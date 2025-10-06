https://sputniknews.uz/20251006/uzbekistan-ayol-voleybol-jamoa-cava-52482901.html
Ўзбекистон аёллар волейбол терма жамоаси CAVA чемпионатида иккинчи ўринни эгаллади
Ўзбекистон аёллар волейбол терма жамоаси CAVA чемпионатида иккинчи ўринни эгаллади
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда МО Волейбол Ассоциацияси (CAVA) томонидан ташкил этилган аёллар ўртасидаги CAVA WOMEN’S VOLLEYBALL CHAMPIONSHIP 2025 мусобақаси якунланди. Финалда Эрон ғолиб чиқиб, Ўзбекистон иккинчи, Қирғизистон учинчи ўринни эгаллади
2025-10-06T09:14+0500
2025-10-06T09:14+0500
2025-10-06T09:14+0500
марказий осиё
спорт
чемпионат
кумуш медал
эрон
қирғизистон
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/06/52482734_3:0:2558:1437_1920x0_80_0_0_b786b7c087f77c74ad932eff01f7ce74.jpg
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган CAVA WOMEN’S VOLLEYBALL CHAMPIONSHIP 2025 мусобақасида Ўзбекистон аёллар терма жамоаси иккинчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Мусобақа ёпилиши маросими давомида барча иштирокчи жамоалар, мураббийлар ва ҳакамлар саҳнага таклиф этилиб, фаол иштирок этган жамоалар, энг яхши ўйинчилар ҳамда ҳакамлар махсус сертификат ва совринлар билан тақдирландилар. Мусобақа якунларига кўра: Эрон — чемпионат ғолиби бўлди ва олтин медални қўлга киритди. Ўзбекистон — кумуш медаль билан тақдирланди. Қирғизистон — бронза медаль соҳибига айланди. Турнир Марказий Осиё мамлакатлари ўртасидаги спорт алоқаларини янада мустаҳкамлашга ва ёш спортчиларнинг халқаро тажриба орттиришига хизмат қилди.
https://sputniknews.uz/20251005/mdh-oyinlari-52475099.html
эрон
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/06/52482734_322:0:2238:1437_1920x0_80_0_0_f5071c34cda1b881476c7c8393e3356f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cava 2025, тошкент, аёллар волейбол чемпионати, ўзбекистон терма жамоаси, эрон волейбол, қирғизистон, cava women’s volleyball championship, спорт вазирлиги, волейбол медаль, кумуш медаль, марказий осиё, волейбол мусобақаси, спорт алоқалари, халқаро турнир, тошкент спорт, cava uzbekistan, cava volleyball 2025, қирғиз, киргизистон, киргизсто
cava 2025, тошкент, аёллар волейбол чемпионати, ўзбекистон терма жамоаси, эрон волейбол, қирғизистон, cava women’s volleyball championship, спорт вазирлиги, волейбол медаль, кумуш медаль, марказий осиё, волейбол мусобақаси, спорт алоқалари, халқаро турнир, тошкент спорт, cava uzbekistan, cava volleyball 2025, қирғиз, киргизистон, киргизсто
Ўзбекистон аёллар волейбол терма жамоаси CAVA чемпионатида иккинчи ўринни эгаллади
Тошкентда бўлиб ўтган CAVA WOMEN’S VOLLEYBALL CHAMPIONSHIP 2025 мусобақаси якунланди. Ўзбекистон терма жамоаси финалда Эронга имкониятни бой бериб, кумуш медаль соҳиби бўлди
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik
. Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган CAVA WOMEN’S VOLLEYBALL CHAMPIONSHIP 2025 мусобақасида Ўзбекистон аёллар терма жамоаси иккинчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Мусобақа ёпилиши маросими давомида барча иштирокчи жамоалар, мураббийлар ва ҳакамлар саҳнага таклиф этилиб, фаол иштирок этган жамоалар, энг яхши ўйинчилар ҳамда ҳакамлар махсус сертификат ва совринлар билан тақдирландилар.
Мусобақа якунларига кўра:
Эрон — чемпионат ғолиби бўлди ва олтин медални қўлга киритди.
Ўзбекистон — кумуш медаль билан тақдирланди.
Қирғизистон — бронза медаль соҳибига айланди.
Турнир Марказий Осиё мамлакатлари ўртасидаги спорт алоқаларини янада мустаҳкамлашга ва ёш спортчиларнинг халқаро тажриба орттиришига хизмат қилди.