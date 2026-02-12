Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260212/samarkand-voleybol-uzbekistan-chempionat-55645274.html
Самарқандда волейбол бўйича Ўзбекистон чемпионати: кимлар пешқадам
Самарқандда волейбол бўйича Ўзбекистон чемпионати: кимлар пешқадам
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда волейбол бўйича Ўзбекистон чемпионати Олий лигасининг иккинчи босқичи ўтмоқда. 9 жамоа ғолиблик учун курашмоқда, Тошкентда эса финал йўлланмалари ўйналмоқда.
2026-02-12T12:57+0500
2026-02-12T12:57+0500
ўзбекистон
чемпионат
волейбол
мусобақа
тошкент
спорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0c/55644798_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_582bbcc3f21aa9bffe92406b0ec4fea0.jpg
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Самарқандда эркаклар ўртасидаги волейбол бўйича Ўзбекистон чемпионати Олий лигасининг иккинчи босқичи бўлиб ўтмоқда. Унда турли ҳудудлардан тўққизта жамоа ғолиблик учун кураш олиб бормоқда. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.Унинг таъкидлашича, Самарқанд жамоаси етакчи ўйинчиларидан бирининг жароҳати сабаб ортда қолмоқда.Шу чемпионат доирасида мусобақалар Тошкент шаҳрида ҳам ўтказилмоқда. У ерда саккизта жамоа апрель ойида пойтахтда бўлиб ўтадиган финал босқичига йўлланма учун курашмоқда.Мусобақалар 16 февраль куни якунланади.
https://sputniknews.uz/20251006/uzbekistan-ayol-voleybol-jamoa-cava-52482901.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0c/55644798_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1e81868513d8e90ff2157df7dae055ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
самарқанд, тошкент, волейбол, ўзбекистон чемпионати, олий лига, uztelecom, road patrol, иив академияси, финал, спорт мусобақаси, 16 февраль
самарқанд, тошкент, волейбол, ўзбекистон чемпионати, олий лига, uztelecom, road patrol, иив академияси, финал, спорт мусобақаси, 16 февраль

Самарқандда волейбол бўйича Ўзбекистон чемпионати: кимлар пешқадам

12:57 12.02.2026
© SputnikВ Самарканде проходит чемпионат Узбекистана по волейболу
В Самарканде проходит чемпионат Узбекистана по волейболу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.02.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Айни пайтда чемпионат баҳслари бир вақтнинг ўзида икки шаҳарда давом этмоқда, пешқадамлар сафида “Uztelecom” ва ИИВ Академияси бор.
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Самарқандда эркаклар ўртасидаги волейбол бўйича Ўзбекистон чемпионати Олий лигасининг иккинчи босқичи бўлиб ўтмоқда. Унда турли ҳудудлардан тўққизта жамоа ғолиблик учун кураш олиб бормоқда. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.
© SputnikВ Самарканде проходит чемпионат Узбекистана по волейболу
В Самарканде проходит чемпионат Узбекистана по волейболу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.02.2026
В Самарканде проходит чемпионат Узбекистана по волейболу
© Sputnik
Самарқанд вилояти терма жамоаси бош мураббийи Шаҳобиддин Тўхтапўлатовнинг айтишича, айни пайтда “Uztelecom”, “Road Patrol” ва ИИВ Академияси жамоалари пешқадамлик қилмоқда.
Унинг таъкидлашича, Самарқанд жамоаси етакчи ўйинчиларидан бирининг жароҳати сабаб ортда қолмоқда.
© SputnikВ Самарканде проходит чемпионат Узбекистана по волейболу
В Самарканде проходит чемпионат Узбекистана по волейболу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.02.2026
В Самарканде проходит чемпионат Узбекистана по волейболу
© Sputnik
Шу чемпионат доирасида мусобақалар Тошкент шаҳрида ҳам ўтказилмоқда. У ерда саккизта жамоа апрель ойида пойтахтда бўлиб ўтадиган финал босқичига йўлланма учун курашмоқда.
Мусобақалар 16 февраль куни якунланади.
Волейболистки Узбекистана заняла второе место на чемпионате CAVA - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.10.2025
Ўзбекистон аёллар терма жамоаси CAVA чемпионатида иккинчи бўлди
6 Октябр 2025, 09:14
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0