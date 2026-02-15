https://sputniknews.uz/20260215/zelenskyy-orban-tanqid-muhokamalar-55720107.html
“Мутлақо ёввойи”: Зеленскийнинг Орбанга танқиди муҳокамаларга сабаб бўлди
Мюнхен хавфсизлик конференциясида Владимир Зеленский Венгрия бош вазири Виктор Орбанга нисбатан кескин баёнот берди. Орбан ва Венгрия расмийлари жавоб қайтарди, экспертлар эса вазиятга изоҳ берди.
ТОШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Владимир Зеленский Мюнхен хавфсизлик конференциясининг иккинчи кунида нутқ сўзлаб, Венгрия бош вазири Виктор Орбанга нисбатан қўпол баёнот берди.Аввалроқ Орбан Венгрия хорижий манфаатлар учун Иккинчи жаҳон урушида иштирок этганини эслатиб, мамлакат бошқа бундай можароларга аралашмаслигини билдирган эди.Орбан “Х” ижтимоий тармоғида Зеленскийга жавоб қайтариб, Украина ЕИга аъзо бўла олмаслигини таъкидлади:Венгрия ташқи ишлар вазири Петер Сийярто ҳам Зеленский баёнотини танқид қилди. Унинг таъкидлашича, Украина Венгрияни ўз урушига жалб қила олмайди ва венгер маблағлари Киевга берилмайди.Россия президенти ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар кенгаши аъзоси, сиёсатшунос Богдан Безпалко РИА Новостига берган изоҳида Зеленскийнинг сўзларини дипломатия нуқтаи назаридан "мутлақо ёввойи" деб баҳолади.Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова Телеграм-каналида Зеленскийнинг баёнотига кескин муносабат билдириб, уни Европа давлатлари манфаатларига нисбатан ҳурматсизлик сифатида баҳолади. Унинг фикрича, бундай риторика ЕИ мамлакатлари солиқ тўловчиларининг маблағлари эвазига молиялаштирилаётган ёрдам фонида айтилаётгани зиддиятли кўринади.Сиёсатшунос Павел Данилиннинг таъкидлашича, Зеленскийнинг Венгрия раҳбарига нисбатан айтган сўзлари Европа Иттифоқи доирасидаги позицияларга таъсир кўрсатиши мумкин. Унинг фикрича, Будапештнинг Украинага молиявий ёрдам масаласидаги эҳтиёткор позицияси янада кучайиши эҳтимолдан холи эмас.Эквадорлик тарихчи Маурисио Галиндо эса РИА Новостига берган изоҳида бу чиқишни ички ва ташқи аудиторияга қаратилган сиёсий қадам сифатида баҳолади.Аввалроқ Дональд Трамп Truth Social ижтимоий тармоғида Орбанни "ҳақиқий дўст ва курашчи" деб атаб, уни қўллаб-қувватлашини маълум қилган эди.
uz_UZ
Владимир Зеленский Мюнхен хавфсизлик конференциясининг иккинчи кунида нутқ сўзлаб, Венгрия бош вазири Виктор Орбанга нисбатан қўпол баёнот берди
"Ва фақат Виктор ўз армиясини эмас, балки ўз қорнини қандай боқиш ҳақида ўйлаши мумкин", — деди Зеленский инглиз тилидаги нутқи чоғида.
Аввалроқ Орбан Венгрия хорижий манфаатлар учун Иккинчи жаҳон урушида иштирок этганини эслатиб, мамлакат бошқа бундай можароларга аралашмаслигини билдирган эди.
Орбан “Х” ижтимоий тармоғида Зеленскийга жавоб қайтариб, Украина ЕИга аъзо бўла олмаслигини таъкидлади:
"Бу мунозара мен ҳақимда ҳам, сиз ҳақингизда ҳам эмас. У Венгрия, Украина ва Европанинг келажагига тааллуқли. Айнан шунинг учун сиз Европа Иттифоқига аъзо бўла олмайсиз."
Венгрия ташқи ишлар вазири Петер Сийярто ҳам Зеленский баёнотини танқид қилди. Унинг таъкидлашича, Украина Венгрияни ўз урушига жалб қила олмайди ва венгер маблағлари Киевга берилмайди.
Россия президенти ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар кенгаши аъзоси, сиёсатшунос Богдан Безпалко РИА Новостига берган изоҳида Зеленскийнинг сўзларини дипломатия нуқтаи назаридан "мутлақо ёввойи" деб баҳолади.
"Дипломатия нуқтаи назаридан буларнинг барчаси мутлақо ёввойи кўринади ... Шум нутқнинг ташаббускори ва муаллифи Зеленский эди, чунки у Орбандан жуда норози. У Украинанинг ЕИга киришига қарши," - деди у агентлик билан суҳбатда., — деди у.
Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова Телеграм-каналида Зеленскийнинг баёнотига кескин муносабат билдириб, уни Европа давлатлари манфаатларига нисбатан ҳурматсизлик сифатида баҳолади. Унинг фикрича, бундай риторика ЕИ мамлакатлари солиқ тўловчиларининг маблағлари эвазига молиялаштирилаётган ёрдам фонида айтилаётгани зиддиятли кўринади.
Сиёсатшунос Павел Данилиннинг таъкидлашича, Зеленскийнинг Венгрия раҳбарига нисбатан айтган сўзлари Европа Иттифоқи доирасидаги позицияларга таъсир кўрсатиши мумкин. Унинг фикрича, Будапештнинг Украинага молиявий ёрдам масаласидаги эҳтиёткор позицияси янада кучайиши эҳтимолдан холи эмас.
Эквадорлик тарихчи Маурисио Галиндо эса РИА Новостига берган изоҳида бу чиқишни ички ва ташқи аудиторияга қаратилган сиёсий қадам сифатида баҳолади.
Аввалроқ Дональд Трамп Truth Social ижтимоий тармоғида Орбанни "ҳақиқий дўст ва курашчи" деб атаб, уни қўллаб-қувватлашини маълум қилган эди.