Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази "Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳи таркибига киради.
"Sputnik"да Ўзбекистон болаларида онкологияни даволаш замонавий усуллари муҳокама қилинади
"Sputnik"да Ўзбекистон болаларида онкологияни даволаш замонавий усуллари муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
12 февраль куни Москва–Тошкент видеокўпригида болалар онкологияси, эрта ташхис, замонавий даволаш усуллари ва Ўзбекистондаги тенденциялар муҳокама қилинади.
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида 12 февраль куни соат 12:00 да Халқаро болалар саратонига қарши курашиш кунига бағишланган Москва–Тошкент видеокўприги бўлиб ўтади.Тошкентдан иштирокчиларМосквадан иштирокчиМуҳокама мавзулариИштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
москва, тошкент, болалар онкологияси, видеокўприк, эрта ташхис, трансплантология, донор регистри, замонавий даволаш
москва, тошкент, болалар онкологияси, видеокўприк, эрта ташхис, трансплантология, донор регистри, замонавий даволаш

"Sputnik"да Ўзбекистон болаларида онкологияни даволаш замонавий усуллари муҳокама қилинади

Москва-Тошкент видеокўпригида мутахассислар болалар саратонини эрта аниқлаш ва замонавий даволаш имкониятлари ҳақида фикр алмашади.
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида 12 февраль куни соат 12:00 да Халқаро болалар саратонига қарши курашиш кунига бағишланган Москва–Тошкент видеокўприги бўлиб ўтади.
Тошкентдан иштирокчилар
Дилноза Агзамходжаева — Болалар онкологияси илмий-амалий тиббиёт маркази (ИАТМ) директорининг тиббий масалалар бўйича ўринбосари, бош шифокор;
Нигора Адураҳманова — гематолог, трансфузиолог, қон ва ўзак ҳужайралар банки мудири;
Глеб Бронин — гематолог, трансплантолог, халқаро эксперт.
Москвадан иштирокчи
Ольга Герова — Вася Перевошчиков номидаги суяк кўмиги донорлари миллий регистри тиббиёт директори.
Муҳокама мавзулари
Болалар онкологик касалликлариша эрта ташхис қўйишнинг долзарб масалалари;
Даволашнинг замонавий ва инновацион усуллари, дори воситалари билан таъминланганлик;
Ўзбекистонда болалар онкологияси бўйича мавжуд тенденциялар.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
