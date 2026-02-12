https://sputniknews.uz/20260212/mir-akbar-rahmonqulov-vafot-55641888.html
Узоқ йиллар Миллий хавфсизлик кенгаши котиби бўлган Мир-Акбар Раҳмонқулов вафот этди
Собиқ Миллий хавфсизлик кенгаши котиби, Сенат қўмитаси раиси ўринбосари ва юридик фанлари доктори Мир-Акбар Раҳмонқулов 74 ёшида вафот этди. У 1997–2014 йилларда МХК котиби лавозимида ишлаган.
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Президент ҳузуридаги Қонунчилик ва ҳуқуқий сиёсат институти директори, Олий Мажлис Сенатининг Суд-ҳуқуқ масалалари ва коррупцияга қарши курашиш қўмитаси раиси ўринбосари, юридик фанлари доктори, профессор Мир-Акбар Раҳмонқулов 74 ёшида вафот этди.Маълум қилинишича, у касалликдан сўнг ҳаётдан кўз юмган. Мир-Акбар Раҳмонқулов 1952 йил 5 октябрда Тошкент шаҳрида туғилган. 1975 йилда Тошкент давлат университети юридик факультетини тамомлаган.1980–1990 йилларда комсомол тизими ва Ўзбекистон ССР Фанлар академиясида турли лавозимларда фаолият юритган. Кейинчалик Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги ҳузуридаги Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университетининг биринчи проректори бўлган.Олий Мажлис Сенати марҳумнинг вафоти муносабати билан унинг оила аъзолари ва яқинларига чуқур ҳамдардлик билдирди.Кўп йиллик меҳнати давомида Мир-Акбар Раҳмонқулов суд-ҳуқуқ тизими ва қонунчиликни такомиллаштиришга муносиб ҳисса қўшган. Ватан олдидаги хизматлари учун у “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган юрист” фахрий унвони, “II даражали Шон-шараф” ва “Фидокорона хизматлари учун” орденлари билан тақдирланган.
Узоқ йиллар Миллий хавфсизлик кенгаши котиби бўлган Мир-Акбар Раҳмонқулов вафот этди
Мир-Акбар Раҳмонқулов узоқ йиллар давлат бошқаруви тизимида юқори лавозимларда ишлаб, парламент ҳамда Сенатда фаолият юритган.
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik.
Президент ҳузуридаги Қонунчилик ва ҳуқуқий сиёсат институти директори, Олий Мажлис Сенатининг Суд-ҳуқуқ масалалари ва коррупцияга қарши курашиш қўмитаси раиси ўринбосари, юридик фанлари доктори, профессор Мир-Акбар Раҳмонқулов 74 ёшида вафот этди
Маълум қилинишича, у касалликдан сўнг ҳаётдан кўз юмган. Мир-Акбар Раҳмонқулов 1952 йил 5 октябрда Тошкент шаҳрида туғилган. 1975 йилда Тошкент давлат университети юридик факультетини тамомлаган.
1980–1990 йилларда комсомол тизими ва Ўзбекистон ССР Фанлар академиясида турли лавозимларда фаолият юритган. Кейинчалик Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги ҳузуридаги Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университетининг биринчи проректори бўлган.
1997–2014 йилларда мамлакатнинг биринчи президенти Ислом Каримов ҳузуридаги Миллий хавфсизлик кенгаши котиби ва президент давлат маслаҳатчиси лавозимида ишлаган. 2000 йилдан парламент депутати, 2020 йилдан Олий Мажлис Сенати аъзоси эди.
Олий Мажлис Сенати марҳумнинг вафоти муносабати билан унинг оила аъзолари ва яқинларига чуқур ҳамдардлик билдирди.
Кўп йиллик меҳнати давомида Мир-Акбар Раҳмонқулов суд-ҳуқуқ тизими ва қонунчиликни такомиллаштиришга муносиб ҳисса қўшган. Ватан олдидаги хизматлари учун у “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган юрист” фахрий унвони, “II даражали Шон-шараф” ва “Фидокорона хизматлари учун” орденлари билан тақдирланган.