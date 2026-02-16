Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260216/avtokross-uzbekistan-kubok-goliblar-55725689.html
Автокросс бўйича Ўзбекистон кубоги: Самарқанд босқичи ғолиблари маълум қилинди
Автокросс бўйича Ўзбекистон кубоги: Самарқанд босқичи ғолиблари маълум қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Самарқанд вилояти Ургут туманида автокросс бўйича Ўзбекистон кубоги биринчи босқичи якунланди. "Baggi", A-7, A-8 ва миллий синфларда ғолиблар аниқланиб, умумжамоа ҳисобида Жиззахнинг "Ватанпарвар" жамоаси биринчи ўринни эгаллади
2026-02-16T10:22+0500
2026-02-16T10:22+0500
ўзбекистон
мусобақа
автомобил
спорт
жиззах
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/10/55724913_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e000c64725a32c1601e770dd670e2ac9.jpg
ТОШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Самарқанд вилоятида автокросс бўйича Ўзбекистон кубогининг биринчи босқичи ғолиблари аниқланди. Мусобақалар Ургут туманидаги автодромида бўлиб ўтди. "Baggi" классида жиззахлик Ғайрат Одилов ғалаба қозонди."A-7" йўналишида самарқандлик Аслиддин Сиддиқов, "A-8" йўналишида Жиззах вилояти вакили Николай Салаев энг яхши натижани қайд этди."NU" миллий классида жиззахлик Самандар Ҳусанов ғолиб деб топилди."Ватанпарвар" вилоят кенгаши техник ва амалий спорт турлари бўйича вилоят маркази директорининг спорт бўйича ўринбосари Фахриддин Мардиевнинг Sputnik Ўзбекистон мухбирига маълум қилишича, мусобақада 60 нафарга яқин спортчи иштирок этган.
https://sputniknews.uz/20251213/toshkentda-fia-taqdirlash-marosimi-bolib-otdi-54143852.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/10/55724913_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_760da06e7ae1867b28c771f3fc2140c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
самарқанд вилояти, ургут тумани, автокросс, ўзбекистон кубоги, жиззах вилояти, "ватанпарвар" жамоаси, a-7 синфи, a-8 синфи, baggi класси, миллий синф, автоспорт, ўзбекистон спорти
самарқанд вилояти, ургут тумани, автокросс, ўзбекистон кубоги, жиззах вилояти, "ватанпарвар" жамоаси, a-7 синфи, a-8 синфи, baggi класси, миллий синф, автоспорт, ўзбекистон спорти

Автокросс бўйича Ўзбекистон кубоги: Самарқанд босқичи ғолиблари маълум қилинди

10:22 16.02.2026
© SputnikВ Самарканде определили победителей первого этапа Кубка Узбекистана по автокроссу
В Самарканде определили победителей первого этапа Кубка Узбекистана по автокроссу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.02.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Самарқанд вилоятининг Ургут туманида автокросс бўйича Ўзбекистон кубогининг биринчи босқичи бўлиб ўтди. Турли синфларда ғолиблар аниқланди.
ТОШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Самарқанд вилоятида автокросс бўйича Ўзбекистон кубогининг биринчи босқичи ғолиблари аниқланди. Мусобақалар Ургут туманидаги автодромида бўлиб ўтди.
"Baggi" классида жиззахлик Ғайрат Одилов ғалаба қозонди.
"A-7" йўналишида самарқандлик Аслиддин Сиддиқов, "A-8" йўналишида Жиззах вилояти вакили Николай Салаев энг яхши натижани қайд этди.
"NU" миллий классида жиззахлик Самандар Ҳусанов ғолиб деб топилди.
© SputnikВ Самарканде определили победителей первого этапа Кубка Узбекистана по автокроссу
В Самарканде определили победителей первого этапа Кубка Узбекистана по автокроссу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.02.2026
В Самарканде определили победителей первого этапа Кубка Узбекистана по автокроссу
© Sputnik
Мусобақа якунида умумжамоа ҳисобида Жиззах вилоятининг "Ватанпарвар" жамоаси биринчи ўринни эгаллади. Иккинчи ва учинчи ўринлар самарқандлик спортчилар ва жиззахлик "Бест клуб" хусусий жамоасига насиб этди.
© SputnikВ Самарканде определили победителей первого этапа Кубка Узбекистана по автокроссу
В Самарканде определили победителей первого этапа Кубка Узбекистана по автокроссу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.02.2026
В Самарканде определили победителей первого этапа Кубка Узбекистана по автокроссу
© Sputnik
"Ватанпарвар" вилоят кенгаши техник ва амалий спорт турлари бўйича вилоят маркази директорининг спорт бўйича ўринбосари Фахриддин Мардиевнинг Sputnik Ўзбекистон мухбирига маълум қилишича, мусобақада 60 нафарга яқин спортчи иштирок этган.
В Ташкенте состоялась церемония награждения FIA Awards - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.12.2025
Тошкентда автоспорт бўйича жаҳон чемпионларига мукофотлар топширилди
13 Декабр 2025, 10:30
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0