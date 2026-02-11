Онлайн савдода 7,3 млрд сўм истеъмолчилар фойдасига қайта ҳисобланди

https://sputniknews.uz/20260211/elektron-tijorat-istemolchi-foyda-qayta-hisob-55616651.html
Рақобат қўмитаси 2025 йилда электрон тижорат бўйича 3 мингдан ортиқ мурожаатни кўриб чиқди. Таҳлиллар натижасида 7,3 млрд сўм фуқаролар фойдасига қайта ҳисобланди ва қатор қонунбузилишлар аниқланди.
ТОШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Рақобат қўмитасига 2025 йилда электрон тижорат соҳаси бўйича қарийб 3 100 та мурожаат келиб тушди. Бу ҳақда қўмита матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, қўриб чиқишлар натижасида 7,3 миллиард сўм фуқаролар фойдасига қайта ҳисоб-китоб қилиниши таъминланди.Таҳлилларга кўра, мурожаатларнинг асосий қисми қуйидаги платформалар ҳиссасига тўғри келган:Айрим мурожаатлар соҳада тизимли камчиликлар мавжудлигини кўрсатди. Уларни таҳлил қилиш орқали қонунчиликни такомиллаштиришга оид таклифлар тайёрланди.Ўрганишларда шартнома шартлари, кафолатли сервис, нуқсонли товарни алмаштириш, рекламада нотўғри маълумот, тўлов ва етказиб беришдаги камчиликлар, шунингдек, кредитга олинган нуқсонли товарларни алмаштириш билан боғлиқ қонунбузилиш ҳолатлари аниқланди.
ТОШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Рақобат қўмитасига 2025 йилда электрон тижорат соҳаси бўйича қарийб 3 100 та мурожаат келиб тушди. Бу ҳақда қўмита матбуот хизмати хабар берди.
Қайд этилишича, қўриб чиқишлар натижасида 7,3 миллиард сўм фуқаролар фойдасига қайта ҳисоб-китоб қилиниши таъминланди.
Таҳлилларга кўра, мурожаатларнинг асосий қисми қуйидаги платформалар ҳиссасига тўғри келган:
Ташкилот номи
Мурожаат-
лар сони
Улуши
Ижобий ҳал
этилган
Uzum Market
851
27,8%
72,7%
Uzum Nasiya
842
27,6%
71,9%
Yandeks
329
10,8%
63,5%
Texnomart
168
5,5%
79,2%
Ishonch
166
5,4%
81,3%
Alif shop (alif moliya, alif nasiya)
150
4,9%
75,3%
Uzum Tezkor
115
3,8%
82,6%
Openshop.uz
56
1,8%
76,8%
ZoodMall
54
1,8%
79,6%
IDEA
46
1,5%
84,8%
Айрим мурожаатлар соҳада тизимли камчиликлар мавжудлигини кўрсатди. Уларни таҳлил қилиш орқали қонунчиликни такомиллаштиришга оид таклифлар тайёрланди.
Ўрганишларда шартнома шартлари, кафолатли сервис, нуқсонли товарни алмаштириш, рекламада нотўғри маълумот, тўлов ва етказиб беришдаги камчиликлар, шунингдек, кредитга олинган нуқсонли товарларни алмаштириш билан боғлиқ қонунбузилиш ҳолатлари аниқланди.