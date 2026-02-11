https://sputniknews.uz/20260211/attestatsiya-tashkent-elektr-tarmoq-rahbarlar-55629478.html
Аттестацияга кўра Тошкент электр тармоқ раҳбарларидан 29 фоизигина лавозимга тўлиқ лойиқ
Энергетика вазирлиги ўтказган аттестацияда Тошкент электр тармоқлари раҳбарларининг бир қисми нолойиқ деб топилди. Натижада кадрлар захирасини шакллантириш ва малака ошириш чоралари белгиланди.
ўзбекистон
энергетика
тошкент
кадрлар алмашуви
энергетика вазирлиги
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/0e/31474660_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f3fd36647737fa01d76aa4f1a6d49b83.jpg
ТОШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Энергетика вазирлигида ўтказилган аттестация якунларига кўра, Тошкент шаҳар ҳудудий электр тармоқлари корхоналарида 16 нафар раҳбар лавозимига лойиқ, 22 нафари 6 ойдан сўнг қайта аттестация шарти билан лойиқ, 17 нафари эса нолойиқ деб топилди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.Аттестация “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ таркибидаги “Тошкент шаҳар электр тармоқлари” МЧЖ ва “Энергосавдо” филиалининг раҳбар ходимлари ўртасида очиқлик ва шаффофлик асосида ўтказилди. Нолойиқ деб топилганлар ўрнига салоҳиятли кадрларни танлаб олиш бўйича чоралар белгиланди. Шунингдек, раҳбарлар малакасини ошириш, кадрлар захирасини шакллантириш ҳамда ҳар бир раҳбар номзод учун алоҳида шахсий ривожланиш режаларини ишлаб чиқиш асосий вазифалар сифатида белгиланди.
https://sputniknews.uz/20251128/ozenergoinspektsiya-ozbekiston-milliy-elektr-tarmoqlari-53811829.html
ўзбекистон
энергетика вазирлиги, аттестация, тошкент электр тармоқлари, раҳбарлар, кадрлар захираси, малака ошириш, энергосавдо, ҳудудий электр тармоқлари
Аттестация давомида раҳбар ходимларнинг касбий билими ва бошқарув қобилияти баҳоланди, нолойиқ деб топилганлар ўрнига салоҳиятли кадрларни танлаш чоралари белгиланди.
ТОШКЕНТ, 11 фев — Sputnik.
Энергетика вазирлигида ўтказилган аттестация якунларига кўра, Тошкент шаҳар ҳудудий электр тармоқлари корхоналарида 16 нафар раҳбар лавозимига лойиқ, 22 нафари 6 ойдан сўнг қайта аттестация шарти билан лойиқ, 17 нафари эса нолойиқ деб топилди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди
Аттестация “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ таркибидаги “Тошкент шаҳар электр тармоқлари” МЧЖ ва “Энергосавдо” филиалининг раҳбар ходимлари ўртасида очиқлик ва шаффофлик асосида ўтказилди.
Жами 55 нафар раҳбарнинг касбий билими, бошқарув қобилияти, стратегик фикрлаши ва меъёрий ҳужжатларни билиш даражаси баҳоланди.
Нолойиқ деб топилганлар ўрнига салоҳиятли кадрларни танлаб олиш бўйича чоралар белгиланди. Шунингдек, раҳбарлар малакасини ошириш, кадрлар захирасини шакллантириш ҳамда ҳар бир раҳбар номзод учун алоҳида шахсий ривожланиш режаларини ишлаб чиқиш асосий вазифалар сифатида белгиланди.