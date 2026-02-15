Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия қўшинлари Цветковоени озод қилди: Запорожьеда стратегик плацдарм яратилди
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, Запорожье вилоятидаги Цветковое аҳоли пункти назоратга олинди. Ҳарбийлар ҳудудни янада кенгайтириш учун плацдарм яратганини маълум қилди.
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
запорожье вилояти
украина
ТОШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Цветковое аҳоли пунктининг Россия армияси назоратига ўтиши Запорожье вилоятида ҳудудни озод қилишни давом эттириш учун плацдарм яратиш имконини берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди, деб хабар бермоқда РИА Новости."Шарқ" қўшинлари гуруҳининг 5-гвардия умумқўшин армияси 127-мотоўқчи дивизиясининг 218-танк полки ҳарбий хизматчилари Запорожье вилоятининг Цветковое аҳоли пунктини озод қилди.Маълум қилинишича, душман катта миқдорда ишчи кучи ва ҳарбий техникасини йўқотган. Шунингдек, қишлоқни озод қилиш чоғида денгизбўйи аскарлари томонидан Украина Қуролли кучларининг учувчисиз учиш аппаратларига оид иккита бошқарув пункти йўқ қилинган.
запорожье вилояти
украина
россия, россия мудофаа вазирлиги, риа новости, запорожье вилояти, цветковое, шарқ қўшинлари гуруҳи, 5-гвардия армияси, 127-мотоўқчи дивизия, 218-танк полки, украина қуролли кучлари, учувчисиз учиш аппаратлари, плацдарм

15:21 15.02.2026
Oбуна бўлиш
Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилишича, Запорожье вилоятидаги Цветковое аҳоли пункти назоратга олинди. Ҳарбийлар буни ҳудудни янада кенгайтириш учун плацдарм деб атади
ТОШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Цветковое аҳоли пунктининг Россия армияси назоратига ўтиши Запорожье вилоятида ҳудудни озод қилишни давом эттириш учун плацдарм яратиш имконини берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди, деб хабар бермоқда РИА Новости.
"Шарқ" қўшинлари гуруҳининг 5-гвардия умумқўшин армияси 127-мотоўқчи дивизиясининг 218-танк полки ҳарбий хизматчилари Запорожье вилоятининг Цветковое аҳоли пунктини озод қилди.
Маълум қилинишича, душман катта миқдорда ишчи кучи ва ҳарбий техникасини йўқотган. Шунингдек, қишлоқни озод қилиш чоғида денгизбўйи аскарлари томонидан Украина Қуролли кучларининг учувчисиз учиш аппаратларига оид иккита бошқарув пункти йўқ қилинган.
"Душманнинг қаттиқ қаршилигига қарамай, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи ҳужумчилари Запорожье вилоятида ҳудудни янада озод қилиш учун плацдарм яратди", — дейилади хабарда.
