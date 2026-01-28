Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260128/samarkand-quruvchilar-davo-arizalar-55337753.html
Самарқандда 2025 йилда қурувчиларга нисбатан 200 тага яқин даъво аризаси киритилди
Самарқандда 2025 йилда қурувчиларга нисбатан 200 тага яқин даъво аризаси киритилди
Sputnik Ўзбекистон
Самарқанд вилоятида 2025 йилда 327 та ноқонуний қурилиш аниқланди. 195 ҳолат судга юборилди, 289 объект бўйича ишлар тўхтатилди.
2026-01-28T18:11+0500
2026-01-28T18:13+0500
жамият
ўзбекистон
қурилиш
қоидабузарлик
суд
самарқанд вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0b/1e/15505258_0:263:3073:1991_1920x0_80_0_0_192fbd9787826cb1712d12ece2dfa4ee.jpg
ТОШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Самарқанд вилоятида 2025 йилда 327 та ноқонуний қурилиш ҳолати аниқланган. 289 та объект бўйича қурувчиларга ишларни тўхтатиш ҳақида огоҳлантириш ва кўрсатмалар берилган, 195 та ҳолат бўйича материаллар судга юборилган.Бу ҳақда вилоят қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида назорат қилиш инспекцияси бошлиғи Акмал Шукуров Sputnik Ўзбекистон мухбирига маълум қилди.Инспекция маълумотларига кўра, вилоятда жами 2 862 та қурилиш объекти рўйхатга олинган. Уларнинг 2 207 тасида фаол қурилиш ишлари олиб борилмоқда, 581 таси музлатилган, 74 таси эса тўхтатилган.
https://sputniknews.uz/20251127/tashkent-qurilish-obekt-toxtatilish-53766964.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0b/1e/15505258_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_80682fccbe44855b4b3c49bcfec0b6e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
самарқанд ноқонуний қурилиш, қурилиш назорати, акмал шукуров, 327 ҳолат, судга юборилди, қурилиш объектлари
самарқанд ноқонуний қурилиш, қурилиш назорати, акмал шукуров, 327 ҳолат, судга юборилди, қурилиш объектлари

Самарқандда 2025 йилда қурувчиларга нисбатан 200 тага яқин даъво аризаси киритилди

18:11 28.01.2026 (янгиланди: 18:13 28.01.2026)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Медиабанкка ўтишСтроительство жилого дома
Строительство жилого дома - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.01.2026
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Самарқанд вилоятида қурилиш соҳасидаги рақамлар, хусусан, ноқонуний ҳолатлар ва судга юборилган даъво аризалари бўйича маълумот тақдим қилинди.
ТОШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Самарқанд вилоятида 2025 йилда 327 та ноқонуний қурилиш ҳолати аниқланган. 289 та объект бўйича қурувчиларга ишларни тўхтатиш ҳақида огоҳлантириш ва кўрсатмалар берилган, 195 та ҳолат бўйича материаллар судга юборилган.
Бу ҳақда вилоят қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида назорат қилиш инспекцияси бошлиғи Акмал Шукуров Sputnik Ўзбекистон мухбирига маълум қилди.
Инспекция маълумотларига кўра, вилоятда жами 2 862 та қурилиш объекти рўйхатга олинган. Уларнинг 2 207 тасида фаол қурилиш ишлари олиб борилмоқда, 581 таси музлатилган, 74 таси эса тўхтатилган.
Строительство новых домов в Москве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.11.2025
Тошкентда ҳавони ифлослантираётган 15 та объектда қурилиш тўхтатилди
27 Ноябр 2025, 11:16
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0