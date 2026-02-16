Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260216/suniy-yoldosh-uzbekistan-fazogir-taqdimot-55747938.html
2028 йилда илк сунъий йўлдош ва ўзбекистонлик фазогир - президент тақдимот билан танишди
2028 йилда илк сунъий йўлдош ва ўзбекистонлик фазогир - президент тақдимот билан танишди
Sputnik Ўзбекистон
Президентга миллий космик дастур тақдим этилди. 2028 йилда “Мирзо Улуғбек” номли 6U форматдаги илмий сунъий йўлдошни учириш ва биринчи ўзбек фазогирини тайёрлаш режалаштирилмоқда.
2026-02-16T18:08+0500
2026-02-16T18:08+0500
ўзбекистон
космос
тадқиқот
илм-фан
ҳамкорлик
шавкат мирзиёев
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/0e/46115189_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b09b9bf398a48983b8e10d60cf7e0dde.jpg
ТОШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев космосга сунъий йўлдош учириш ва биринчи ўзбек фазогирини тайёрлаш бўйича дастлабки ишлар тақдимоти билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар қилди.Таъкидланишича, космик соҳада узоқ муддатли миллий тизим — сунъий йўлдошларни бошқариш, маълумотларни қайта ишлаш ва улардан амалиётда фойдаланиш инфратузилмасини шакллантириш муҳим. Бу мамлакатнинг суверен ва объектив маълумот манбаига эга бўлишига хизмат қилади.Хорижий тажриба ўрганилиб, бўлажак сунъий йўлдошнинг техник талаблари белгиланди. Илмий-технологик салоҳиятни ошириш доирасида 2028 йилда “Мирзо Улуғбек” номли 6U форматдаги миллий илмий сунъий йўлдошни учириш таклиф этилди.Шунингдек, биринчи миллий космонавтни тайёрлаш ва 10–14 кунлик парвозни амалга ошириш стратегик вазифа сифатида белгиланган. Бу борада халқаро ҳамкорлик имкониятлари кўриб чиқилмоқда.Фазода олиб борилиши мумкин бўлган тадқиқотлар сифатида тиббиёт ва биология, ўсимликлар генетикаси ҳамда материалшунослик йўналишлари таклиф этилди.2028 йилда Самарқандда космос бўйича халқаро конгресс ўтказиш масаласи ҳам кўриб чиқилди. Давлат раҳбари мутасаддиларга тегишли топшириқлар берди.
https://sputniknews.uz/20251226/ozbekiston-suniy-yoldoshi-fazogir-54483084.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/0e/46115189_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_64c9841ea6f21ff441ba42d0087b2894.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, ўзбекистон космос, биринчи ўзбек фазогири, мирзо улуғбек сунъий йўлдоши, 6u формат, 2028 йил учириш, космик дастур, самарқанд космос конгресси, миллий сунъий йўлдош, халқаро ҳамкорлик, фазовий тадқиқотлар
шавкат мирзиёев, ўзбекистон космос, биринчи ўзбек фазогири, мирзо улуғбек сунъий йўлдоши, 6u формат, 2028 йил учириш, космик дастур, самарқанд космос конгресси, миллий сунъий йўлдош, халқаро ҳамкорлик, фазовий тадқиқотлар

2028 йилда илк сунъий йўлдош ва ўзбекистонлик фазогир - президент тақдимот билан танишди

18:08 16.02.2026
© Depositphotos / cookelmaКосмический спутник. Архивное фото
Космический спутник. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.02.2026
© Depositphotos / cookelma
Oбуна бўлиш
Мамлакатда миллий космик инфратузилмани шакллантириш, илмий сунъий йўлдош яратиш ва фазогир тайёрлаш бўйича дастлабки режалар тақдим этилди. Лойиҳалар 2028 йилга мўлжалланган.
ТОШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев космосга сунъий йўлдош учириш ва биринчи ўзбек фазогирини тайёрлаш бўйича дастлабки ишлар тақдимоти билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар қилди.
Таъкидланишича, космик соҳада узоқ муддатли миллий тизим — сунъий йўлдошларни бошқариш, маълумотларни қайта ишлаш ва улардан амалиётда фойдаланиш инфратузилмасини шакллантириш муҳим. Бу мамлакатнинг суверен ва объектив маълумот манбаига эга бўлишига хизмат қилади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с презентацией работ по запуску в космос искусственного спутника
Президент ознакомился с презентацией работ по запуску в космос искусственного спутника - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.02.2026
Президент ознакомился с презентацией работ по запуску в космос искусственного спутника
© Пресс-служба президента Узбекистана
Хорижий тажриба ўрганилиб, бўлажак сунъий йўлдошнинг техник талаблари белгиланди. Илмий-технологик салоҳиятни ошириш доирасида 2028 йилда “Мирзо Улуғбек” номли 6U форматдаги миллий илмий сунъий йўлдошни учириш таклиф этилди.
Шунингдек, биринчи миллий космонавтни тайёрлаш ва 10–14 кунлик парвозни амалга ошириш стратегик вазифа сифатида белгиланган. Бу борада халқаро ҳамкорлик имкониятлари кўриб чиқилмоқда.
Фазода олиб борилиши мумкин бўлган тадқиқотлар сифатида тиббиёт ва биология, ўсимликлар генетикаси ҳамда материалшунослик йўналишлари таклиф этилди.
2028 йилда Самарқандда космос бўйича халқаро конгресс ўтказиш масаласи ҳам кўриб чиқилди. Давлат раҳбари мутасаддиларга тегишли топшириқлар берди.
Иллюстрация советского зонда Космос-482 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.12.2025
Ўзбекистон илк бор ўзининг сунъий йўлдоши ва фазогирини космосга учиради
26 Декабр 2025, 12:29
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0