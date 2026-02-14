https://sputniknews.uz/20260214/bobur---shoir-faylasuf-va-hukmdor-32227201.html
Бобур — буюк шоир, файласуф ва ҳукмдор
Бобур — буюк шоир, файласуф ва ҳукмдор
Sputnik Ўзбекистон
14 февраль - Буюк ўзбек шоири, Ҳиндистонда 300 йилдан ортиқ ҳукмронлик қилган Бобурийлар сулоласи асосчиси Заҳириддин Муҳаммад Бобур таваллуд топган кун... 14.02.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-02-14T10:40+0500
2026-02-14T10:40+0500
2026-02-14T11:04+0500
инфографика
заҳириддин муҳаммад бобур
тил ва адабиёт
классик адабиёт
тарихий ёдгорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/0d/32226557_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f4c7024b5bbcb854c3556f8b109ef3d5.png
https://sputniknews.uz/20190214/zahiriddin-muhammad-bobur-hayoti-va-ijodi-22279234.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/0d/32226557_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_6de64e3ff388944f90fb2d8671a24a0b.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, заҳириддин муҳаммад бобур, тил ва адабиёт, классик адабиёт, тарихий ёдгорлик
инфографика, заҳириддин муҳаммад бобур, тил ва адабиёт, классик адабиёт, тарихий ёдгорлик
Бобур — буюк шоир, файласуф ва ҳукмдор
10:40 14.02.2026 (янгиланди: 11:04 14.02.2026)
14 февраль - Буюк ўзбек шоири, Ҳиндистонда 300 йилдан ортиқ ҳукмронлик қилган Бобурийлар сулоласи асосчиси Заҳириддин Муҳаммад Бобур таваллуд топган кун. Батафсил Sputnik инфографикасида томоша қилинг.