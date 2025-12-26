Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251226/ozbekiston-suniy-yoldoshi-fazogir-54483084.html
Ўзбекистон илк бор ўзининг сунъий йўлдоши ва фазогирини космосга учиради
Ўзбекистон илк бор ўзининг сунъий йўлдоши ва фазогирини космосга учиради
Sputnik Ўзбекистон
Бугун сизларга яна бир муҳим янгиликни айтмоқчиман. Мустақил Ўзбекистон тарихида илк бор космик соҳада сунъий йўлдош ва мамлакатимиз фуқароси бўлган биринчи ўзбек космонавтини фазога учириш бўйича ишларни бошладик. Ўзбекистон космонавти бобомиз аниқлаган юлдузлардан хабар олиб келади. Бу Янги Ўзбекистоннинг илмий ва технологик ривожланишига, умуман, миллий тараққиётимизни янги босқичга олиб чиқишга катта туртки беради деб ишонаман”, — деди президент.
2025-12-26T12:29+0500
2025-12-26T12:29+0500
жамият
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
сунъий интеллект
космос
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/07/49239061_0:13:1668:951_1920x0_80_0_0_8aa9269c7ba6ab80970e10129589f101.jpg
ТОШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Ўзбекистон тарихида илк бор сунъий йўлдош ва фуқаролиги бўлган биринчи ўзбек космонавтини фазога учириш бўйича ишлар бошланди. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев Олий Мажлис ва халққа йўллаётган мурожаатномаси чоғида маълум қилди.Давлат раҳбари 2030 йилга бориб, АТ хизматлар экспорти 5 млрд долларга етказиш бўйича катта марра олинганини айтдиКелгуси йилда Тошкент шаҳри, Бухоро, Фарғона ва Тошкент вилоятида 4 та дата-марказ, 2 та супер компьютер ва 15 та олийгоҳда сунъий интеллект лабораторияси фаолияти йўлга қўйилади.Бу тиббиёт, транспорт, қишлоқ хўжалиги, геология, банк-молия, жамоат хавфсизлиги каби муҳим соҳаларда 100 дан ортиқ сунъий интеллект лойиҳаларини амалга оширишга хизмат қилади.Бугун минглаб иқтидорли ёшлар АТ ва сунъий интеллект бўйича изланиш олиб бормоқда. Уларнинг квант, дрон, робототехника каби йўналишлардаги конструкторлик лойиҳаларини амалиётга татбиқ қилиш учун “Рақамли технологиялар маркази” ташкил этилади.
https://sputniknews.uz/20251029/ai-soliq-imtiyoz-elektr-tarif-53061702.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/07/49239061_192:0:1477:964_1920x0_80_0_0_6c12e05c90bd41d939cb10a7ff6ca737.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон сунъий йўлдоши фазогири космос
ўзбекистон сунъий йўлдоши фазогири космос

Ўзбекистон илк бор ўзининг сунъий йўлдоши ва фазогирини космосга учиради

12:29 26.12.2025
© Universe Space TechИллюстрация советского зонда "Космос-482"
Иллюстрация советского зонда Космос-482 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.12.2025
© Universe Space Tech
Oбуна бўлиш
Президент бу мамлакатнинг илмий, технологик ривожланиши, умуман миллий тараққиётни янги босқичга олиб чиқишга катта туртки беришини айтди.
ТОШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Ўзбекистон тарихида илк бор сунъий йўлдош ва фуқаролиги бўлган биринчи ўзбек космонавтини фазога учириш бўйича ишлар бошланди. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев Олий Мажлис ва халққа йўллаётган мурожаатномаси чоғида маълум қилди.
“Бугун сизларга яна бир муҳим янгиликни айтмоқчиман. Мустақил Ўзбекистон тарихида илк бор космик соҳада сунъий йўлдош ва мамлакатимиз фуқароси бўлган биринчи ўзбек космонавтини фазога учириш бўйича ишларни бошладик. Ўзбекистон космонавти бобомиз аниқлаган юлдузлардан хабар олиб келади. Бу Янги Ўзбекистоннинг илмий ва технологик ривожланишига, умуман, миллий тараққиётимизни янги босқичга олиб чиқишга катта туртки беради деб ишонаман”, — деди президент.
Давлат раҳбари 2030 йилга бориб, АТ хизматлар экспорти 5 млрд долларга етказиш бўйича катта марра олинганини айтди
Келгуси йилда Тошкент шаҳри, Бухоро, Фарғона ва Тошкент вилоятида 4 та дата-марказ, 2 та супер компьютер ва 15 та олийгоҳда сунъий интеллект лабораторияси фаолияти йўлга қўйилади.
Бу тиббиёт, транспорт, қишлоқ хўжалиги, геология, банк-молия, жамоат хавфсизлиги каби муҳим соҳаларда 100 дан ортиқ сунъий интеллект лойиҳаларини амалга оширишга хизмат қилади.
Бугун минглаб иқтидорли ёшлар АТ ва сунъий интеллект бўйича изланиш олиб бормоқда. Уларнинг квант, дрон, робототехника каби йўналишлардаги конструкторлик лойиҳаларини амалиётга татбиқ қилиш учун “Рақамли технологиялар маркази” ташкил этилади.
Искусственный интеллект - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.10.2025
Сунъий интеллект лойиҳаларига солиқ имтиёзлари эълон қилинди
29 Октябр, 13:15
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0