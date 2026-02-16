https://sputniknews.uz/20260216/avtokross-uzbekistan-kubok-goliblar-55725689.html
Автокросс бўйича Ўзбекистон кубоги: Самарқанд босқичи ғолиблари маълум қилинди
Самарқанд вилояти Ургут туманида автокросс бўйича Ўзбекистон кубоги биринчи босқичи якунланди. "Baggi", A-7, A-8 ва миллий синфларда ғолиблар аниқланиб, умумжамоа ҳисобида Жиззахнинг "Ватанпарвар" жамоаси биринчи ўринни эгаллади
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/10/55724913_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e000c64725a32c1601e770dd670e2ac9.jpg
ТОШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Самарқанд вилоятида автокросс бўйича Ўзбекистон кубогининг биринчи босқичи ғолиблари аниқланди. Мусобақалар Ургут туманидаги автодромида бўлиб ўтди. "Baggi" классида жиззахлик Ғайрат Одилов ғалаба қозонди."A-7" йўналишида самарқандлик Аслиддин Сиддиқов, "A-8" йўналишида Жиззах вилояти вакили Николай Салаев энг яхши натижани қайд этди."NU" миллий классида жиззахлик Самандар Ҳусанов ғолиб деб топилди."Ватанпарвар" вилоят кенгаши техник ва амалий спорт турлари бўйича вилоят маркази директорининг спорт бўйича ўринбосари Фахриддин Мардиевнинг Sputnik Ўзбекистон мухбирига маълум қилишича, мусобақада 60 нафарга яқин спортчи иштирок этган.
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/10/55724913_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_760da06e7ae1867b28c771f3fc2140c1.jpg
самарқанд вилояти, ургут тумани, автокросс, ўзбекистон кубоги, жиззах вилояти, "ватанпарвар" жамоаси, a-7 синфи, a-8 синфи, baggi класси, миллий синф, автоспорт, ўзбекистон спорти
ТОШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Самарқанд вилоятида автокросс бўйича Ўзбекистон кубогининг биринчи босқичи ғолиблари аниқланди. Мусобақалар Ургут туманидаги автодромида бўлиб ўтди.
"Baggi" классида жиззахлик Ғайрат Одилов ғалаба қозонди.
"A-7" йўналишида самарқандлик Аслиддин Сиддиқов, "A-8" йўналишида Жиззах вилояти вакили Николай Салаев энг яхши натижани қайд этди.
"NU" миллий классида жиззахлик Самандар Ҳусанов ғолиб деб топилди.
Мусобақа якунида умумжамоа ҳисобида Жиззах вилоятининг "Ватанпарвар" жамоаси биринчи ўринни эгаллади. Иккинчи ва учинчи ўринлар самарқандлик спортчилар ва жиззахлик "Бест клуб" хусусий жамоасига насиб этди.
"Ватанпарвар" вилоят кенгаши техник ва амалий спорт турлари бўйича вилоят маркази директорининг спорт бўйича ўринбосари Фахриддин Мардиевнинг Sputnik Ўзбекистон
мухбирига маълум қилишича, мусобақада 60 нафарга яқин спортчи иштирок этган.