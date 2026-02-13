Қишки эртакнинг қоқ марказига саёҳат - фото
© Sputnik / Бахром ХатамовҚиш мавсумида кузатув майдончасидан Чорвоқ сув омборининг кўриниши.
Ўзбекистоннинг қоқ юрагида жойлашган Бўстонлиқ тоғлари сизни унутилмас қишки саёҳатга чорлайди. Бу ерда ҳар бир лаҳза — ҳақиқий драйв ва ором уйғунлиги!
Бўстонлиқ — Ўзбекистоннинг қишки саёҳатлар маркази. Бу ерда халқаро талабларга жавоб берадиган Амирсой, Белдирсай ва Чимён дам олиш масканлари бор. Чанғи ҳамда сноуборд ишқибозлари учун айни муддао жойлар.
Оилавий ҳордиқ чиқариш учун эса қорда учиш (тюбинг), квадроцикл ва снегоходларда қизиқарли сайрлар ташкил этилган. Амирсой ва Чиноркентдаги замонавий канат йўллари орқали тоғлар ва Чорвоқнинг гўзал манзарасини томоша қилиб, шинам шалелар ва модулли капсулалардан фойдаланиш мумкин.
© Sputnik / Бахром ХатамовЧиноркентнинг кузатув террасасиидан кўринадиган қишки тоғ манзараси.
© Sputnik / Бахром ХатамовҚорли Чимён тизмаларининг қишки гўзаллиги. Фотосуратда оппоқ қор билан бурканган тоғ ён бағирлари ва унинг пойидаги машиналар билан тўлган гавжум тўхташ жойи акс этган.
© Sputnik / Бахром ХатамовЗамонавий Aмирсой тоғ-чанғи курорти.
© Sputnik / Бахром ХатамовҚорли йўлларда адреналин ва тезлик завқи! Квадроциклда қишки саёҳат — ҳақиқий драйв иштиёқмандлари учун."
© Sputnik / Бахром ХатамовҚорли Чимён бағрида от билан сайр қилишнинг гашти бўлак. Ушбу суратда Ўзбекистон тоғларининг қишки гўзаллиги ва анъанавий ҳордиқ лаҳзалари муҳрланган.
© Sputnik / Бахром ХатамовБўстонлиқнинг бориш қийин бўлган сокин гўшасида келажак меҳмонхонаси қад ростлаган. Чимён бағридаги ушбу кўчма модулли капсулалар худди фантастик фильмлардан чиққандек. Деразадан боққанда эса Чорвоқнинг мовий сувлари ва мағрур тоғлар кўз олдингизда намоён бўлади. Табиат ва технологиянинг бундай уйғунлиги сизга унутилмас хотирлар тақдим этади.
© Sputnik / Бахром ХатамовЧиноркент тоғ мажмуасидан панорамали кўриниш, Тян-Шаннинг қорли тизмалари кўрсатилган.
© Sputnik / Бахром ХатамовҚишнинг сеҳрли манзараси: тоғ бағри оппоқ, қалин қор билан бурканган. Тепаликнинг мулойим қиялиги узра кимнингдир — балки инсон, балки бирор жониворнинг янги босилган излари олисга қараб кетган.
© Sputnik / Бахром ХатамовAмирсой Экспресс дор йўли: Йўлнинг умумий узунлиги 2913 метрни ташкил этади. У 74 та кабина билан жиҳозланган бўлиб, уларнинг ҳар бири 10 кишигача сиғдира олади.
© Sputnik / Бахром ХатамовФаол дам олишдан сўнг меҳмонлар спа-марказларда ҳордиқ чиқариб, каминонли ресторанларда илиқ муҳитдан завқ олишлари мумкин.
