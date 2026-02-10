https://sputniknews.uz/20260210/kudratov-aiib-prezident-uchrashuv-55591829.html
Кудратов ва ОИИБ президенти учрашувида 2030 йилгача ҳамкорлик муҳокама қилинди
Кудратов ва ОИИБ президенти учрашувида 2030 йилгача ҳамкорлик муҳокама қилинди
Инвестициялар вазири Лазиз Кудратов AIIB президенти Цзоу Цзяи билан учрашди. Томонлар 2030 йилгача ДХШ, "яшил" энергетика ва хусусий секторни молиялаштириш йўналишларини муҳокама қилди. Қўшма портфель 7 млрд доллардан ошган.
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Осиё инфратузилмавий инвестициялар банки (ОИИБ) президенти Цзоу Цзяи билан расмий учрашувни ўтказди.Томонлар 2030 йилгача ҳамкорликнинг устувор йўналишларини муҳокама қилди. Улар орасида:Қайд этилишича, Ўзбекистон ОИИБнинг минтақадаги энг йирик ҳамкори бўлиб, банкнинг Марказий Осиёдаги операцияларининг 51 фоизи мамлакат ҳиссасига тўғри келади. Глобал миқёсда эса республика операциялар ҳажми бўйича 6-ўринни эгаллайди.Қўшма лойиҳалар портфели 7 миллиард доллардан ошган. 2024 йилда Самарқанд шаҳрида ОИИБ Бошқарувчилар кенгашининг 6 йиллик йиғилиши ўтказилган.Маълумот учун, ОИИБ 2016 йилда фаолият бошлаган бўлиб, бугунги кунда 110 та аъзо мамлакатни бирлаштирган халқаро молия институти ҳисобланади. Банкнинг устав капитали 100 миллиард долларни ташкил этади. Қароргоҳи Пекин шаҳрида жойлашган. Энг йирик акциядори — Хитой.
ўзбекистон
Кудратов ва ОИИБ президенти учрашувида 2030 йилгача ҳамкорлик муҳокама қилинди
Учрашувда “Қашшоқликдан фаровонлик сари” дастурини амалга ошириш, молиялаштиришни кенгайтириш ва бошқа қатор масалалар муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik.
Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Осиё инфратузилмавий инвестициялар банки (ОИИБ) президенти Цзоу Цзяи билан расмий учрашувни ўтказди
Томонлар 2030 йилгача ҳамкорликнинг устувор йўналишларини муҳокама қилди. Улар орасида:
хусусий сектор учун суверен бўлмаган молиялаштиришни кенгайтириш;
ДХШ лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш;
“яшил” энергетикани ривожлантириш;
“Қашшоқликдан фаровонлик сари” дастурини амалга ошириш.
Қайд этилишича, Ўзбекистон ОИИБнинг минтақадаги энг йирик ҳамкори бўлиб, банкнинг Марказий Осиёдаги операцияларининг 51 фоизи мамлакат ҳиссасига тўғри келади. Глобал миқёсда эса республика операциялар ҳажми бўйича 6-ўринни эгаллайди.
Қўшма лойиҳалар портфели 7 миллиард доллардан ошган. 2024 йилда Самарқанд шаҳрида ОИИБ Бошқарувчилар кенгашининг 6 йиллик йиғилиши ўтказилган.
Маълумот учун, ОИИБ 2016 йилда фаолият бошлаган бўлиб, бугунги кунда 110 та аъзо мамлакатни бирлаштирган халқаро молия институти ҳисобланади. Банкнинг устав капитали 100 миллиард долларни ташкил этади. Қароргоҳи Пекин шаҳрида жойлашган. Энг йирик акциядори — Хитой.