“Ўзчармсаноат” уюшмаси раиси Акбар Султонов лавозимидан озод этилди
"Ўзчармсаноат" уюшмаси раиси Акбар Султоновни лавозимидан озод этилди. Президент Шавкат Мирзиёев шундай кўрсатма берди. Султонов 2024 йил 25 ноябрда “Ўзчармсаноат” уюшмаси этиб тайинланган эди. Унгача уюшма раисининг биринчи ўринбосари бўлган.
ТОШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. "Ўзчармсаноат" уюшмаси раиси Акбар Султоновни лавозимидан озод этилди. Президент Шавкат Мирзиёев шундай кўрсатма берди.13 февралдаги йиғилишда пойабзал ишлаб чиқарадиган корхоналар ҳозирдан замон талабига мос ҳолда ишламаса, нафақат ташқи, балки ички бозорда ҳам рақобат қила олмаслиги таъкидланди. Лекин "Ўзчармсаноат" уюшмаси раҳбарияти соҳага янгилик олиб кирмагани, пастга тушиб ишламагани танқид қилинди.Пойабзал ишлаб чиқарадиган 972 та корхонадан 378 таси фаолиятини тўхтатган бўлса, яна 120 таси қувватини ярмидан ҳам фойдаланмаяпти. Қолип, боғич, фурнитура бўйича ҳалигача импортга боғлиқлик бор.Оқибатда 2025 йили экспорт бўйича ваъда қилган 250 миллион долларнинг 40 фоизи ҳам таъминлангани йўқ. Уюшманинг бу йилги ишлаб чиқариш ва экспорт режаси ҳам қониқарсиз экани кўрсатиб ўтилди.Шу муносабат билан "Ўзчармсаноат" уюшмаси раиси Акбар Султоновни лавозимидан озод этишга кўрсатма берилди.Султонов 2024 йил 25 ноябрда “Ўзчармсаноат” уюшмаси этиб тайинланган эди. Унгача уюшма раисининг биринчи ўринбосари бўлган.
Президент уюшма раҳбариятини соҳага янгилик олиб кирмагани, пастга тушиб ишламагани учун танқид қилди.
