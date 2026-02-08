Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия қўшинлари Харьков ва Суми вилоятларидаги икки қишлоқ устидан назорат ўрнатди
Россия қўшинлари Харьков ва Суми вилоятларидаги икки қишлоқ устидан назорат ўрнатди
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, "Шимол" ва "Ғарб" қўшинлари Суми вилоятидаги Сидоровка ҳамда Харьков вилоятидаги Глушковка устидан назорат ўрнатган. Таъмирлаш бўлинмаси ҳарбийлари давлат мукофоти олган.
ТОШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Россия Қуролли кучлари яна иккита аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди."Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Суми вилоятининг Сидоровка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди."Ғарб" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Харьков вилоятининг Глушковка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди.Шунингдек, "Шимол" гуруҳи таркибидаги таъмирлаш бўлинмаси ҳарбий хизматчилари махсус ҳарбий операция зонасида ҳарбий бурчни бажариш чоғида олдинги сафда шикастланган техникани тезкор эвакуация қилиш ва таъмирлашда намоён этган жасорати учун давлат мукофотлари билан тақдирлангани хабар қилинди.
Россия қўшинлари Харьков ва Суми вилоятларидаги икки қишлоқ устидан назорат ўрнатди

18:16 08.02.2026
Маълумотларга кўра, икки йўналишдаги ҳаракатлар натижасида янги ҳудудлар назоратга олинган. Шу билан бирга, олдинги сафда техникани тезкор тиклаган ҳарбийлар рағбатлантирилган.
ТОШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Россия Қуролли кучлари яна иккита аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
"Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Суми вилоятининг Сидоровка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди.
"Ғарб" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Харьков вилоятининг Глушковка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди.
Шунингдек, "Шимол" гуруҳи таркибидаги таъмирлаш бўлинмаси ҳарбий хизматчилари махсус ҳарбий операция зонасида ҳарбий бурчни бажариш чоғида олдинги сафда шикастланган техникани тезкор эвакуация қилиш ва таъмирлашда намоён этган жасорати учун давлат мукофотлари билан тақдирлангани хабар қилинди.
