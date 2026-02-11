Ўзбекистон
Онлайн савдода 7,3 млрд сўм истеъмолчилар фойдасига қайта ҳисобланди

Рақобат қўмитаси 2025 йилда электрон тижорат бўйича 3 мингдан ортиқ мурожаатни кўриб чиқди. Таҳлиллар натижасида 7,3 млрд сўм фуқаролар фойдасига қайта ҳисобланди ва қатор қонунбузилишлар аниқланди.
ТОШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Рақобат қўмитасига 2025 йилда электрон тижорат соҳаси бўйича қарийб 3 100 та мурожаат келиб тушди. Бу ҳақда қўмита матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, қўриб чиқишлар натижасида 7,3 миллиард сўм фуқаролар фойдасига қайта ҳисоб-китоб қилиниши таъминланди.Таҳлилларга кўра, мурожаатларнинг асосий қисми қуйидаги платформалар ҳиссасига тўғри келган:Айрим мурожаатлар соҳада тизимли камчиликлар мавжудлигини кўрсатди. Уларни таҳлил қилиш орқали қонунчиликни такомиллаштиришга оид таклифлар тайёрланди.Ўрганишларда шартнома шартлари, кафолатли сервис, нуқсонли товарни алмаштириш, рекламада нотўғри маълумот, тўлов ва етказиб беришдаги камчиликлар, шунингдек, кредитга олинган нуқсонли товарларни алмаштириш билан боғлиқ қонунбузилиш ҳолатлари аниқланди.
Янгиликлар
Текширувлар электрон савдо платформалари фаолиятида шартнома, кафолатли сервис, етказиб бериш ва тўловлар билан боғлиқ тизимли муаммолар мавжудлигини кўрсатди.
ТОШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Рақобат қўмитасига 2025 йилда электрон тижорат соҳаси бўйича қарийб 3 100 та мурожаат келиб тушди. Бу ҳақда қўмита матбуот хизмати хабар берди.
Қайд этилишича, қўриб чиқишлар натижасида 7,3 миллиард сўм фуқаролар фойдасига қайта ҳисоб-китоб қилиниши таъминланди.
Таҳлилларга кўра, мурожаатларнинг асосий қисми қуйидаги платформалар ҳиссасига тўғри келган:

Ташкилот номи

Мурожаат-

лар сони

Улуши

Ижобий ҳал

этилган

Uzum Market

851

27,8%

72,7%

Uzum Nasiya

842

27,6%

71,9%

Yandeks

329

10,8%

63,5%

Texnomart

168

5,5%

79,2%

Ishonch

166

5,4%

81,3%

Alif shop (alif moliya, alif nasiya)

150

4,9%

75,3%

Uzum Tezkor

115

3,8%

82,6%

Openshop.uz

56

1,8%

76,8%

ZoodMall

54

1,8%

79,6%

IDEA

46

1,5%

84,8%

Айрим мурожаатлар соҳада тизимли камчиликлар мавжудлигини кўрсатди. Уларни таҳлил қилиш орқали қонунчиликни такомиллаштиришга оид таклифлар тайёрланди.
Ўрганишларда шартнома шартлари, кафолатли сервис, нуқсонли товарни алмаштириш, рекламада нотўғри маълумот, тўлов ва етказиб беришдаги камчиликлар, шунингдек, кредитга олинган нуқсонли товарларни алмаштириш билан боғлиқ қонунбузилиш ҳолатлари аниқланди.
Рақобат қўмитаси: 22,1 млрд сўм уй харидорлари фойдасига қайта ҳисобланди
9 Феврал, 10:13
Рақобат қўмитаси: 22,1 млрд сўм уй харидорлари фойдасига қайта ҳисобланди
9 Феврал, 10:13
