ҳаракати вақтинча йўлнинг ўнг томони бўйлаб ташкил этилди. Мазкур ҳудудда реконструкция ишлари давом этмоқда. Бу ҳақда ИИВ Йўл ҳаракати хавфсизлиги бош бошқармаси матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, реконструкция ишлари йўлнинг 673–698 км қисмида амалга оширилмоқда.Шу муносабат билан:Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ҳудудга барча зарур йўл белгилари ва огоҳлантирувчи воситалар ўрнатилган.Ҳайдовчилардан сафар йўналишини режалаштиришда мазкур маълумотларни инобатга олиш ва эҳтиёт чораларини кўриш сўралмоқда.
Янгиликлар
uz_UZ
09:26 16.02.2026 (янгиланди: 10:07 16.02.2026)
А380 йўлининг 673–678 км қисмида ҳаракат тартиби ўзгарди. Реконструкция ишлари туфайли транспорт воситалари вақтинча йўлнинг ўнг томони бўйлаб ҳаракатланмоқда.
ТОШКЕНТ, 16 фев — Sputnik.
А380 "Ғузор — Бухоро — Нукус — Бейнеу" трассасининг 673–678 км участкасида транспорт ҳаракати вақтинча йўлнинг ўнг томони бўйлаб ташкил этилди. Мазкур ҳудудда реконструкция ишлари давом этмоқда. Бу ҳақда ИИВ Йўл ҳаракати хавфсизлиги бош бошқармаси матбуот хизмати хабар берди
Маълум қилинишича, реконструкция ишлари йўлнинг 673–698 км қисмида амалга оширилмоқда.
бу участкада ҳаракат вақтинча йўлнинг ўнг томони орқали амалга оширилади;
ҳайдовчилар белгиланган тезлик чекловларига қатъий риоя этишлари шарт;
йўл белгилари ва вақтинчалик кўрсаткичлар талабларига амал қилиш лозим;
қурилиш ҳудудидан ўтишда юқори даражада эҳтиёткорлик талаб этилади.
Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ҳудудга барча зарур йўл белгилари ва огоҳлантирувчи воситалар ўрнатилган.
Ҳайдовчилардан сафар йўналишини режалаштиришда мазкур маълумотларни инобатга олиш ва эҳтиёт чораларини кўриш сўралмоқда.