Ўзбекистон гилос ва олча етиштиришда етакчилар сафида — БМТ маълумотлари
FAO маълумотларига кўра, 2024 йилда Ўзбекистон 209 минг тонна гилос етиштириб, дунёда топ-5га кирди. Олча ишлаб чиқаришда эса Россия 265,4 минг тонна билан биринчи ўринни эгаллади.
2026-02-15T18:39+0500
2026-02-15T18:39+0500
2026-02-15T18:39+0500
қишлоқ хўжалиги
мева-сабзавот
бмт
экспорт
ТОШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Ўзбекистон 2024 йил якунларига кўра, дунёда энг кўп гилос етиштирувчи давлатлар бешлигига кирди. Бу ҳақда РИА Новости БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (FAO) маълумотларига таяниб хабар қилди.Маълумотларга кўра, 2024 йилда дунё бўйича гилос ишлаб чиқариш ҳажми (янги маълумотлар ҳали эълон қилинмаган) 1,5 миллион тоннани ташкил этган. Лидерлар бешлигига Туркия (726,5 минг тонна), Чили (597 минг), АҚШ (333,1 минг), Ўзбекистон (209 минг) ва Эрон (136,9 минг) кирган. Россия бу йўналишда 53,4 минг тонна билан 11-ўринни эгаллаган.Кейинги ўринларда Туркия (206,7 минг тонна ёки 14 фоиз), Украина (171,2 минг тонна ёки 12 фоиз), шунингдек Сербия (136,8 минг) ва Эрон (136,1 минг) жой олган. Кучли ўнликка Польша (110,2 минг тонна), АҚШ (97,4 минг), Ўзбекистон (94,4 минг), Венгрия (62,7 минг) ва Озарбайжон (51,8 минг) ҳам кирган.
Янгиликлар
uz_UZ
ўзбекистон, россия, туркия, чили, ақш, эрон, украина, сербия, польша, озарбайжон, венгрия, fao, бмт озиқ-овқат ташкилоти, гилос, черешня, олча, вишня, 2024 йил, жаҳон ишлаб чиқариши, 1,5 млн тонна
ТОШКЕНТ, 15 фев — Sputnik.
Ўзбекистон 2024 йил якунларига кўра, дунёда энг кўп гилос етиштирувчи давлатлар бешлигига кирди. Бу ҳақда РИА Новости БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (FAO) маълумотларига таяниб хабар қилди
Маълумотларга кўра, 2024 йилда дунё бўйича гилос ишлаб чиқариш ҳажми (янги маълумотлар ҳали эълон қилинмаган) 1,5 миллион тоннани ташкил этган. Лидерлар бешлигига Туркия (726,5 минг тонна), Чили (597 минг), АҚШ (333,1 минг), Ўзбекистон (209 минг) ва Эрон (136,9 минг) кирган. Россия бу йўналишда 53,4 минг тонна билан 11-ўринни эгаллаган.
Шу билан бирга, олча етиштириш бўйича Россия дунёда биринчи ўринни эгаллади. 2024 йилда жаҳонда 1,5 миллион тонна вишня ишлаб чиқарилган бўлса, шундан 265,4 минг тонна ёки 18 фоизи Россия ҳиссасига тўғри келган — бу деярли ҳар бешинчи тонна демакдир.
Кейинги ўринларда Туркия (206,7 минг тонна ёки 14 фоиз), Украина (171,2 минг тонна ёки 12 фоиз), шунингдек Сербия (136,8 минг) ва Эрон (136,1 минг) жой олган. Кучли ўнликка Польша (110,2 минг тонна), АҚШ (97,4 минг), Ўзбекистон (94,4 минг), Венгрия (62,7 минг) ва Озарбайжон (51,8 минг) ҳам кирган.