Янги даромад манбаи: “оғир” маҳаллаларда қуёш электр станциялари ўрнатилади
Президент қарорига кўра, “оғир” маҳаллаларда 300–500 кВтли кичик қуёш электр станциялари қурилади. Лойиҳани молиялаштириш учун Тикланиш ва тараққиёт жамғармасидан 110 млн доллар ажратилади.
2026-02-10T11:59+0500
2026-02-10T11:59+0500
2026-02-10T12:13+0500
ўзбекистон
жамият
маҳалла
қуёш электрстанцияси
янги қонун
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1168/01/11680156_0:21:3073:1749_1920x0_80_0_0_2682d488c94752fe24480a40706687d7.jpg
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. "Оғир” маҳаллаларда камбағал оилаларни қўллаб-қувватлаш мақсадида 300–500 кВт қувватли кичик қуёш электр станцияларини барпо этиш чоралари белгиланди. Бу бўйича тегишли президент қарори қабул қилинди.Лойиҳани молиялаштириш учун Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси томонидан 110 млн доллар ажратилиши назарда тутилган. Кичик қуёш электр станциялари маҳаллалар учун даромад келтирадиган актив сифатида ишлайди.Қарорга мувофиқ, 1 ой ичида қуйидагиларни қамраб олган алоҳида қарор лойиҳаси киритилади:
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1168/01/11680156_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_98f7cf5d4346ee7ddfaa0b3422ed522a.jpg
ўзбекистон, “оғир” маҳалла, қуёш электр станцияси, қэс, тикланиш ва тараққиёт жамғармаси, 500 квт, тендер, электр энергияси, тушум тақсимоти
Янги даромад манбаи: “оғир” маҳаллаларда қуёш электр станциялари ўрнатилади
11:59 10.02.2026 (янгиланди: 12:13 10.02.2026)
Президент қарорига кўра, “оғир” маҳаллаларда 300–500 кВт қувватли кичик қуёш электр станциялари барпо этилиб, лойиҳа учун 110 миллион доллар ажратилади
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik.
"Оғир” маҳаллаларда камбағал оилаларни қўллаб-қувватлаш мақсадида 300–500 кВт қувватли кичик қуёш электр станцияларини барпо этиш чоралари белгиланди. Бу бўйича тегишли президент қарори қабул қилинди
.
Лойиҳани молиялаштириш учун Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси томонидан 110 млн доллар ажратилиши назарда тутилган. Кичик қуёш электр станциялари маҳаллалар учун даромад келтирадиган актив сифатида ишлайди.
Қарорга мувофиқ, 1 ой ичида қуйидагиларни қамраб олган алоҳида қарор лойиҳаси киритилади:
ҚЭСларни лойиҳалаш, давлат экспертизасидан ўтказиш ва тендер орқали пудратчини аниқлаш;
Қурилиш-монтаж ишларини ташкил этиш ва объектларни фойдаланишга қабул қилиш;
Ишлаб чиқарилган электр энергиясини сотишдан тушган маблағларни тақсимлаш механизмини белгилаш.