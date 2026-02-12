https://sputniknews.uz/20260212/samarkand-voleybol-uzbekistan-chempionat-55645274.html
Самарқандда волейбол бўйича Ўзбекистон чемпионати: кимлар пешқадам
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда волейбол бўйича Ўзбекистон чемпионати Олий лигасининг иккинчи босқичи ўтмоқда. 9 жамоа ғолиблик учун курашмоқда, Тошкентда эса финал йўлланмалари ўйналмоқда.
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Самарқандда эркаклар ўртасидаги волейбол бўйича Ўзбекистон чемпионати Олий лигасининг иккинчи босқичи бўлиб ўтмоқда. Унда турли ҳудудлардан тўққизта жамоа ғолиблик учун кураш олиб бормоқда. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.Унинг таъкидлашича, Самарқанд жамоаси етакчи ўйинчиларидан бирининг жароҳати сабаб ортда қолмоқда.Шу чемпионат доирасида мусобақалар Тошкент шаҳрида ҳам ўтказилмоқда. У ерда саккизта жамоа апрель ойида пойтахтда бўлиб ўтадиган финал босқичига йўлланма учун курашмоқда.Мусобақалар 16 февраль куни якунланади.
ўзбекистон
самарқанд, тошкент, волейбол, ўзбекистон чемпионати, олий лига, uztelecom, road patrol, иив академияси, финал, спорт мусобақаси, 16 февраль
Самарқандда волейбол бўйича Ўзбекистон чемпионати: кимлар пешқадам
Айни пайтда чемпионат баҳслари бир вақтнинг ўзида икки шаҳарда давом этмоқда, пешқадамлар сафида “Uztelecom” ва ИИВ Академияси бор.
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik.
Самарқандда эркаклар ўртасидаги волейбол бўйича Ўзбекистон чемпионати Олий лигасининг иккинчи босқичи бўлиб ўтмоқда. Унда турли ҳудудлардан тўққизта жамоа ғолиблик учун кураш олиб бормоқда. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон
мухбири хабар берди.
Самарқанд вилояти терма жамоаси бош мураббийи Шаҳобиддин Тўхтапўлатовнинг айтишича, айни пайтда “Uztelecom”, “Road Patrol” ва ИИВ Академияси жамоалари пешқадамлик қилмоқда.
Унинг таъкидлашича, Самарқанд жамоаси етакчи ўйинчиларидан бирининг жароҳати сабаб ортда қолмоқда.
Шу чемпионат доирасида мусобақалар Тошкент шаҳрида ҳам ўтказилмоқда. У ерда саккизта жамоа апрель ойида пойтахтда бўлиб ўтадиган финал босқичига йўлланма учун курашмоқда.
Мусобақалар 16 февраль куни якунланади.