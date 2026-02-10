Ўзбекистон
Самарқандда 30 қаватли уйлар қурилишида қоидабузарликлар аниқланди
Самарқандда 30 қаватли уйлар қурилишида қоидабузарликлар аниқланди
Sputnik Ўзбекистон
Маълумотларга кўра, Самарқандда илк бор барпо этилаётган 30 қаватли уйлар текширувида қатор қоидабузарликлар аниқланган.
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Самарқандда дастлабки 30 қаватли уйлар қурилишида қоидабузарликлар аниқланди. Бу ҳақда Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасидаги ҳудудий назорат инспекцияси маълумотларига таяниб, Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.Хабарда айтилишича, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасидаги ҳудудий назорат инспекцияси томонидан вилоятда илк бор қурилаётган 30 қаватли уйлар текширувдан ўтказилди.Шунингдек, техник назоратни ташкил этиш ва хавфсизлик чораларига риоя қилишдаги камчиликлар кўрсатиб ўтилди: объектнинг ҳамма жойида ҳам ҳимоя тўсиқлари ўрнатилмаган.Бундан ташқари, бинолар конструкцияларидаги металл элементларга коррозияга қарши воситалар билан ишлов берилмаган, арматуранинг маҳкамлаш элементлари орасидаги масофалар тасдиқланган лойиҳа ҳужжатларига мувофиқ эмас.Қурувчига аниқланган қоидабузарликларни қисқа муддатларда бартараф этиш мажбурияти юклатилди.
ўзбекистон
Самарқандда 30 қаватли уйлар қурилишида қоидабузарликлар аниқланди

16:11 10.02.2026
Oбуна бўлиш
Маълумотларга кўра, Самарқандда илк бор барпо этилаётган 30 қаватли уйлар текширувида қатор қоидабузарликлар аниқланган.
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Самарқандда дастлабки 30 қаватли уйлар қурилишида қоидабузарликлар аниқланди. Бу ҳақда Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасидаги ҳудудий назорат инспекцияси маълумотларига таяниб, Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.
Хабарда айтилишича, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасидаги ҳудудий назорат инспекцияси томонидан вилоятда илк бор қурилаётган 30 қаватли уйлар текширувдан ўтказилди.
Текширув натижасида бир қатор қурилиш меъёрлари ва хавфсизлик талаблари бузилганлиги аниқланди. Хусусан, 22–23 қаватга қуйилган бетоннинг мустаҳкамлиги бўйича лаборатория хулосалари тақдим этилмаган.
Шунингдек, техник назоратни ташкил этиш ва хавфсизлик чораларига риоя қилишдаги камчиликлар кўрсатиб ўтилди: объектнинг ҳамма жойида ҳам ҳимоя тўсиқлари ўрнатилмаган.
Бундан ташқари, бинолар конструкцияларидаги металл элементларга коррозияга қарши воситалар билан ишлов берилмаган, арматуранинг маҳкамлаш элементлари орасидаги масофалар тасдиқланган лойиҳа ҳужжатларига мувофиқ эмас.
Қурувчига аниқланган қоидабузарликларни қисқа муддатларда бартараф этиш мажбурияти юклатилди.
