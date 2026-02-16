https://sputniknews.uz/20260216/suniy-yoldosh-uzbekistan-fazogir-taqdimot-55747938.html
2028 йилда илк сунъий йўлдош ва ўзбекистонлик фазогир - президент тақдимот билан танишди
Президентга миллий космик дастур тақдим этилди. 2028 йилда "Мирзо Улуғбек" номли 6U форматдаги илмий сунъий йўлдошни учириш ва биринчи ўзбек фазогирини тайёрлаш режалаштирилмоқда.
ТОШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев космосга сунъий йўлдош учириш ва биринчи ўзбек фазогирини тайёрлаш бўйича дастлабки ишлар тақдимоти билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар қилди.Таъкидланишича, космик соҳада узоқ муддатли миллий тизим — сунъий йўлдошларни бошқариш, маълумотларни қайта ишлаш ва улардан амалиётда фойдаланиш инфратузилмасини шакллантириш муҳим. Бу мамлакатнинг суверен ва объектив маълумот манбаига эга бўлишига хизмат қилади.Хорижий тажриба ўрганилиб, бўлажак сунъий йўлдошнинг техник талаблари белгиланди. Илмий-технологик салоҳиятни ошириш доирасида 2028 йилда "Мирзо Улуғбек" номли 6U форматдаги миллий илмий сунъий йўлдошни учириш таклиф этилди.Шунингдек, биринчи миллий космонавтни тайёрлаш ва 10–14 кунлик парвозни амалга ошириш стратегик вазифа сифатида белгиланган. Бу борада халқаро ҳамкорлик имкониятлари кўриб чиқилмоқда.Фазода олиб борилиши мумкин бўлган тадқиқотлар сифатида тиббиёт ва биология, ўсимликлар генетикаси ҳамда материалшунослик йўналишлари таклиф этилди.2028 йилда Самарқандда космос бўйича халқаро конгресс ўтказиш масаласи ҳам кўриб чиқилди. Давлат раҳбари мутасаддиларга тегишли топшириқлар берди.
ТОШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев космосга сунъий йўлдош учириш ва биринчи ўзбек фазогирини тайёрлаш бўйича дастлабки ишлар тақдимоти билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар қилди.
Таъкидланишича, космик соҳада узоқ муддатли миллий тизим — сунъий йўлдошларни бошқариш, маълумотларни қайта ишлаш ва улардан амалиётда фойдаланиш инфратузилмасини шакллантириш муҳим. Бу мамлакатнинг суверен ва объектив маълумот манбаига эга бўлишига хизмат қилади.
Хорижий тажриба ўрганилиб, бўлажак сунъий йўлдошнинг техник талаблари белгиланди. Илмий-технологик салоҳиятни ошириш доирасида 2028 йилда “Мирзо Улуғбек” номли 6U форматдаги миллий илмий сунъий йўлдошни учириш таклиф этилди.
Шунингдек, биринчи миллий космонавтни тайёрлаш ва 10–14 кунлик парвозни амалга ошириш стратегик вазифа сифатида белгиланган. Бу борада халқаро ҳамкорлик имкониятлари кўриб чиқилмоқда.
Фазода олиб борилиши мумкин бўлган тадқиқотлар сифатида тиббиёт ва биология, ўсимликлар генетикаси ҳамда материалшунослик йўналишлари таклиф этилди.
2028 йилда Самарқандда космос бўйича халқаро конгресс ўтказиш масаласи ҳам кўриб чиқилди. Давлат раҳбари мутасаддиларга тегишли топшириқлар берди.