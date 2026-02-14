https://sputniknews.uz/20260214/sumi-viloyatida-ukrainaning-ikkita-hujum-guruhi-yoq-qilindi-55701297.html
Суми вилоятида Украинанинг иккита ҳужум гуруҳи йўқ қилинди
Суми вилоятида Украинанинг иккита ҳужум гуруҳи йўқ қилинди
14.02.2026
ТОШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Украина Қуролли Кучлари Суми вилоятида қарши ҳужумга уриниш пайтида иккита ҳужум гуруҳини йўқотди, деб хабар қилмоқа РИА Новости. Россия Қуролли Кучлари иккала ҳужум гуруҳини ҳам йўқ қилди ва Украина қарши ҳужумини барбод қилди.Суми вилояти "Шимол" кучлар гуруҳи масъулияти доирасида. Ўтган ҳафта давомида Украина Қуролли Кучлари 1425 дан ортиқ аскар, олтита зирҳли жанговар машина, 81 та транспорт воситаси, 12 та дала артиллерия қурилмаси, Град ва Вампире ёппасига ўт очиш тизими, иккита электрон кураш станцияси ва 45 та омборни йўқотди.Президент Владимир Путин таъкидлаганидек, армия Харков ва Суми вилоятлари билан чегарада хавфсизлик буфер зонасини яратиш вазифасини муваффақиятли амалга оширмоқда.Маълумот учун, ўтган ҳафта давомида Украина тўртта аҳоли пунктини йўқотди, УҚК 8,4мингдан ортиқ ҳарбий хизматчилари, 125та танк ва бошқа зирҳли жанговар техникаси, 63та артиллерия қуроллари, 2та ёппасига ўт очиш реактив тизими машиналари, 4та нептун ракетаси, 466та ҳарбий автомобил ва 1243та учувчисиз аппаратларидан маҳрум бўлди.
