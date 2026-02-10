Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги аҳоли пунктини озод қилди
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, “Шарқ” қўшинлари гуруҳи Запорожье вилоятининг Зализничное аҳоли пунктини назоратга олган. Белоусов 114-гвардиячи полкни табриклади.
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятидаги аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Маълумотга кўра, “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига киришни давом эттириб, Запорожье вилоятининг Зализничное аҳоли пунктини назоратга олган.Табрик телеграммасида полк аскарларининг жанговар ҳаракатлардаги жасорати, ҳарбий бурч ва қасамёдга содиқлиги алоҳида қайд этилган. Шунингдек, улар ҳужум бўлинмалари билан биргаликда Времевский йўналишида олдинга силжиб бораётгани таъкидланган.
18:58 10.02.2026
Oбуна бўлиш
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, “Шарқ” қўшинлари гуруҳи Запорожье вилоятининг Зализничное аҳоли пункти устидан назорат ўрнатган.
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятидаги аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Маълумотга кўра, “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига киришни давом эттириб, Запорожье вилоятининг Зализничное аҳоли пунктини назоратга олган.
Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов 114-гвардиячи мотоўқчи полки қўмондонлиги ва шахсий таркибини ушбу аҳоли пункти устидан назорат ўрнатилгани муносабати билан табриклади.
Табрик телеграммасида полк аскарларининг жанговар ҳаракатлардаги жасорати, ҳарбий бурч ва қасамёдга содиқлиги алоҳида қайд этилган. Шунингдек, улар ҳужум бўлинмалари билан биргаликда Времевский йўналишида олдинга силжиб бораётгани таъкидланган.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Харьков ва Суми вилоятларидаги икки қишлоқ устидан назорат ўрнатди
8 Феврал, 18:16
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Харьков ва Суми вилоятларидаги икки қишлоқ устидан назорат ўрнатди
8 Феврал, 18:16
