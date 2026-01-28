https://sputniknews.uz/20260128/samarkand-quruvchilar-davo-arizalar-55337753.html
Самарқандда 2025 йилда қурувчиларга нисбатан 200 тага яқин даъво аризаси киритилди
Самарқанд вилоятида 2025 йилда 327 та ноқонуний қурилиш аниқланди. 195 ҳолат судга юборилди, 289 объект бўйича ишлар тўхтатилди.
ТОШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Самарқанд вилоятида 2025 йилда 327 та ноқонуний қурилиш ҳолати аниқланган. 289 та объект бўйича қурувчиларга ишларни тўхтатиш ҳақида огоҳлантириш ва кўрсатмалар берилган, 195 та ҳолат бўйича материаллар судга юборилган.Бу ҳақда вилоят қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида назорат қилиш инспекцияси бошлиғи Акмал Шукуров Sputnik Ўзбекистон мухбирига маълум қилди.Инспекция маълумотларига кўра, вилоятда жами 2 862 та қурилиш объекти рўйхатга олинган. Уларнинг 2 207 тасида фаол қурилиш ишлари олиб борилмоқда, 581 таси музлатилган, 74 таси эса тўхтатилган.
18:11 28.01.2026 (янгиланди: 18:13 28.01.2026)
