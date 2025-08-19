Ўзбекистон
Ўзбекистон ЕОИИга қанча гилос экспорт қилди?
Ўзбекистон ЕОИИга қанча гилос экспорт қилди?
2025 йилнинг 7 ойида Ўзбекистон жами 51 млн долларлик гилос экспорт қилган.
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-июль ойларида 17 та давлатга қиймати 51 млн AҚШ долларига тенг бўлган 25,2 минг тонна гилос экспорт қилган. Энг кўп гилос етказиб берилган давлатлар бу Россия, Қозоғистон, Қирғизистон ва Беларусь. Батафсил инфографикамизда танишинг.
Янгиликлар
Ўзбекистон ЕОИИга қанча гилос экспорт қилди?

2025 йилнинг 7 ойида Ўзбекистон жами 51 млн долларлик гилос экспорт қилган.
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-июль ойларида 17 та давлатга қиймати 51 млн AҚШ долларига тенг бўлган 25,2 минг тонна гилос экспорт қилган.

Энг кўп гилос етказиб берилган давлатлар бу Россия, Қозоғистон, Қирғизистон ва Беларусь.

Батафсил инфографикамизда танишинг.
