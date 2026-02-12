https://sputniknews.uz/20260212/chiqindi-asossiz-qarz-raqobat-qomita-sorov-55640714.html
Чиқинди хизматида асоссиз қарздорлик ва электрга чекловлар: Рақобат қўмитаси сўров юборди
Чиқиндиларни олиб чиқиш хизматлари ва асоссиз қарздорликлар юзасидан Чиқиндиларни бошқариш агентлигига сўров юборилди. 2026 йил бошидан 850 дан ортиқ мурожаат қайд этилган, айрим ҳолларда электр тўловларига чеклов қўйилган.
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси чиқиндиларни олиб чиқиш хизматларидаги камчиликлар ҳамда асоссиз қарздорлик ҳолатлари юзасидан Чиқиндиларни бошқариш агентлигига сўров юборди.Сўров чиқиндиларни ўз вақтида олиб чиқишни таъминлаш, асоссиз қарздорликларнинг олдини олиш ҳамда шу сабаб электр энергияси тўловларига қўйилган чекловларни қайта кўриб чиқиш юзасидан юборилди.Маълум қилинишича, 2025 йилда қаттиқ маиший чиқиндиларни ташиш хизматлари бўйича 1141 та мурожаат келиб тушган. 2026 йилнинг дастлабки ойларида эса бу кўрсаткич 850 тадан ошган.Ўрганишлар айрим ҳудудларда чиқиндиларни олиб чиқишнинг белгиланган даврийлигига амал қилинмаётгани ҳамда фуқароларга асоссиз қарздорликлар ҳисобланаётганини кўрсатди.Мурожаатларнинг асосий қисми Наманган, Қашқадарё, Жиззах, Тошкент ва Фарғона вилоятларига тўғри келган.Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, хизмат кўрсатилмаган ёки сифатсиз кўрсатилган ҳолларда истеъмолчи тегишли давр учун тўловдан озод этилади.
ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik.
Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси чиқиндиларни олиб чиқиш хизматларидаги камчиликлар ҳамда асоссиз қарздорлик ҳолатлари юзасидан Чиқиндиларни бошқариш агентлигига сўров юборди
Сўров чиқиндиларни ўз вақтида олиб чиқишни таъминлаш, асоссиз қарздорликларнинг олдини олиш ҳамда шу сабаб электр энергияси тўловларига қўйилган чекловларни қайта кўриб чиқиш юзасидан юборилди.
Маълум қилинишича, 2025 йилда қаттиқ маиший чиқиндиларни ташиш хизматлари бўйича 1141 та мурожаат келиб тушган. 2026 йилнинг дастлабки ойларида эса бу кўрсаткич 850 тадан ошган.
Мурожаатларда асосан чиқиндилар ўз вақтида олиб кетилмаслиги, хизмат сифати пастлиги, шартнома шартларига амал қилинмаслиги ва асоссиз қарздорлик ҳисобланиши оқибатида электр тўловларига чеклов қўйилгани юзасидан эътирозлар билдирилган.
Ўрганишлар айрим ҳудудларда чиқиндиларни олиб чиқишнинг белгиланган даврийлигига амал қилинмаётгани ҳамда фуқароларга асоссиз қарздорликлар ҳисобланаётганини кўрсатди.
Мурожаатларнинг асосий қисми Наманган, Қашқадарё, Жиззах, Тошкент ва Фарғона вилоятларига тўғри келган.
Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, хизмат кўрсатилмаган ёки сифатсиз кўрсатилган ҳолларда истеъмолчи тегишли давр учун тўловдан озод этилади.