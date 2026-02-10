https://sputniknews.uz/20260210/xorij-ish-bandlik-agentliklar-taqsimlash-55598783.html
Хориждаги иш ўринларини бандлик агентликлари ўртасида тақсимлаш тартиби белгиланди
Янги низомга кўра, хорижий иш берувчилардан олинган бўш иш ўринлари хусусий бандлик агентликлари ўртасида очиқ танлов орқали электрон платформада тақсимланади.
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Ўзбекистонда хориждаги бўш иш ўринларини хусусий бандлик агентликлари ўртасида тақсимлаш тартиби белгиланди. Тегишли низом давлат рўйхатидан ўтказилди.Ушбу Низом Миграция агентлиги томонидан хорижий иш берувчилар ва рекрутинг ташкилотларидан жалб қилинган бўш иш ўринларини хусусий бандлик агентликлари ўртасида очиқ танлов йўли билан тақсимлаш тартибини белгилайди.Бу ҳақида хусусий бандлик агентликларининг электрон платформадаги шахсий кабинетларига автоматик равишда хабарнома юборилади.Квоталар тўғрисидаги эълон муддати 5 иш кунидан кам бўлмаслиги керак.Хусусий бандлик агентликлари квоталар тўғрисидаги эълон жойлаштирилган кундан бошлаб ундаги белгиланган муддат тугагунга қадар ариза юборишлари мумкин.Квоталар аризаси ижобий қабул қилинган хусусий бандлик агентликлари ўртасида тенг тақсимланади.
15:34 10.02.2026 (янгиланди: 15:45 10.02.2026)
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik.
Ўзбекистонда хориждаги бўш иш ўринларини хусусий бандлик агентликлари ўртасида тақсимлаш тартиби белгиланди. Тегишли низом давлат рўйхатидан ўтказилди
Ушбу Низом Миграция агентлиги томонидан хорижий иш берувчилар ва рекрутинг ташкилотларидан жалб қилинган бўш иш ўринларини хусусий бандлик агентликлари ўртасида очиқ танлов йўли билан тақсимлаш тартибини белгилайди.
Агентлик хорижий иш берувчилар ва рекрутинг ташкилотларидан жалб қилинган бўш иш ўринлари тўғрисидаги маълумотларни электрон платформада эълон қилади.
Бу ҳақида хусусий бандлик агентликларининг электрон платформадаги шахсий кабинетларига автоматик равишда хабарнома юборилади.
Квоталар тўғрисидаги эълон муддати 5 иш кунидан кам бўлмаслиги керак.
Хусусий бандлик агентликлари квоталар тўғрисидаги эълон жойлаштирилган кундан бошлаб ундаги белгиланган муддат тугагунга қадар ариза юборишлари мумкин.
Квоталар аризаси ижобий қабул қилинган хусусий бандлик агентликлари ўртасида тенг тақсимланади.