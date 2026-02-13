Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260213/eoii-muvofiqlik-55683594.html
ЕОИИда мувофиқлиги мажбурий баҳоланиши лозим маҳсулотларни олиб кириш тартиби ўзгарди
ЕОИИда мувофиқлиги мажбурий баҳоланиши лозим маҳсулотларни олиб кириш тартиби ўзгарди
Sputnik Ўзбекистон
Ғилдиракли транспорт воситаларининг “бонд” омборлари орқали электрон тижорат товарлари сифатида ЕОИИга олиб кириш учун бир қатор хусусиятлар ҳам ўрнатилди. 13.02.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-02-13T18:04+0500
2026-02-13T18:04+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0e/51231899_0:0:1187:668_1920x0_80_0_0_53d92e7d8d3377d59814b0f2b0ab0277.jpg
ТОШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси кенгаши (ЕИК) мувофиқлиги мажбурий баҳоланиши лозим бўлган маҳсулотларни Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) божхона ҳудудига олиб кириш тартибига ўзгартиришларни қабул қилди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Ҳужжат электрон тижорат операторларининг “бонд” омборлари орқали етказиб бериладиган импорт қилинадиган товарлар учун техник тартибга солиш чораларига мувофиқлигини тасдиқлаш тартибини белгилаб берди.Шу билан бирга, ғилдиракли транспорт воситаларининг “бонд” омборлари орқали электрон тижорат товарлари сифатида ЕОИИга олиб кириш учун бир қатор хусусиятлар ўрнатилди.Маълум қилинишича, бундай товарларни фақат Арманистон, Беларусь ва Қирғизистонда ҳеч қандай чекловларсиз олиб кириш ва муомалага чиқариш мумкин.Қозоғистон ва Россияда бу транспорт воситаларидан фақат юк ва йўловчи ташиш учун ҳамда бу транспорт рўйхатдан ўтган Иттифоқнинг бошқа мамлакатларидаги жисмоний шахслар (шахсий сафарлар ва бошқалар учун) фойдаланиши мумкин.Ўзгаришлар 2026 йил 1 июлгача кучга кириши кутиляпти.
https://sputniknews.uz/20260212/kazakhstan-senat-eaeu-mongolia-kelishuv-maqullanish-55661378.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0e/51231899_89:0:1077:741_1920x0_80_0_0_0a51042b20390c031c9ca794e1627e60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, жамият
еоии, еик, жамият

ЕОИИда мувофиқлиги мажбурий баҳоланиши лозим маҳсулотларни олиб кириш тартиби ўзгарди

18:04 13.02.2026
© ShutterstockФлаги ЕАЭС
Флаги ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.02.2026
© Shutterstock
Oбуна бўлиш
Ғилдиракли транспорт воситаларининг “бонд” омборлари орқали электрон тижорат товарлари сифатида ЕОИИга олиб кириш учун бир қатор хусусиятлар ҳам ўрнатилди.
ТОШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси кенгаши (ЕИК) мувофиқлиги мажбурий баҳоланиши лозим бўлган маҳсулотларни Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) божхона ҳудудига олиб кириш тартибига ўзгартиришларни қабул қилди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Ҳужжат электрон тижорат операторларининг “бонд” омборлари орқали етказиб бериладиган импорт қилинадиган товарлар учун техник тартибга солиш чораларига мувофиқлигини тасдиқлаш тартибини белгилаб берди.
Шу билан бирга, ғилдиракли транспорт воситаларининг “бонд” омборлари орқали электрон тижорат товарлари сифатида ЕОИИга олиб кириш учун бир қатор хусусиятлар ўрнатилди.
Маълум қилинишича, бундай товарларни фақат Арманистон, Беларусь ва Қирғизистонда ҳеч қандай чекловларсиз олиб кириш ва муомалага чиқариш мумкин.
Қозоғистон ва Россияда бу транспорт воситаларидан фақат юк ва йўловчи ташиш учун ҳамда бу транспорт рўйхатдан ўтган Иттифоқнинг бошқа мамлакатларидаги жисмоний шахслар (шахсий сафарлар ва бошқалар учун) фойдаланиши мумкин.
Ўзгаришлар 2026 йил 1 июлгача кучга кириши кутиляпти.
Здания парламента Казахстана в Астане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.02.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Қозоғистон Сенати ЕОИИ–Мўғулистон келишувини маъқуллади: кўплаб товарларга божлар пасаяди
Кеча, 18:31
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0