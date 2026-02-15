https://sputniknews.uz/20260215/russia-qoshinlar-tsvetkovoe-ozod-55718111.html
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, Запорожье вилоятидаги Цветковое аҳоли пункти назоратга олинди. Ҳарбийлар ҳудудни янада кенгайтириш учун плацдарм яратганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Цветковое аҳоли пунктининг Россия армияси назоратига ўтиши Запорожье вилоятида ҳудудни озод қилишни давом эттириш учун плацдарм яратиш имконини берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди, деб хабар бермоқда РИА Новости."Шарқ" қўшинлари гуруҳининг 5-гвардия умумқўшин армияси 127-мотоўқчи дивизиясининг 218-танк полки ҳарбий хизматчилари Запорожье вилоятининг Цветковое аҳоли пунктини озод қилди.Маълум қилинишича, душман катта миқдорда ишчи кучи ва ҳарбий техникасини йўқотган. Шунингдек, қишлоқни озод қилиш чоғида денгизбўйи аскарлари томонидан Украина Қуролли кучларининг учувчисиз учиш аппаратларига оид иккита бошқарув пункти йўқ қилинган.
ТОШКЕНТ, 15 фев — Sputnik.
Цветковое аҳоли пунктининг Россия армияси назоратига ўтиши Запорожье вилоятида ҳудудни озод қилишни давом эттириш учун плацдарм яратиш имконини берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
, деб хабар бермоқда РИА Новости.
"Шарқ" қўшинлари гуруҳининг 5-гвардия умумқўшин армияси 127-мотоўқчи дивизиясининг 218-танк полки ҳарбий хизматчилари Запорожье вилоятининг Цветковое аҳоли пунктини озод қилди.
Маълум қилинишича, душман катта миқдорда ишчи кучи ва ҳарбий техникасини йўқотган. Шунингдек, қишлоқни озод қилиш чоғида денгизбўйи аскарлари томонидан Украина Қуролли кучларининг учувчисиз учиш аппаратларига оид иккита бошқарув пункти йўқ қилинган.
"Душманнинг қаттиқ қаршилигига қарамай, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи ҳужумчилари Запорожье вилоятида ҳудудни янада озод қилиш учун плацдарм яратди", — дейилади хабарда.