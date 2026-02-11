Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260211/antidemping-choralar-eaeu-bozor-himoya-55632551.html
ЕИК: антидемпинг чоралари ЕОИИда 20 млрд долларлик бозорни ҳимоя қилмоқда
ЕИК: антидемпинг чоралари ЕОИИда 20 млрд долларлик бозорни ҳимоя қилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё иқтисодий комиссияси сунъий равишда арзонлаштирилган импортга қарши антидемпинг чоралари қўлламоқда. Бу 20 млрд долларлик бозор ва 50 мингга яқин иш ўрнини ҳимоя қилишга қаратилган.
2026-02-11T18:03+0500
2026-02-11T18:14+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
импорт
инвестиция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51527607_0:0:863:485_1920x0_80_0_0_8e7f1d26098a3b45633bd4fc9f9cb3c5.jpg
ТОШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатлари ишлаб чиқарувчиларини қиймати сунъий равишда пасайтирилган импортдан ҳимоя қилиш учун иттифоқ доирасида антидемпинг чоралари жорий этилмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.Қарорлар ЕИК томонидан махсус текширувлар асосида қабул қилинади. ЕИК Ички бозорни ҳимоя қилиш департаменти директори Андрей Захаровнинг таъкидлашича, жаҳон савдосида беқарорлик кучайган шароитда айрим хорижий ишлаб чиқарувчилар агрессив нарх сиёсати орқали янги бозорларни эгаллашга уринмоқда.Антидемпинг чоралари 10 та давлатдан келаётган маҳсулотларга нисбатан қўлланилмоқда. Улар металлургия маҳсулотлари, машиналар ва эҳтиёт қисмлар, шиналар, кимёвий маҳсулотлар ва электродлар каби йўналишларни қамраб олади.Маълум қилинишича, бу чоралар қарийб 20 миллиард долларлик бозорни ҳимоя қилади ва иттифоқ давлатларидаги 120 тадан ортиқ корхонада 50 мингга яқин иш ўрнини сақлаб қолишга хизмат қилади. Шу орқали корхоналар модернизация ва инвестицияларни давом эттириш имконига эга бўлади.
https://sputniknews.uz/20260124/eoiida-elektron-tijorat-uchun-yagona-huquqiy-muhit-yaratilmoqda-55233088.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51527607_63:0:710:485_1920x0_80_0_0_fba6e6d45fdee6ded6354cd81917e54d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, евроосиё иқтисодий комиссияси, антидемпинг, импорт, металлургия, шиналар, кимё маҳсулотлари, иш ўрни, бозор ҳимояси
еоии, евроосиё иқтисодий комиссияси, антидемпинг, импорт, металлургия, шиналар, кимё маҳсулотлари, иш ўрни, бозор ҳимояси

ЕИК: антидемпинг чоралари ЕОИИда 20 млрд долларлик бозорни ҳимоя қилмоқда

18:03 11.02.2026 (янгиланди: 18:14 11.02.2026)
© КабарЕвразийская экономическая комиссия (ЕЭК)
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.02.2026
© Кабар
Oбуна бўлиш
Антидемпинг механизмлари иттифоқ давлатларида тенг рақобат муҳитини таъминлаш ва маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни ҳимоя қилишга қаратилган.
ТОШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатлари ишлаб чиқарувчиларини қиймати сунъий равишда пасайтирилган импортдан ҳимоя қилиш учун иттифоқ доирасида антидемпинг чоралари жорий этилмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.
Қарорлар ЕИК томонидан махсус текширувлар асосида қабул қилинади. ЕИК Ички бозорни ҳимоя қилиш департаменти директори Андрей Захаровнинг таъкидлашича, жаҳон савдосида беқарорлик кучайган шароитда айрим хорижий ишлаб чиқарувчилар агрессив нарх сиёсати орқали янги бозорларни эгаллашга уринмоқда.
Шу шароитда антидемпинг механизмлари иттифоқнинг беш мамлакатида тенг рақобат муҳитини таъминлашга қаратилган. Текширув жараёнида барча иштирокчиларнинг ҳуқуқлари кафолатланади, шу билан бирга суриштирув муддатлари қисқартирилган.
Антидемпинг чоралари 10 та давлатдан келаётган маҳсулотларга нисбатан қўлланилмоқда. Улар металлургия маҳсулотлари, машиналар ва эҳтиёт қисмлар, шиналар, кимёвий маҳсулотлар ва электродлар каби йўналишларни қамраб олади.
Маълум қилинишича, бу чоралар қарийб 20 миллиард долларлик бозорни ҳимоя қилади ва иттифоқ давлатларидаги 120 тадан ортиқ корхонада 50 мингга яқин иш ўрнини сақлаб қолишга хизмат қилади. Шу орқали корхоналар модернизация ва инвестицияларни давом эттириш имконига эга бўлади.
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.01.2026
ЕОИИда электрон тижорат учун ягона ҳуқуқий муҳит яратилмоқда
24 Январ, 11:42
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0