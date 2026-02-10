Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260210/kudratov-aiib-prezident-uchrashuv-55591829.html
Кудратов ва ОИИБ президенти учрашувида 2030 йилгача ҳамкорлик муҳокама қилинди
Кудратов ва ОИИБ президенти учрашувида 2030 йилгача ҳамкорлик муҳокама қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Инвестициялар вазири Лазиз Кудратов AIIB президенти Цзоу Цзяи билан учрашди. Томонлар 2030 йилгача ДХШ, “яшил” энергетика ва хусусий секторни молиялаштириш йўналишларини муҳокама қилди. Қўшма портфель 7 млрд доллардан ошган.
2026-02-10T13:25+0500
2026-02-10T16:53+0500
ўзбекистон
молиялаштириш
марказий осиё
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
учрашув
иқтисод
лазиз қудратов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0a/55590788_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_50549a679839939339346762f0a42013.jpg
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Осиё инфратузилмавий инвестициялар банки (ОИИБ) президенти Цзоу Цзяи билан расмий учрашувни ўтказди.Томонлар 2030 йилгача ҳамкорликнинг устувор йўналишларини муҳокама қилди. Улар орасида:Қайд этилишича, Ўзбекистон ОИИБнинг минтақадаги энг йирик ҳамкори бўлиб, банкнинг Марказий Осиёдаги операцияларининг 51 фоизи мамлакат ҳиссасига тўғри келади. Глобал миқёсда эса республика операциялар ҳажми бўйича 6-ўринни эгаллайди.Қўшма лойиҳалар портфели 7 миллиард доллардан ошган. 2024 йилда Самарқанд шаҳрида ОИИБ Бошқарувчилар кенгашининг 6 йиллик йиғилиши ўтказилган.Маълумот учун, ОИИБ 2016 йилда фаолият бошлаган бўлиб, бугунги кунда 110 та аъзо мамлакатни бирлаштирган халқаро молия институти ҳисобланади. Банкнинг устав капитали 100 миллиард долларни ташкил этади. Қароргоҳи Пекин шаҳрида жойлашган. Энг йирик акциядори — Хитой.
https://sputniknews.uz/20251201/aiib-uzbekistan-bitim-53846223.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0a/55590788_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_55af08f97b4df42b7025c1b2aa71f229.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, аииб, aiib, лазиз кудратов, зоу жиайи, зоу цзяи, цзоу цзяи, дхш, яшил энергетика, инвестиция, самарқанд, инфратузилма, хусусий сектор
ўзбекистон, аииб, aiib, лазиз кудратов, зоу жиайи, зоу цзяи, цзоу цзяи, дхш, яшил энергетика, инвестиция, самарқанд, инфратузилма, хусусий сектор

Кудратов ва ОИИБ президенти учрашувида 2030 йилгача ҳамкорлик муҳокама қилинди

13:25 10.02.2026 (янгиланди: 16:53 10.02.2026)
© Министерство инвестиций, промышленности и торговлиЛазиз Кудратов провёл встречу с Президентом Asian Infrastructure Investment Bank Цзоу Цзяи
Лазиз Кудратов провёл встречу с Президентом Asian Infrastructure Investment Bank Цзоу Цзяи - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.02.2026
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли
Oбуна бўлиш
Учрашувда “Қашшоқликдан фаровонлик сари” дастурини амалга ошириш, молиялаштиришни кенгайтириш ва бошқа қатор масалалар муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Осиё инфратузилмавий инвестициялар банки (ОИИБ) президенти Цзоу Цзяи билан расмий учрашувни ўтказди.
Томонлар 2030 йилгача ҳамкорликнинг устувор йўналишларини муҳокама қилди. Улар орасида:
хусусий сектор учун суверен бўлмаган молиялаштиришни кенгайтириш;
ДХШ лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш;
“яшил” энергетикани ривожлантириш;
“Қашшоқликдан фаровонлик сари” дастурини амалга ошириш.
Қайд этилишича, Ўзбекистон ОИИБнинг минтақадаги энг йирик ҳамкори бўлиб, банкнинг Марказий Осиёдаги операцияларининг 51 фоизи мамлакат ҳиссасига тўғри келади. Глобал миқёсда эса республика операциялар ҳажми бўйича 6-ўринни эгаллайди.
Қўшма лойиҳалар портфели 7 миллиард доллардан ошган. 2024 йилда Самарқанд шаҳрида ОИИБ Бошқарувчилар кенгашининг 6 йиллик йиғилиши ўтказилган.
Маълумот учун, ОИИБ 2016 йилда фаолият бошлаган бўлиб, бугунги кунда 110 та аъзо мамлакатни бирлаштирган халқаро молия институти ҳисобланади. Банкнинг устав капитали 100 миллиард долларни ташкил этади. Қароргоҳи Пекин шаҳрида жойлашган. Энг йирик акциядори — Хитой.
АБИИ (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций) - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.12.2025
Ўзбекистон ва ОИИБ "яшил" ва барқарор иқтисодиёт учун 500 млн долларлик битим имзолади
1 Декабр 2025, 10:05
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0