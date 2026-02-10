Ўзбекистон
Россияга ишга кетиб, 27 йил бедарак йўқолган деб ҳисобланган шахс чекка қишлоқдан топилди
Россияга ишга кетиб, 27 йил бедарак йўқолган деб ҳисобланган шахс чекка қишлоқдан топилди
1997 йилда Россияга ишга кетган ва бедарак деб ҳисобланган ўзбекистонлик 27 йилдан сўнг Оренбург вилоятида топилди. Уни ўғиллари блогер видеосида таниб, Қримга олиб кетишди.
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. 1997 йилда Ўзбекистондан Россияга ишлаш учун кетган ва шундан сўнг бедарак йўқолган деб ҳисобланган шахс қарийб 27 йилдан кейин Россиянинг чекка қишлоғидан топилди.1999 йилдан кейин ундан на хат, на қўнғироқ бўлган. Расмий маълумотларда ҳам у бедарак йўқолган деб қайд этилган, яқинлари эса йиллар ўтиб уни ҳалок бўлган, деб ўйлай бошлашган.Орадан қарийб чорак аср ўтгач, Юрийнинг тирик экани тасодифан маълум бўлди. Россия ичкарисидаги йўқолиб бораётган қишлоқлар ҳақида видео тайёрлаган блогер Алексей Ушаков Оренбург вилоятидаги Козловка қишлоғида шароитсиз уйда ёлғиз яшаб келаётган кексани тасвирга олган. Унинг ҳужжатлари 20 йил аввал ўғирланган, шу сабабли у расмий тизимдан ташқарида қолиб, қўшниларга ёрдам бериб ва майда хўжалик қилиб кун кечирган. Суҳбат давомида у: "Мени ҳеч ким қидирмаяпти, мен ёлғизман, ҳеч кимга керак эмасман", деган.Биринчи учрашувда, ўсмирлик гиналар унитили, жуда ҳиссий ўтади. Йиллар ўтган бўлса-да, ўғиллар отасида ўзларига хос ўхшашликни дарҳол пайқашади. Юрий ҳам ҳеч иккиланмай улар билан Қримга кўчиб кетишга рози бўлади.Маълум бўлишича, Юрий илгари оиласи билан Фарғона шаҳрида яшаган, кейин Россияга кетгач оилавий алоқа узилиб кетган.Ҳозир у Боғчасаройда яшамоқда. Ўғиллари квартира сотиб олиб берган, ҳужжатларини суд орқали тиклаш ишлари олиб борилмоқда.Юрий набиралари билан танишган ва узоқ йиллардан сўнг яна оила бағрига қайтган. Айтишича, баъзан қишлоқдаги оддий рўзғорини соғиниб туради.
Ўзбекистондан Россияга ишга кетиб, 1999 йилдан буён у билан ҳеч қандай алоқа бўлмаган шахсни ўғиллари блогер тайёрлаган видеода таниб қолишди.
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. 1997 йилда Ўзбекистондан Россияга ишлаш учун кетган ва шундан сўнг бедарак йўқолган деб ҳисобланган шахс қарийб 27 йилдан кейин Россиянинг чекка қишлоғидан топилди.
1999 йилдан кейин ундан на хат, на қўнғироқ бўлган. Расмий маълумотларда ҳам у бедарак йўқолган деб қайд этилган, яқинлари эса йиллар ўтиб уни ҳалок бўлган, деб ўйлай бошлашган.
Орадан қарийб чорак аср ўтгач, Юрийнинг тирик экани тасодифан маълум бўлди. Россия ичкарисидаги йўқолиб бораётган қишлоқлар ҳақида видео тайёрлаган блогер Алексей Ушаков Оренбург вилоятидаги Козловка қишлоғида шароитсиз уйда ёлғиз яшаб келаётган кексани тасвирга олган. Унинг ҳужжатлари 20 йил аввал ўғирланган, шу сабабли у расмий тизимдан ташқарида қолиб, қўшниларга ёрдам бериб ва майда хўжалик қилиб кун кечирган. Суҳбат давомида у: "Мени ҳеч ким қидирмаяпти, мен ёлғизман, ҳеч кимга керак эмасман", деган.
Видео ижтимоий тармоқларда тарқалгач, Юрийнинг ўғиллари отасини таниб қолишади. Улар ўша пайтда Қримда яшар, отасини эса аллақачон йўқ деб ҳисоблашарди. Ўғиллар блогер билан боғланиб, дарҳол Оренбург вилоятига йўл олишади.
Биринчи учрашувда, ўсмирлик гиналар унитили, жуда ҳиссий ўтади. Йиллар ўтган бўлса-да, ўғиллар отасида ўзларига хос ўхшашликни дарҳол пайқашади. Юрий ҳам ҳеч иккиланмай улар билан Қримга кўчиб кетишга рози бўлади.
Маълум бўлишича, Юрий илгари оиласи билан Фарғона шаҳрида яшаган, кейин Россияга кетгач оилавий алоқа узилиб кетган.
Ҳозир у Боғчасаройда яшамоқда. Ўғиллари квартира сотиб олиб берган, ҳужжатларини суд орқали тиклаш ишлари олиб борилмоқда.
Юрий набиралари билан танишган ва узоқ йиллардан сўнг яна оила бағрига қайтган. Айтишича, баъзан қишлоқдаги оддий рўзғорини соғиниб туради.
